Как Ухань уронил юань

Мой друг, военно-полевой врач, зная о моей вовлеченности в биржевые реалии, форварднул в Whatsup «сенсацию», которая, надо понимать, произвела на него глубокое впечатление. Должен признаться, «сенсация» меня тоже потрясла, правда, по иным причинам: во-первых, своей абсурдностью, во-вторых, ароматом низкопробной пропаганды, в-третьих, психологической вирулентностью.

«Сенсация», озаглавленная «Китай обманул ЕС и США и заработал на коронавирусе триллионы», подана столь выразительно, что достойна дословного цитирования.

из социальных сетей «Как передает Faktxeber (по сети гуляет и апокриф, согласно которому информацию «передает NASDAQ». — С. Г.), КНР использовала интересную экономическую тактику, обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов. Плюс вернула около 30% акций собственных монополий. Си Цзиньпин одурачил ЕС и Америку, и как красиво! На глазах у всего мира разыграл все как по нотам. Раньше часть акций технологических компаний принадлежала зарубежным инвесторам, американцам и европейцам, — это значит, что почти половина доходов от тяжелой и химической промышленности уходила не в казну Китая, а на счета «финансовых акул» Европы. В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня. Даже появлялись слухи о том, что у Китая просто нет масок на борьбу с коронавирусом. Эти слухи и заявления Си Цзиньпина, что он готов и будет защищать население Уханя, привели к большому падению цены на акции технологических компаний Китая, и «финансовые акулы» стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились. Си Цзиньпин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев. Пока эти «финансовые акулы» поняли, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно: акции были в руках КНР. Мало того что Китай за эти дни заработал более 20 млрд долларов, так он еще и вернул акции своих компаний в Китай. Теперь доход от техники и химии не будет уходить за границу, а будет оставаться в Китае, юань поднимается сам собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалютные запасы Китая, а «финансовые акулы» Европы остались с носом, их обвели вокруг пальца. У них в считаные минуты за копейки скупили акции, которые приносят миллиарды долларов, и оставили без доходов от техники и химии. Такой блестящей операции еще не было в истории фондового рынка».

Этот текст веерно десантировали на сотни порталов Рунета и растиражировали в социальных сетях в последних числах января 2020 года. Затем усилиями тысяч добропорядочных граждан, уловивших в тексте близкие для себя мотивы, включилось сарафанное радио, и текст превратился в полноценный информационный факт.

Признаюсь, анализировать содержательный аспект рассказа, а именно — фактуру скупки у финансовых акул Запада акций родных китайских компаний — человеку, знакомому с устройством фондового рынка, неловко примерно так же, как слушать рассказ о супе в кастрюльке прямо из Парижа.

Следует, однако, учитывать, что подавляющее большинство нормальных людей об устройстве фондового рынка даже не догадываются — независимо, кстати, от образования: кто, кого и как на бирже кидает, в равной мере не очевидно психиатру, кинозвезде и сантехнику. Отсюда и популярность в постсоветской ноосфере информационных диверсий на тему биржевого тумана.

Впрочем, для понимания абсурдности «небывалой в истории фондового рынка блестящей операции» за глаза хватает пары-тройки базовых аксиом. Торгуемые на бирже обыкновенные акции, которые в нашем тексте скупал вождь китайской компартии, сами по себе не имеют прямого отношения к прибыли и доходам компании, поскольку эти бумаги предоставляют лишь право на совладение. Между совладением и владением разница примерно такая же, как между «полюбовался из окна новой «Шкодой» соседа» и «сел за руль собственного «Бугатти».

Приведу один лишь пример, наглядно иллюстрирующий ситуацию. После того как Стив Джобс вернулся в конце 90-х обратно в Apple, акции компании подорожали на 7000% в период с 1998 по 2011 год (год смерти Джобса).

За все это время руководство Apple ни разу не выплатило дивиденды держателям обыкновенных акций, то есть вообще не сочло нужным делиться колоссальной прибылью с совладельцами компании.

Для того чтобы реально управлять бизнесом, необходимо обладать контрольным пакетом акций, который по определению может быть только у мажоритарных акционеров. Резонно предположить, что в нашей истории «доход от техники и химии не будет уходить за границу» только в том случае, если контрольный пакет акций будет у самих китайцев. Вероятно, в этом и состояла мудрость генсека, отдавшего приказ скупать обесценившиеся на бирже бумаги.

И тут нас поджидает сюрприз. На китайском фондовом рынке в свободном обращении находится только треть всех выпущенных бумаг, а подавляющая их масса — т.н. акции типа «С» — является нерыночной. Именно С-акции обеспечивают контроль за предприятиями. Формальными собственниками С-акций является Государственный совет Китая, де-факто эти бумаги принадлежат местным органам исполнительной власти.

К слову, подавляющее большинство торгуемых на бирже (обращаемых) акций эмитированы государственными компаниями, в свое время преобразованными в акционерные общества. Контрольный пакет акций предприятий этого типа также законодательно закреплен за государством.

Иными словами, китайское государство априорно контролирует все — и нерыночные акции (типа С), и торгуемые на бирже бумаги.

С учетом сказанного становится непонятно, зачем Си Цзиньпин «отдавал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев», если контрольный пакет всегда находится у государства, которое монопольно принимает решения о распределении прибыли.

Дальше — хуже. «Скупку акций за копейки у финансовых акул Европы» необходимо расценивать не иначе как экономическую диверсию, граничащую с предательством национальных интересов, потому что китайская компартия десятилетиями создавала привлекательный для Запада инвестиционный климат и образ страны, и все ради того, чтобы уговорить проклятых «финансовых акул» купить акции местных публичных компаний.

И тут приходит загадочно «улыбающийся на пресс-конференциях» человек, дожидается, пока акции обвалятся «ниже плинтуса», и отдает приказ скупать обесцененный мусор за миллиарды долларов.

Как мы должны назвать такого человека после всего им содеянного? Правильно: врагом народа.

На самом деле никто никуда в Китае не приходил и адских приказов не издавал, потому что вся описанная в сенсационной новости фактография — плод больного воображения анонимного рунетовского фантазера. Ничего даже отдаленно напоминающего наш сюжет в Китае в обозначенный период времени зафиксировано не было. На фондовом рынке в январе 2020 года случилось много разных захватывающих пертурбаций, но только не безумство с государственным «отловом падающих ножей» (так на биржевом сленге называется скупка обваливающихся акций).

Теперь мы подошли к главному. Если никакой фактографической компоненты в рассказе про «блестящую финансовую операцию» нет, что тогда есть?

А вот что: перед нами изумительный в своей энтомологической чистоте образец социального мифотворчества. К сожалению, в самой неприглядной его форме — пропаганде.

Дабы не тратить времени на доказательства, сразу приведу цитату из другого массового вброса в Рунет, который случился 17 марта 2014 г. и был озаглавлен «При помощи Крыма Россия заработала более 20 млрд долларов плюс вернула около 30% акций собственных монополий».

Сенсационная весть начиналась так: «Россия сделала ГЕНИАЛЬНЫЙ ХОД КОНЕМ. Обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов плюс вернула около 30% акций собственных монополий. Путин поимел и ЕС, и Америку, и как КРАСИВО. На глазах у всего МИРА разыграл все как по нотам. За такой ход ему АПЛОДИРОВАТЬ НУЖНО СТОЯ!!! Раньше часть акций энергетических компаний принадлежали зарубежным инвесторам (американцам и европейцам) — это значит, что почти половина доходов от нефтяной и газовой промышленности уходила не в казну России, а на счета «финансовых акул» Европы».

Весь последующий текст 2014 года совпадает с версией 2020-го буквально, вплоть до «Путин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях, и когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев».

Погуглив, можно обнаружить, что данная мифологема вливается в Рунет с завидной регулярностью — раз в год.

Видимо, там, где это придумали, решили, что за 12 месяцев обыватель напрочь забывает все, что слышал и читал ранее.

Текст про опускание иноземных буржуев регенерируется дословно, меняются только имена и названия стран. Опускающая страна — непременно дружественная. Опускаемые — непременно «Запад», «ЕС», «США» и «финансовые акулы». То есть манихейская картина мира, характерная для архаического мифосознания, сохраняется неизменно.

Осталось препарировать саму мифологему. Пропаганда — штука прямолинейная и примитивная, однако в определенных случаях она может претендовать на тонкость. Все зависит от адресата: чья психика подлежит зомбированию. Одним достаточно рассказать про замученного гастарбайтерами котеночка, другой впечатлится только рассказами об «отрезанных грудях монахини» и «расколотой о стену головке младенца».

Независимо от формы реализации любая пропаганда преследует единственную цель: снизить образ «чужих» и повысить образ «своих». «Чужой» всегда глупый, алчный, хитрый, подлый, тупой, жестокий, мерзкий, предатель, ничтожество, лишен нравственности, трусливый, слабый, женоподобный. «Свой» — умный, находчивый, смекалистый, ловкий, сильный, отважный, героический, мужественный, вирильный.

Мифологема, которую мы сегодня препарируем, интересна еще и потому, что позволяет отследить динамику эволюции, которую переживает наше общество.

Перечитайте сейчас зачин текста 2014 года, и вы сразу заметите в нем низменную — чернушную — форму массового зомбирования, которая апеллирует к первобытному инстинкту сексуальной доминации: «свои» одержали верх над «чужими», поимев капиталиста-иноземца.

Чернуха объясняется задачами пропаганды того времени: нужно было охватить как можно более широкую аудиторию, вселить в нее дух уверенности, в прямом смысле слова «поиметь врага». Здесь уместно вспомнить и популярные в 2014–2015 гг. наклейки на машинные стекла, на которых поставленная в характерную позу свастика смиренно принимала свою участь от доминирующего серпомолота, который, как оказалось, «может повторить». Смеющиеся искандеры на майках — из той же половой оперы.

В 2020-м такой дискурс выглядел бы совершенно дико, поэтому несправедливо обвинять мастеров отечественного PsyOp в бездумном копипасте. Над текстом 2014-го грамотно поработали, убрали из него все элементы сексуального надругательства и сместили акцент доминирования в сторону «смекалки» и «ума»: наши китайские друзья Запад хоть и не «поимели», однако ловко «развели вокруг пальца», кинув на большие бабки. Согласитесь, тоже приятно.

Дело осталось за малым: дождаться, наконец, когда триумф воли перекочует из воображения пропагандиста в печальную реальность.