«Люди в экипировке приносят еду и меряют температуру»
Походные условия эвакуации россиян из Китая раскритиковали в соцсетях. А как было на самом деле?
Никита Кондратьеввеб-редакция
В среду, 5 февраля, в тюменском аэропорту Рощино один за другим приземлились два военных транспортника ВКС с 144 гражданами России и стран СНГ, эвакуированными из китайской провинции Хубэй — эпицентра распространения коронавируса. Военную авиацию привлекли по приказу Верховного главнокомандующего.
Были выбраны тяжелые транспортники Ил-76 — в них можно перевозить до 145 человек (с дополнительной палубой — больше 200). По такой логике, вывезти 144 человека из Китая можно было на одном самолете, однако операцию осуществляли в два захода — 80 на одном борту и 64 на другом.
По интернету разлетелись фото из кабины транспортника: россияне сидят на боковых скамьях вплотную, завернувшись в пледы, вместо туалета — «ведро» в палатке.
Пользователи соцсетей удивились, почему нельзя было зафрахтовать один пассажирский лайнер со всеми удобствами — креслами, туалетом, отоплением? Например, только в авиапарке «Аэрофлота» есть аж 76 лайнеров Airbus A320 — вместимость этой модели как раз 140-180 человек.
Здесь можно вспомнить, что Германия тоже вывозила граждан из Китая бортом люфтваффе — A310 10+23 «Курт Шумахер». Действительно, вывозила. Но тут есть поправка: германский «Курт Шумахер» возит членов правительства — сравнимо ли это с условиями военного транспортника Минобороны?
«Новая газета» решила напрямую узнать, как россияне пережили 10-часовой перелет с дозаправкой в Улан-Удэ.
«Мне понравилось, очень прикольный опыт, — призналась Юлия Дерешко из Пятигорска, оказавшаяся среди россиян, эвакуированных из Уханя. Сейчас она в принудительном карантине в санатории. — Я была с друзьями, было удобно, спали друг на друге».
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«Ведро» из уборной в салоне транспортника оказалось обычным биотуалетом. Об отоплении тоже позаботились.
«До Улан-Удэ летели в верхней одежде, было прохладно. После дозаправки включили печку, и стало очень тепло, мы сбросили куртки», — рассказала Юлия «Новой газете».
Судя по рассказу Дерешко, с местом карантина власти определились в последний момент. Сначала россиян обещали поселить в Подмосковье. Уже в самолете «из новостей» они сами узнали, что карантин будут отбывать под Тюменью.
«Никто не бунтовал, но довольных мало», — описывает настроения девушка.
По прилету россиян сразу пересадили в автобусы и отправили в реабилитационный центр «Градостроитель» — в 30 км от Тюмени.
У размещенных в карантине изъяли одежду и багаж — на дезинфекцию. Ручную кладь разрешили оставить, ее обработали еще в аэропорту, на выходе из самолета.
Юлия описывает условия в санатории «Градостроителя» как стандартные для России. Единственная проблема — изоляция.
«Выходишь из комнаты — сидишь заново 14 дней в карантине», — рассказывает она.
Россиян расселили без учета пожеланий, из-за чего некоторые вынуждены жить с незнакомыми соседями, к тому же никаких анализов за два дня им не сделали, уверяет Юлия.
По ее словам, единственная медицинская процедура выглядит так: «Заходят измерить температуру». Кроме этого «люди в экипировке и в очках приносят еду и протирают пол».
Россия эвакуировала своих граждан из Уханя в Тюменскую область — она стала карантинной зоной. Наш корреспондент рассказывает об обстановке в регионе (спойлер: сейчас там достаточно напряженно). Вот, например, видео, как живут люди в закрытом санатории— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 6, 2020
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила: все вернувшиеся из КНР граждане — здоровы.
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