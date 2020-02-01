«В лифте едем не дыша»

Китайские туристы в Мурманске. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Молиться за здоровье китайского студента, госпитализированного с подозрением на коронавирус, призвал глава Карелии Артур Парфенчиков. С учетом состояния республиканского здравоохранения лечение постом и молитвой может стать панацеей не только от китайского вируса. Впрочем, пока жизни пациента, по данным карельского минздрава, ничто не угрожает: его определили в изолятор согласно действующему регламенту, из симптомов заболевания — только повышенная температура. Материалы для анализа направлены в Москву — в республике тестов для определения коронавируса нет. Всего в петрозаводских университете и консерватории учатся 625 студентов из Китая.

В Мурманске намного больше паники наделал отказ группы китайских туристов возвращаться в Поднебесную — утром 1 февраля для регистрации на авиарейс во Внуково в аэропорт не явились 23 китайских туриста. Китайцы и прежде нередко пропускали обратные рейсы: основной объект их интереса в Заполярье — Териберка, из которой затруднительно выбраться, когда начинается метель. Но столь массовой неявки в мурманском аэропорту еще не видели. Накануне в области бушевала непогода, на териберской трассе в семичасовой затор попали десятки туристических автобусов, так что причина опоздания может быть банальной. Дорогу открыли лишь через несколько часов после вылета московского борта.

Тем не менее не исключен и другой вариант,

ведь в соседней Финляндии китайские туристы массово стали обращаться за продлением визы. Таким образом они пытаются переждать эпидемию в относительно безопасной Европе.

Тем более что китайские власти продлили людям отпуска — с той же целью. Впрочем, удлинить действие шенгенской визы из-за коронавируса не получится: официальные представители финского МИДа уже напомнили, что в перечень форс-мажорных или гуманитарных обстоятельств эпидемия не входит.

В самой Финляндии, как и в других северных странах, сезонный наплыв китайцев вызывает озабоченность: на популярном у россиян лыжном курорте Саариселька официально зарегистрирован первый подтвержденный случай коронавируса — у 32-летней туристки из Уханя. Об этом заявил руководитель департамента безопасности здравоохранения, профессор Мика Салминен. Как сообщает Yle, женщина сама обратилась в больницу с симптомами гриппа и сейчас находится в центральной больнице Рованиеми. Под наблюдением еще 24 гражданина Китая, у которых выявлены подозрения на коронавирус.

Сейчас Finnair и SAS приостанавливают полеты в Китай, и в Лапландии, где процент китайских визитеров доходил до 27–30 в сезон, ожидается туристический спад.

Как пишет Barents Observer, 45 групп уже отменили заезды.

Северные страны, как и российское Заполярье, каждую зиму принимают тысячи гостей из КНР. Китайцы разного достатка едут за экзотикой и северным сиянием. В Норвегию и Финляндию — те, что посостоятельней, в Мурманск — победнее. Отличие потоков еще и в том, что в Северную Европу китайцы в основном приезжают индивидуально — парами, семьями, поодиночке. В России же развит групповой туризм. Другой вопрос, что он далеко не всегда цивилизован и прозрачен: группы зачастую формируют китайские турфирмы, которые не платят налогов в России и не всегда несут ответственность за качество организации тура и безопасность своих клиентов. Контрагенты — часто «дикие» российские гиды, отсюда огромное количество автоаварий и логистических сбоев. Впрочем, эпидемия ударит и по мелким частникам, и по крупным фирмам.

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В Мурманске туроператоры ожидают 80-процентное падение турпотока, однако пока до этого далеко. Рейсы из Москвы по-прежнему полны уроженцами Азии. Пару дней назад в одной из крупных мурманских гостиниц были замечены медики в спецзащите, что вызвало некоторую панику. Как выяснилось, бригада госпитализировала четырех китайцев, однако в дальнейшем коронавирус у них не был обнаружен.

Правительство области разослало предупреждения в отели — в результате дошло до смешного: администратор одного из них вызвал скорую, прочитав в паспортах туристок название города Ухань. Никаких заболеваний у пациенток врачи не обнаружили, да и приехали девушки, как выяснилось, вовсе не из Уханя — город был указан как место рождения. Еще одного туриста госпитализировали в Оленегорске Мурманской области — болезнь оказалась обычным гриппом.

— Только что выходила из отеля, огромная очередь на заселение, человек 20 китайцев, с детьми и без, — говорит Ксения Букшина, ведущий менеджер мурманского турагентства. — Меньше их точно не стало, но понятно, что это туристы, которые покупали путевки задолго до нынешних событий. Первые дни наблюдаю, что персонал на рецепции работает в масках, раньше такого не было.

Ксения называет официальный запрет на отправку туристов в Китай долгожданным: он позволил без уплаты штрафных санкций аннулировать туры россиянам, которые собирались в Поднебесную. Желание отменить бронь люди высказывали сразу, как только началась эпидемия, но до официального запрета пришлось бы платить неустойки, теперь же хотя бы эта проблема решена.

— Паники у нас нет, — говорит Ксения. Ее офис находится прямо в крупном отеле. — Наши клиенты, правда, говорят, что поднимаются в лифте с китайцами, не дыша. Но это все-таки шутка.