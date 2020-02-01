«Китайская пневмония» уже в России

Итак, счет открыт и у нас. Судя по тому, что на отечественных и зарубежных новостных лентах и в печатных СМИ коронавирус занимает первые места, человечество реально вздрогнуло от угрозы планетарного масштаба. 30 января ВОЗ объявила вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Случаи заболевания зарегистрированы в 23 странах.

Смертность от коронавируса относительно невысокая — всего 2%, но скорость распространения зашкаливает. Официальная статистика (а меняется она каждый час) такова: по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, заражение вирусом в стране заподозрено более чем у 15 тыс. человек, 102 тыс. находятся на обследовании, 171 человека удалось вылечить, 213 человек погибли. Как утверждают медики, основная часть погибших — люди со сниженным иммунитетом, пожилые и дети.

В день заявления ВОЗ правительство РФ приняло решение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке с Китаем и границы с Монголией. Министерство иностранных дел временно приостановило оформление электронных виз для въезда граждан КНР в Россию через пограничные пункты в Калининградской области, на Дальнем Востоке и через воздушные, автомобильные, морские и пешеходные пункты пропуска на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 1 февраля приостановлено авиасообщение с Китаем, кроме некоторых рейсов «Аэрофлота».

Все «криминальные» рейсы из зоны бедствия прилетают в подмовсковный аэропорт Шереметьево,

и пассажиры проходят по выделенному коридору, где специалисты обследуют прибывших и всех с подозрением на ОРВИ отправляют на дообследование.

Начата эвакуация россиян из города Ухань и в целом из провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса. Тем, кто решит вернуться, придется провести две недели в карантине.

Туристов с острова Хайнань планируют вывезти до 4 февраля, по данным Ростуризма, там находятся 2665 наших граждан. Для них обязательного карантина не будет — за исключением тех, у кого выявлены какие-то признаки заболевания или повышенная температура, пояснила вице-премьер Голикова.

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Вирус теперь не пройдет?

Санитарный врач, специализирующийся на обслуживании железных дорог, на условиях анонимности поделился мнением о принимаемых мерах.

«Карантинные меры, вводимые для тех, кто прибывает из Китая, в сущности, правильные, но они — не стопроцентный заслон для распространения вируса.

Всю страну не возьмешь на карантин. Здесь главное — прервать цепочку.

Но как определишь всех, кто контактировал с заболевшим? Это ведь не только его знакомые, но и совершенно посторонние люди — в кафе, в магазине, на улице. В Италии держат на круизном лайнере на карантине почти 6 тысяч человек — все они под подозрением, так как находились в одном пространстве с заболевшими туристами в течение всего путешествия. Но ведь все эти пассажиры выходили в города на местах стоянок и там общались с людьми. По сути, идет веерная рассылка вируса».

Единственное, что можно сделать, — составить списки всех контактирующих с заболевшим людей и их обследовать.

Медик проводит блиц-замер температуры на Ярославском вокзале в Москве. Фото: Павел Головкин / AP / ТАСС

«Ситуация с коронавирусом не уникальная, — продолжает собеседник «Новой». — Мне известно, что в 90-х был эпизод экстраординарный. На Казанском вокзале умер бомж, и молодой патологоанатом на вскрытии определил у него легочную форму чумы. Мы были в шоке. Что делать? За время, пока он там находился, через вокзал прошло два миллиона человек. Как действовать? Нет гарантированного механизма.

Но у нас и у официальных лиц сейчас нет единой позиции. Онищенко несколько дней назад назвал 30 препаратов для лечения коронавируса, буквально вчера Минздрав назвал три препарата».

Действительно, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал 30 зарегистрированных препаратов, которые, по его утверждению, лечат новый коронавирус, Минздрав же в своих методических рекомендациях назвал три — рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b.

Согласно инструкциям, лопинавир и ритонавир — средство для лечения ВИЧ-инфекции. Рекомбинантный интерферон бета-1b — средство для лечения рассеянного склероза. Он, в частности, запускает создание ряда белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.

Почему так страшно?

Страшен на самом деле коварный инкубационный период. В отличие от традиционных ОРВИ, при которых он длится несколько дней, инкубационный период нового типа коронавируса может длиться до 14 дней, и все это время носитель вируса заразен. Поэтому и прервать всю цепочку заражения практически невозможно.

Опасность же самой болезни в том, что практически в первые дни начинается пневмония с резким ухудшением дыхательной функции. Именно в эти часы надо быть особо бдительным и сразу госпитализироваться, потому что может понадобиться искусственная вентиляция легких.

Важно понимать, что пневмония вирусного типа не лечится антибиотиками.

Специалисты говорят, что важно отследить пик инфекции. Если очаг в Китае будет стабилизирован, а инкубационный период к этому времени пройдет почти у всех госпитализированных, и если не будет таких высоких темпов прироста, то это будет означать, что эпидемия стабилизировалась.