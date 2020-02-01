Студенты в аптеках скупают маски пачками

31 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выявлении первых в России случаев заболевания коронавирусом. В Тюмени болезнь заподозрили у китайской студентки Индустриального университета: она вернулась на учебу из Китая, и вахтер студенческого общежития обратила внимание на ее болезненный вид. Как сообщает тюменское издание «Наша газета», вахтер принудительно закрыла девушку в служебном помещении и вызвала «скорую». Врачи госпитализировали не только саму студентку, но и всех, с кем она общалась по возвращении из КНР. Первые пробы показали отрицательный результат, после чего местный минздрав выдал обнадеживающее сообщение: информация о коронавирусе, как минимум, преждевременна. Но контрольные пробы, проведенные в Новосибирске, подтвердили: студентка действительно больна.

«Мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они все изолированы, обследованы, и, что самое важное, у них отрицательные анализы», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Региональное управление Роспотребнадзора направило рекомендации по профилактике коронавируса во все тюменские больницы и школы. «На всех главных экранах города эта информация тоже появится», — заявила главный санитарный врач области Галина Шарухо. Она отметила, что методы профилактики коронавируса — такие же, как для обычного гриппа: часто мыть руки и повышать иммунитет. При этом врач сообщила, что в торговых центрах и общественном транспорте «усилены меры дезинфекции», но на работу тюменцам, если есть возможность, лучше ходить пешком.

Сами горожане на появление коронавируса реагировать только начинают.

— Вчера до появления новостей об обнаружении вируса город жил как обычно: масок почти никто не носил, — рассказывает журналист Юлия Глазова. — Когда эта новость появилась, пошли разговоры: «Может быть, лучше дома оставаться. Никуда не ходить». Но в то же время кафе были заполнены. То есть, нет такого, что Тюмень резко переобулась, скупила маски и ушла на карантин.

В городских аптеках ситуация такая же неоднозначная: в большинстве резкого повышения спроса на маски не заметили, но в некоторых царит ажиотаж.

— Еще вчера вечером на складе было 502 пачки медицинских масок — по 3 штуки и 18 пачек по 50 штук. Сейчас почти все они раскуплены: осталось 26 маленьких пачек и 3 больших. Еще покупают влажные салфетки и кожные антисептики. При этом нельзя сказать, что у нас какие-то очереди: просто приходит человек и просит сразу 8-10 пачек с масками, — рассказала «Новой» провизор аптеки, расположенной рядом с Индустриальным университетом. — Студентов из числа покупающих — половина.

В аптеках, удаленных от студенческих общежитий и рынков, где чаще всего можно встретить граждан Китая, обстановка будничная: маски и антисептики покупают единичные клиенты.

При этом во всех аптеках корреспонденту «Новой» сообщили, что Арбидол и Ингавирин, которые рекламировались как «лекарства от коронавируса», люди покупают «не больше, чем обычно». Сейчас эпидемия гриппа, и спрос на эти препараты есть. Но он нисколько не вырос из-за коронавируса.

На строгий карантинный режим пока, кажется, перешло только студенческое общежитие Тюменского индустриального университета.

— Вчера и сегодня нас обходил врач: мерил температуру, интересовался самочувствием. Временно запретили приводить гостей и самим рекомендовали лишний раз никуда не выходить. Я бы не сказала, что многие меняют планы, но есть ребята, которые отказываются выходить на улицу и планируют выходные провести в общежитии, — рассказала «Новой газете» одна из студенток.

Прибывающих в тюменский аэропорт «Рощино» пассажиров досматривают с помощью бесконтактного тепловизора. У пассажиров с признаками ОРВИ или пневмонии уточняют анамнез заболевания.

Заболевшую коронавирусом студентку сейчас поместили в бокс городской больницы. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.