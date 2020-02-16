Гонорар не колется

В начале февраля одно из крупнейших издательств России АСТ выпустило в редакции «Прайм» книгу израильского блогера и инженера-электронщика Антона Амантонио — это псевдоним, свое настоящее имя автор называть отказывается из-за страха нападок со стороны ученых критиков — под названием «Прививать или не прививать, или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Книга была издана небольшим тиражом в 2000 экземпляров, однако ее раскупили меньше чем за сутки. При этом на стадии подготовки книги разгорелся публичный скандал: часть представителей популяризаторов науки в России — среди них, например, обладатель премии «Просветитель» Петр Талантов — намекнули, что больше не будут работать с «АСТ», если книга будет опубликована. Как только книга вышла, несколько авторов сразу заявили о прекращении сотрудничества с издательством. И под давлением общественности «АСТ» принял решение продажи книги прекратить.

Переплет книги Амантонио. Издательская группа АСТ

Что всех так возмутило?

Строго говоря, книга Амантонио — это не научное издание в чистом виде, а компиляция его же текстов с платформы scibook.org, где автор на основе других работ, в том числе научных, рассуждает о небезопасности прививок. Подтолкнула его к этому семейная ситуация, говорит Амантонио «Новой». «После того, как у меня родилась дочь, я хотел понять, какие прививки ей стоит делать, а какие — нет, — рассказывает блогер. — Простого ответа на этот вопрос я не нашел, поэтому изучил несколько научных исследований. Эти исследования меня настолько потрясли, что я не мог остановиться и начал читать запоем сотни работ. Я не мог понять, как настолько шокирующие научные факты о вакцинации практически никому неизвестны». Амантонио вспоминает, что сам последний раз вакцинировался в армии, и у него были «некоторые проблемы со здоровьем, которые, вероятно, были вызваны прививками», но прямой связи он доказать не может. Это сомнение, однако, совсем не помешало ему создать серию блогов, в которых эффективность прививок вроде бы и не отрицается совсем, но ставится под сомнение.

«Считается, что серьезные побочные эффекты в результате прививок происходят крайне редко. Один на сто тысяч, или даже один на миллион. Это ложь, — пишет, к примеру, Амантонио. — Поскольку адекватных исследований прививок никто не проводил, трудно оценить реальное количество побочных эффектов, но даже при самых оптимистических оценках серьезные последствия бывают чаще, чем у одного из пятидесяти.

Половина(!) детей в США имеет как минимум одно хроническое заболевание, и их число постоянно растет. Конечно, далеко не все заболевания связаны с прививками, но кто знает, сколько да связаны, если никто это не исследует?»

Иными словами, автор утверждает, что почти все имеющиеся в мире исследования прививок могут быть сфальсифицированы

(могут и не быть, но пойди докажи это!)

и обильно цитирует работы, которые ставят эффективность вакцинации под сомнение. Таких работ немало, но из подборки Амантонио создается ощущение, что можно верить только им, а частные случаи неудач во время исследования прививок или во время вакцинации в разных странах возведены в абсолют. Проблема таких «подборок» в том, что автор подгоняет под свою гипотезу конкретные исследования, а остальные автоматически считает неверными, говорят «Новой» популяризаторы науки, которые в ответ на известие о выходе книги подняли большой публичный шум.

Алексей Водовозов. Фото: VK

«Эти заявления уже неоднократно разбирались — еще когда данный персонаж начал массово выдавать антипрививочные посты в своем ЖЖ, выдавая их за аналитику, — говорит научный журналист и врач-токсиколог Алексей Водовозов. — Если пойти по ссылкам, которые щедро рассыпал автор, то можно найти либо очень старую публикацию (годов 60-х, а то и раньше); либо некачественную публикацию (а отличия качественной от некачественной автор не понимает в принципе, потому что не специалист); либо отозванную как не соответствующую критериям научной статьи; либо с содержанием, противоречащим тому, что утверждает автор.

То есть это один большой подлог.

Строго говоря, это основная претензия к книге — даже не ее антипрививочная направленность, а то, что прикрываясь фразами о некоем претендующем на научность анализе, читателям преподносят странного качества поделку с непредсказуемым содержимым».

Как в таком случае книга вообще могла пройти издательские фильтры? Отвечают сами издатели: с фильтрами все нормально, просто просветители науки смотрят на нее как на научную работу, а это ошибка — перед нами «публицистика».

«Согласно регламенту редакции «Прайм», книги, которые не позиционируются как учебники по медицине, а содержат публицистический материал, могут быть написаны авторами без медицинского образования, — говорит «Новой» директор департамента по стратегическим коммуникациям издательского холдинга «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. — Автору следует сразу обозначить, кто он такой, какое у него образование, научный опыт, какой у него подход к проблеме — чтобы сразу сориентировать читателя и не вводить его в заблуждение. Мнение автора должно опираться на анализ. Его выводы должны быть аргументированы. В редакции «Прайм» консультант привлекается к книгам, которые позиционируются как пособия по медицине, содержат конкретные советы по оздоровлению. Публицистический материал проходит обычную редактуру».

И вообще, добавляет Кожанова, у самих критиков Амантонио тоже — на минуточку — нет достаточных компетенций в иммунологии, но «это их позиция, которая имеет место быть и которую мы также уважаем».

Издательство всячески подчеркивает, что в книге стояла пометка «Не является учебником по медицине», но это точно манипуляция, считают критики Амантонио. «Если бы АСТ было социально ответственным издательством, оно бы в обязательном порядке показало этот текст специалистам, которые однозначно бы не рекомендовали это печатать, потому что это введение читателей в заблуждение под видом медицинской книги, — возмущен Алексей Водовозов. — Заметьте: даже на обложке изображен медицинский халат.

В общем, речь не о цензуре, тут об элементарной безответственности

и наплевательском отношении к читателям, которые вполне могут последовать «советам» автора этого опуса».

После выхода книги часть авторов издательства АСТ заявила о прекращении работы с ним, но в самом холдинге надеются их вернуть после открытой дискуссии. Вообще-то ушедшим авторам можно указать на двойные стандарты: издательство АСТ уже публиковало неоднозначные с точки зрения фактуры книги. В 2011 году, например, журналистами была резко раскритикована детская научно-популярная серия «Лавка чудес» издательства за огромное количество фактических ошибок вроде «сила магнита пропорциональна его форме» и «свет невидим, потому что не имеет цвета». С другой стороны, публичных скандалов с книгами о здоровье человека раньше у издательства не случалось, хотя в той же серии, что и сборник блогов Амантонио, вышла книга о пользе висцерального массажа — то есть надавливания на живот с целью восстановления питания клеток.

Но интереснее сам подход, которым издательство хочет всех примирить. АСТ предлагает публичную дискуссию о допустимости цензуры книг по медицинской (как минимум) тематике. Дискуссию в формате круглого стола издательство хочет провести на «одной из федеральных площадок». Настроение при этом у издателей все равно наступательное. «Могут ли авторы высказывать свою точку зрения, если она отлична от общепринятой и при этом не нарушает действующего законодательства? Могут ли читатели с разными точками зрения получать доступ к интересующей их информации и делать самостоятельный выбор? Ведь Конституция РФ запрещает цензуру. Или все же есть круг вопросов, которые могут решать только специалисты?» — формулирует запрос издательства Екатерина Кожанова. Как минимум, на первый вопрос намерены ответить и в Госдуме: член комитета по охране здоровья Александр Петров направил депутатский запрос в прокуратуру с просьбой проверить книгу Амантонио на предмет соответствия российскому законодательству.

Стороны научно-литературного конфликта в анонсированную издательством дискуссию напрямую пока вступать не планируют. «Есть прекрасная практика — научное редактирование. Это не панацея, конечно, но некая гарантия того, что шансы пропустить в печать не просто мракобесные, но и потенциально опасные для здоровья и жизни людей измышления будут сведены к минимуму, — категоричен Алексей Водовозов. — Речь не о цензуре, тут пусть издательство не обольщается, жертвой ему не удастся себя выставить».

Сам блогер Антон Амантонио вызванному ажиотажу, как утверждает он сам, рад. «Изначально приостановка продаж меня, конечно, огорчила. Но через несколько часов я понял, что с точки зрения популяризации книги это было лучшим решением.

Это беспрецедентное решение привело к тому, что о книге узнала вся страна», — говорит он «Новой».

При этом размер своего вознаграждения и детали договора с издательством блогер не раскрывает, отмечая лишь, что «никакие гонорары еще не должны были быть выплачены, книга только вышла». На дискуссию вместо себя он намерен отправить «других людей, которые будут представлять интересы». И недостатка в таких людях не будет: и на сайте издательства АСТ, и в фейсбуке у Амантонио десятки комментариев с требованием вернуть книгу в продажу. Сторонники движения антипрививочников даже запустили в интернете соответствующую петицию: за двое суток она набрала больше 15 тысяч голосов.

Проблема цензурирования подобных книг ввиду их возможного вреда для здоровья и жизни читателей зависит от подхода к книжному бизнесу вообще, говорит журналист и литературный критик Анна Наринская: в США может выйти любая книга, в Европе существуют некоторые барьеры. Но решать, публиковать книгу или нет, может только издательство, исходя из своих представлений о норме, а не общество — иначе мы быстро вернемся «к цензору при царе или официальной цензуре при Сталине».

«У нас выпускается огромное количество бессмысленных и вредоносных книг. Нет идеи, что книгоиздание должно приносить какую-то пользу, есть разговор о том, что это бизнес. Если книга приносит деньги, она должна издаваться, — формулирует суровые законы книжного рынка в России Наринская. — Книга о вреде прививок, конечно, сама по себе вредна. Но литература такого рода, антинаучная и объясняющая, что лучше ничего не делать вместо того, чтобы что-нибудь сделать, везде пользуется огромным спросом. Мне кажется, что человеку свойственна глупость независимо от страны его проживания». Это означает, что для конкретной книги израильского блогера, советующего у себя в соцсетях закапывать в гноящиеся у младенца глаза грудное молоко, инициированная издателями дискуссия может закончиться плачевно. Но представить, что такие книги больше никогда не будут выходить в России, невозможно даже в принципе.

При участии Екатерины Баталовой, «Новая газета».