«Мировая экономика будет терять по $200 млрд за квартал»

Эпидемию китайского коронавируса почти сразу окрестили «черным лебедем», сопоставимым по масштабу с мировым финансовым кризисом 2008 года. Несмотря на то, что за пределами Китая инфекция пока что распространяется не очень быстро, потенциальные экономические потери для всего мира могут оказаться огромными.

Китай по-прежнему играет роль «мировой фабрики», где производятся ключевые компоненты для многих промышленных и высокотехнологичных товаров. Цепочки поставок, которые не были разрушены торговой войной США и Китая, пострадают от приостановки международной торговли на фоне беспрецедентного карантина.

«Новая» попросила экспертов оценить экономические последствия эпидемии для России и для всего мира.

Какие отрасли пострадают больше всего

Автомобильная промышленность. По оценкам IHS Markit, потери автопроизводителей составят 350 тысяч единиц продукции в первом квартале, а если карантин продлится до середины марта – более 1,7 млн. Компания Hyundai, пятый крупнейший в мире производитель автомобилей, приостановила производственные линии на заводах в Южной Корее из-за дефицита китайских запчастей. Tesla предупредила о задержках в поставках Model 3, которую собирают в Шанхае. Об аналогичных сложностях сообщили Toyota, General Motors и Volkswagen.

По оценкам IHS Markit, потери автопроизводителей составят 350 тысяч единиц продукции в первом квартале, а если карантин продлится до середины марта – более 1,7 млн. Компания Hyundai, пятый крупнейший в мире производитель автомобилей, приостановила производственные линии на заводах в Южной Корее из-за дефицита китайских запчастей. Tesla предупредила о задержках в поставках Model 3, которую собирают в Шанхае. Об аналогичных сложностях сообщили Toyota, General Motors и Volkswagen. Микроэлектроника и хайтек. Apple закрыла все свои розничные магазины и корпоративные офисы, расположенные в КНР. Foxconn, один из ключевых поставщиков Apple, продлил каникулы до 10 февраля. Из-за этого под угрозой находятся поставки новых iPhone. Google, Microsoft и Amazon также закрыли свои офисы в стране.

Apple закрыла все свои розничные магазины и корпоративные офисы, расположенные в КНР. Foxconn, один из ключевых поставщиков Apple, продлил каникулы до 10 февраля. Из-за этого под угрозой находятся поставки новых iPhone. Google, Microsoft и Amazon также закрыли свои офисы в стране. Индустрия гостеприимства. В 2018 году за границу выезжали 150 млн граждан КНР и потратили $277 млрд. В первом квартале 2019 года китайцы вышли на первое место по совокупным тратам иностранцев в России ($264 млн). После вспышки вируса заполняемость отелей в Китае, по данным STR, упала на 75%. Disney сообщил о потерях в $280 млн из-за закрытия двух тематических парков в Китае в период лунного нового года.

В 2018 году за границу выезжали 150 млн граждан КНР и потратили $277 млрд. В первом квартале 2019 года китайцы вышли на первое место по совокупным тратам иностранцев в России ($264 млн). После вспышки вируса заполняемость отелей в Китае, по данным STR, упала на 75%. Disney сообщил о потерях в $280 млн из-за закрытия двух тематических парков в Китае в период лунного нового года. Авиационный сектор. Только за эту неделю 30 авиакомпаний прекратили сообщение с Китаем, 25 тысяч рейсов было отменено. По данным Tourism Economics, только американские авиакомпании за этот год могут потерять $1,6 млрд. Кроме того, Airbus остановил фабрику в Тяньцзине, где производилось около 6 самолетов A320 в месяц.

Только за эту неделю 30 авиакомпаний прекратили сообщение с Китаем, 25 тысяч рейсов было отменено. По данным Tourism Economics, только американские авиакомпании за этот год могут потерять $1,6 млрд. Кроме того, Airbus остановил фабрику в Тяньцзине, где производилось около 6 самолетов A320 в месяц. Предметы роскоши. На Китай приходится около трети потребления люксовых товаров. Производитель ювелирных украшений Pandora уже сообщил о «беспрецедентном спаде спроса».

На Китай приходится около трети потребления люксовых товаров. Производитель ювелирных украшений Pandora уже сообщил о «беспрецедентном спаде спроса». Ритейл. H&M закрыл 45 магазинов на территории Китая и предупредил о возможности ограниченных срывов в цепочках поставок. Компания Levi Strauss & Co (Levi’s) и Nike закрыли в Китае около половины своих магазинов.

Александр Лосев Гендиректор УК «Спутник – управление капиталом»

— На финансовых рынках мы сейчас сталкиваемся с банальной экстраполяцией случая вируса «атипичной пневмонии» 2003 года (SARS). С одной стороны, реакция инвесторов, была, на мой взгляд, избыточная: потеря 1,5 трлн долларов, глобальная утилизация акций — это перебор, во многом связанный с высокой долей спекулятивного капитала. Как правило, такие истории длятся максимум квартал.

Другое дело — ущерб для мировой экономики. Здесь все гораздо серьезнее, чем в 2003 году, когда общие потери составили 40 млрд долларов. С тех пор мировой ВВП вырос с 39 трлн долларов до 86 трлн долларов, а ВВП Китая — с 1,7 трлн долларов до 14,5 трлн долларов, то есть почти в 9 раз.

Китай сейчас намного больше встроен в глобальные цепочки, торговые и производственные, чем 17 лет назад, поэтому эффект будет иным.

Китай делает очень много запчастей для японских машин, много комплектующих для Германии. Как фабрика гаджетов и различных компьютерных устройств, Китай импортирует электронные чипы в таком же объеме, как и нефть. И если Китай сейчас закрывается и на какое-то время выпадает из производства высокотехнологичных устройств, на которых максимальную прибыль получают американские корпорации, тогда начнутся проблемы в США.

Нынешние потери сопоставимы с торговыми войнами США и Китая, ущерб от которых оценивается примерно в 850 млрд долларов за 10-11 месяцев.

Это значит, что потенциально мировая экономика будет терять по 200-250 миллиардов долларов в квартал.

Если вспышку удаётся победить быстро и это не продлится больше квартала, то ущерб для мировой экономики будет ограничен этой суммой.

Россия встроена в мировую экономику на уровне базовых материалов, поэтому на нас это влияет в меньшей степени. Россия почти не поставляет компьютеры, автомобили или какое-то другое оборудование на экспорт, а китайская экономика все равно будет потреблять ту же самую нефть и газ. Как только с вирусом разберутся, спрос на углеводороды и металлы восстановится. Колебания цен на нефть – это, конечно, неприятно, но, если они не продлятся долго, то мы скоро снова увидим цену 65 долларов за баррель, то есть отделаемся легким испугом.

Чем этот ущерб будет компенсирован? Эмиссией центральных банков. Мы уже видели, что Народный банк Китая объявил программу стимулирования размером в 1,3 трлн юаней. Юань уже упал к доллару, будет адресная помощь компаниям, производителям и так далее. Я думаю, что и ФРС, которая продлила операцию по активам по крайней мере до апреля этого года, и банк Японии, и Европейский центральный банк, этой эмиссия компенсируют весь негатив для глобальной экономики. Скорее всего, к марту ситуация вернется на траекторию, с которой мир свалился в середине января, и все будет нормально.

Рубен Ениколопов Профессор, ректор РЭШ

— Катаклизмы, связанные с пандемией, потенциально могут быть одними из самых опасных с точки зрения влияния на экономику. Причин для этого несколько. Прежде всего, негативный экономический эффект возникает не за счет прямых затрат государства — трат на лечение, потери от гибели людей и так далее, – а за счет изменения поведения: люди перестают ходить на работу, так как боятся заразиться, не летают на самолетах и прочее. Количество заболевших по сравнению с общим количеством людей может быть невелико, но поведение хотя бы немного меняют все. То есть страх болезни наносит больший вред, чем сама болезнь.

Больше всего страдают индустрии услуг, где люди общаются с другими людьми. Это мощный удар по туризму, причем не только в Китае, но и во всем мире.

Экономический эффект на Россию будет очень неприятный, потому что такие вещи бьют по энергоносителям, транспорту, а Россия к этому очень чувствительна.

Например, на Дальнем Востоке кончаются китайские овощи и фрукты, так как люди, которые должны были их загрузить, не вышли на работу, потому что они на карантине. Такие эффекты, которые происходят из-за изменения стимулов и поведения людей, наносят гораздо больше вреда, чем природные катаклизмы, например, землетрясения или цунами. Кроме того, такие эпидемии, в отличие от природных бедствий, не локализованы. Эпидемии в условиях современного мира, где люди очень много перемещаются в пространстве, распространяются гораздо быстрее.

Сравнивая с другими недавними эпидемиями, можно отметить, что с новым коронавирусом гораздо быстрее идентифицировали проблему — и с Эболой, и с вирусом Зика прошли месяцы после начала инфекции, прежде чем люди сообразили, в чем дело. Сейчас все произошло гораздо быстрее. Да, оказалось, что власти скрывали информацию, но это было только в течении нескольких недель.

С другой стороны, новый вирус распространяется быстрее. Именно потому что люди сейчас путешествую гораздо чаще, чем 15 лет назад, когда была эпидемия SARS.

Поэтому тот факт, что мы находимся близко к Китаю, вообще не важен. Важно количество людей, которые летают из Китая в Россию, и наоборот.