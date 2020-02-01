«Такие препараты нельзя продавать в аптеках»

Коронавирус проник-таки в Россию в самом конце января: двое заболевших находятся под наблюдением в Тюмени и в Забайкалье. Хотя этот факт удручает, нельзя не признать, что чего-то подобного мы ждали всю последнюю неделю, с волнением следя за распространением вируса в Китае. Появились слухи о дефиците медицинских масок и препаратов в столичных аптеках. Так что же, пора бежать в военторг за противогазом, а в аптеку за лекарствами, которые советует Минздрав? Давайте разбираться.

Всего во временных методических рекомендациях Минздрава значатся три препарата, которые можно использовать при лечении коронавируса:

рибавирин,

реконбинированный интерферон бета-1b,

лопинавир / ритонавир.

Алексей Комаров / «Новая газета»

Рибавирин — это противовирусный препарат, который используют в комплексном лечении хронического гепатита С и геморрагической лихорадки. Несмотря на то, что он доступен в любой аптеке и стоит сравнительно недорого, его применение допустимо только в стационаре с реанимационным отделением, так как он обладает рядом тяжелых побочных эффектов, одним из которых является остановка сердца.

Применяемая в терапии ВИЧ «Калетра» (содержит 200 мг лопинавира и 50 мг ритонавира) и интерферон бета-1b в требуемой Минздравом дозировке 8 млн. МЕ также не являются безвредными. Каждый из них производит лишь одна фармацевтическая компания в России, причем они поставляются в основном в стационары для использования под постоянным контролем врачей.

Как пояснила «Новой» на пресс-конференции «Национальной Службы Новостей» «Лекарство от коронавируса: Что продают россиянам, пользуясь эпидемией?» врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева,

никаких клинических исследований в отношении коронавируса не проводилось, и пока невозможно понять, насколько будет эффективен тот или иной препарат.

На данный момент врачи используют лекарства, которые ранее применялись в лечении вирусов SARS (2002 — Китай) и MERS (2012 — Саудовская Аравия). На этом и основаны рекомендации Минздрава.

«Препараты, рекомендованые Минздравом, обладают серьезными побочными действиями. Их могут назначать только врачи, только при тяжелом течении болезни и только в условиях стационара. Такие препараты нельзя продавать в аптеках в свободном доступе», — подчеркнула Ярцева.

С Ярцевой согласен и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его мнению, эти препараты ни в коем случае нельзя принимать профилактически или без назначения врача. Более того, сама необходимость их применения в терапии коронавируса вызывает серьезные вопросы.

«Кашель, тошнота, головная боль и прочие симптомы появляются тогда, когда вирус уже системно инфицировал человека. Он уже пробил определённый барьер, иммунная система начинает давать гипер-реакцию. Давить пролиферацию вируса тут уже бесполезно. Интерфероны первого и второго типа работают как инструкторы для иммунной клетки в отношении инфицированной клетки. Это уровень микроокружения. Поэтому системное принятие интерферонов — это крайне неправильное решение», — подчеркнул Волчков.

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Эти препараты могли бы помочь для предотвращения болезни, если принимать их за сутки до начала появления симптомов. Но и то, учитывая их побочные эффекты, только при условии, что эти препараты действительно показали свою эффективность именно в отношении коронавируса. К тому жу рекомендуемые Минздравом лекарства были не слишком эффективны и в терапии SARS, а «Калетру» сейчас вытесняют другие препараты даже в лечении ВИЧ, для которого она предназначена, отмечает Волчков.

С лекарствами все понятно, тут лучше не рисковать. А что же с «противогазом»? Конечно, если в вашем присутствии кто-то кашляет или чихает, лучше постараться отойти от него подальше или, если это невозможно, закрыть лицо платком, бумажной салфеткой.

Но для здорового человека носить защитную маску на постоянной основе не лучшая идея.

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова, маску должен в первую очередь носить человек, который заболел. Для здорового человека маска приносит больше вреда, ведь под ней скапливается влага, которая является хорошей средой для размножения различных вирусов и бактерий.

«Нужно принимать меры предосторожности, но не поддаваться панике, тем более что сильные переживания также влияют на иммунитет. Я бы, как специалист, посоветовала принимать препараты, которые поднимают иммунитет: витамин С, пиколинат цинка. Использовать антисептик для рук. Можно также промывать пазухи носа мыльным раствором», — добавила она.

Подготовила Дарья Тарарай