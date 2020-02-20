Произошло непоправимое

В среду, 19 февраля, в «Президент-отеле» в центре Москвы собралась команда по спасению мира от будущего «Вселенского потопа». В зале «Гжель» — маленькой, отделанной деревом и образцами русского народного творчества комнатке — уместились чуть больше полутора десятков человек, которые презентовали новый идеологический конструкт «Россия — новый Ноев ковчег человечества». Именно эта идеология, с точки зрения собравшихся, должна быть внесена в Конституцию в качестве основной, а пункт о том, что идеология запрещена, нужно оттуда выкинуть как можно быстрее, поскольку вселенская катастрофа на пороге.

К прекрасному Арарату будущего человечество предложено было вести политологам, православным публицистам, психологам и одному экс-работнику МИД ДНР. Всех их собрали сторонники идеи о том, что участники концепта «Ноева ковчега» «готовы предложить и рассмотреть возможности спасения планеты и пути преодоления цивилизационного кризиса в самых различных областях». Естественно, кризис должен быть преодолен с «позиций России, для народов которой, прежде всего Русского народа, характерна Всемирная Отзывчивость». Два участника полубожественной дрим-тим — психолог Юрий Громыко и член «Партии дела» Юрий Крупнов — даже написали по этому поводу книгу: в ней они открыто признаются, что «“игровым” образом воспринимают себя в качестве Ноя и его сыновей, но вполне серьезно относятся к идеям катастрофы-Потопа и строительству ковчега».

Фото: Анастасия Тороп / «Новая»

Суть идеологии, которую нужно внести в качестве доминирующей в Конституцию, но которая спасет мир, сложно описать коротко: это безумный винегрет из философии, истории, религии и политологии, смешанных в совершенно произвольных пропорциях. Но если свести 200-страничное руководство по эксплуатации ковчега к пяти тезисам, то получится следующее:

мы попали в зазор между временами. Если мы не определим, в какое время нам переходить, мы, возможно, туда никогда не перейдем. Существование в безвременье — это уже потоп бессмысленных событий, которые мы не можем переработать и самоопределиться;

русский Ноев ковчег — это проект Русских. Русским нужно большое Русское дело. Путин завершил переход от компрадорского капитализма к национальному, но именно поэтому Россия оказалась в цивилизационной блокаде. Стоило Путину продемонстрировать самостоятельность России в мюнхенской речи, как цивилизационное столкновение покатилось по нарастающей;

задача врагов России (среди них, конечно, англо-саксонская Трансатлантика) — уничтожить страну, преобразовав непокорную антропологию Русской цивилизации в биороботов. Но русский человек не верит, что сверхсложные машины могут просчитать непредсказуемое человеческое действие;

потоп — это потоп долларов, а ковчег — это очаг цивилизации будущего (а Ной — образец управленца будущего). Человек в России-ковчеге должен избегать любой роботизации и механичности, должен осознавать способы действия на него любых медицинских препаратов и устройств. В архаику скатываться не нужно, но нужно поставить задачу постоянного воспроизводства человеческого в человеке — то есть того, что уже осознано Всемирным Планетарным человеком;

в ситуации надвигающейся катастрофы бесполезно успокаивать население индексацией пенсий. Нужно преодолеть омертвелость и апатию в обществе и построить уже наконец ковчег, на котором будут править русские (но не так, как Запад, а лучше).

Если вы ничего не поняли, то одно из двух: либо вас не возьмут на ковчег, либо вы не «рождены в Екатеринбурге» — там же, где идея о новом Потопе. Идея организовать «стратегическую сессию» в Москве родилась после проведения форума на Урале, на котором также обсуждалась концепция новой идеологии, объяснил Иван Замощанский, директор Центра развития универсальных компетенций УрФу, бизнес-тренер и кандидат философских наук.

По его словам, отклик от людей, которых «никто не загонял на форум», поражает: «к микрофону была очередь» — а значит, эта тема актуальна для самых разных слоев населения. «Этот отклик позволил нам поговорить об этом [концепции] здесь, в отеле «Президент», вместе с нашими экспертами», — пояснил Замощанский, добавив, что участники форума в Екатеринбурге до сих пор ему пишут и готовы вносить свои предложения в концепцию.

Судя по всему, в Москве живут бездуховные люди: на заседание ковчежного «страткома» пришла лишь пара журналистов.

Один из авторов концепции ковчега Юрий Громыко (он еще автор книги «Самоопределение “рашинз” в глобальном мире») пояснил, что изложенный в книге концепт основан на работе Сергея Писарева, «православного человека и предпринимателя», руководителя фонда «Русский предприниматель», который еще 10 лет назад пытался сформулировать «ценностную платформу, которая очень важна». «Русский предприниматель» дружит с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой: на ее сайте в разделе «Наши партнеры» сказано, что «основными видами активности фонда являются экспертно-аналитическая деятельность, медиапроекты, создание кино-, видео- и анимационной продукции, книгоиздательство, «народная дипломатия» (налаживание диалога с политическими и культурными элитами зарубежных стран)». По словам Громыко, одно из решений екатеринбургской части форума — добиться прекращения лишения Российского государства идеологической платформы и отменить часть 2 статьи 13-й Конституции РФ.

Еще один соавтор книги, Юрий Крупнов (в его арсенале также авторство книги «Гнев орка» о Пятой мировой войне), отметил, что с опаской смотрит на все последние конституционные инициативы, о чем он «буквально через час после послания президента сказал на радио “Комсомольская правда”». «С моей точки зрения, это очень опасный эксперимент, и единственная возможность для того, чтобы этот эксперимент не закончился очередной катастрофой геополитического масштаба, — дать конституционному процессу мощную идеологию», — с тревогой заявил Крупнов.

Фото: Анастасия Тороп / «Новая»

На дискуссии о необходимости изменения Конституции внезапно появилась экс-представитель МИД ДНР в Москве Дарья Митина. По собственному признанию, она «не очень поняла, в качестве кого ее пригласили», но отметила, что является человеком «сугубо идеологическим», представляющим определенный «сегмент нашего идеологического спектра». Ее речь свелась к тому, что она настороженно относится к попыткам трогать 13-ю и 14-ю статьи Конституции, поэтому микрофон достаточно быстро перешел к другим «профессионалам своего дела, которые настроены на преобразование и любят и уважают Россию».

Православный публицист Виталий Аверьянов заявил, что на сайте Изборского клуба под председательством писателя Александра Проханова, главного редактора газеты «Завтра», на днях опубликовали коллективный труд «Русский Ковчег. Альтернативная стратегия мирового развития». Он отметил, что истоки второго «Ковчега» те же, но эту книгу не успели выпустить в прошлом году из-за подготовки некоего «Вероучения русской мечты». Впрочем, по словам Аверьянова, такой радикальный вариант вряд ли будет принят, хотя и написан в одном русле с материалами Крупнова и Громыко. «Я хотел бы возразить тем, кто говорит, что это неактуально. Если смотреть на все это с политтехнологической и социологической точек зрения, то признаков, указывающих на потребность нового идеологического документа не так много. Однако у нас есть информация закрытого характера, которая говорит, что идеология именно в такой формулировке — Россия как Ноев ковчег — сегодня рассматривается верхушкой политической элиты как важный тренд», — поделился инсайдом Аверьянов.

Собственно, это главная развилка и одновременно главная загвоздка сторонников ковчега: знанием они обладают, а дальше-то что? Пытаться продвигать концепт через такой же референдум, как предлагается рабочей группой по изменению Конституции, сейчас или действовать кулуарно? Возможно, это было бы обсуждено дальше, но зал был оплачен только на два часа, а после окончания дискуссии участники — в том числе те, кто параллельно читал газету или изучал в своем ноутбуке свойства воздушных фильтров, — быстро встали и ушли. «Надеюсь, не совсем скучно было», — успел напоследок выразить надежду Юрий Крупнов.

Анастасия Тороп, Вячеслав Половинко, «Новая»

Острое желание править

Какие еще нестандартные идеи для поправок в Конституцию предлагают желающие поучаствовать в модернизации основного закона страны.

1. Поправка о вере в Бога Патриарх Кирилл предложил включить в преамбулу Конституции упоминание о Боге: «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», — сказал Кирилл. Автор: патриарх Кирилл, с такой же инициативой выступил Виталий Милонов. Реакция рабочей группы: поправку поддержал сенатор Андрей Клишас, а вот глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников — не поддержал. «Бог, если он есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет», — заявил Крашенинников.

2. Поправка об особой роли русского народа «Надо написать, что русский народ является государствообразующим народом. В нашей стране много веков живут разные народы. Но ни один из этих народов, хотя и участвовал в создании, укреплении нашего государства, все народы служили самозабвенно и героически, но инстинкт создания государства есть только у русских», — заявил протоиерей РПЦ, глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов. Авторы: протоиерей Димитрий Смирнов и (отдельно) глава КПРФ Геннадий Зюганов. Реакция рабочей группы: нет.

3. Поправка о русских в Конституции «Предлагаю внести в начало преамбулы Конституции РФ вместо прежней следующую формулировку: "Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле"». Автор: депутат Госдумы Константин Затулин. Комментарий автора для «Новой»: — [Я решил отдельно выделить в Конституции русских], потому что и другие народы выделяются в Конституции в названии тех национальных республик, в конституционных актах которых обязательно присутствует представление об этих народах как о титульных нациях, которые дали импульс, название той или иной национальной республике. В условиях национально-государственного устройства России субъектность национального русского народа должна быть отражена в Конституции. При этом я не собираюсь ставить под сомнение факты многонациональности, постепенного формирования многонационального народа. Я этих слов из Конституции не выбрасываю. Но русский народ, как народ, наиболее многочисленный и сыгравший главную роль в складывании Российской Федерации и России, как таковой должен быть упомянут в Конституции. Реакция рабочей группы: нет, но 19 февраля тот же Павел Крашенинников заявил, что не стоить трогать преамбулу Конституции.

4. Поправка о браке В Конституции предложили закрепить норму, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. «Это практическая норма, которая позволит России в будущем не принимать во внимание те решения международных организаций, которые касаются закрепления особых прав за меньшинствами, за ЛГБТ. И только наличие этой нормы в Конституции, а не в Семейном кодексе, именно в Основном законе страны, позволит нам на будущее, на долгие годы вперед сохранить традиционную семью и возможность брака именно для мужчины и женщины», — пояснил автор инициативы Петр Толстой. Авторы идеи: заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Реакция рабочей группы: поправку поддержал Андрей Клишас, позже одобрительно высказался и Владимир Путин.

5. Поправка об абортах В преамбуле Конституции предложили закрепить «право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Автор идеи: депутат Госдумы Виталий Милонов. Комментарий автора для «Новой»: В Конституции я хочу установить скорее нравственную декларацию, что Россия признает права человека с момента его биологического зачатия. Это то, о чем сейчас говорит наука, медицина, — то, что жизнь человека начинается с самых первых его дней. Сначала она происходит в утробе матери, потом — вовне, но жизнь человека от этого не меняется. Нельзя отрицать наличие человека [до момента рождения]. Реакция рабочей группы: нет.

6. Поправка об иностранном вмешательстве В Конституцию предложили включить положение о недопустимости вмешательства в дела России. Автор: член рабочей группы Ярослав Нилов. Комментарий автора для «Новой»: Развивая мысль о том, что мы часть мирового сообщества, и развивая статью 79, я предложил дополнить статью 79 либо ввести новую статью 79.1. Подчеркнув, что эта поправка носит идеологический характер, я предложил ряд формулировок. К примеру, в стране могут приниматься меры для укрепления мира и безопасности, для поддержания мира и безопасности, для обеспечения мирного сосуществования народов, для защиты общечеловеческих ценностей и для недопущения вмешательства во внутренние дела. Это декларативные нормы, которые фиксируют цели и задачи, которые российское государство и его граждане определяют для себя как приоритетные. Эта норма будет работать так же, как и работают другие, по смыслу и содержанию похожие нормы, и будет являться ориентиром для развития отраслевого законодательства, которое и сейчас развивается. Реакция рабочей группы: сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева отметила, что юридическую конструкцию можно еще обсуждать, однако «сейчас наступило время расставлять акценты и в этой области».

7. Поправка о девизе страны В Конституцию предложили внести национальный девиз страны, который предстоит разработать. Среди предложенных вариантов автора инициативы: «Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья». Автор идеи: член Общественной палаты Султан Хамзаев. Комментарий автора для «Новой»: «Для меня важным было открыть дискуссию, чтобы мы обсуждали не только, стоит ли нам вписывать в Конституцию буханку хлеба или батон колбасы, — то, что для людей. Мы должны обсуждать факторы, которые важны с точки зрения большого, глобального, эмоционального, воспитательного характера для государства. Просто это неплохое предложение: когда мы говорим о воспитании детей, о воспитании молодежи, для них должен быть лозунг. Я сам долго думал, каким он должен быть. Он должен объединять всех, а не вносить дополнительные споры. Лично мне симпатичен лозунг «Первые в космосе»: он хорош тем, что исторически оправдан. Первый спутник в космосе — наш, первый человек в космосе — наш, первый человек в открытом космосе — наш, первая женщина в космосе — наша. Возможно, некоторые технологии сейчас ушли немного дальше в некоторых странах, но факт остается фактом». Реакция рабочей группы: нет.

Подготовила Дарья Козлова, «Новая»