Не хами — транзит!

Кирилл Мартыновредактор отдела политики
На Россию надвигается празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Под юбилей выделены значительные бюджеты, а власти всех уровней соревнуются в патриотизме. Потенциально это, разумеется, грозит различными невзгодами «внутренним врагам», которые будут отмечать Победу неправильно и патриотизма в должной мере не испытают. Нынешняя весна, в ходе которой на фоне торжественных речей и парадов к 9 Мая будет оформлен новый контракт власти и общества (в частности, принята новая редакция Конституции), вообще грозит войти в историю как пик общественного наслаждения нашим великим прошлым. Однако пока низкое качество освоения средств, выделенных на улучшение военно-исторической памяти, бьет по чиновникам.
Тихий губернатор Оренбургской области единоросс Денис Паслер попал сразу в две неловкие ситуации. Сначала в его аккаунте в инстаграме был опубликован странный видеоролик, посвященный роли региона в войне. В нем, в частности,
сообщалось, что во время войны в Оренбуржье выпускались «бактериальные препараты инсулин, гематоген, инсулин», а эвакуация предприятий была завершена уже к «40 августа 1941 года».
Местные блогеры также нашли в ролике американские имена, характерные для мормонов, — ими имитировались солдатские письма, мелькающие на фоне.
Казенный патриотизм с ошибками собрал сотни негативных комментариев за два дня и в итоге был удален. В пресс-службе Паслера произошедшее объяснили технической ошибкой — дескать, случайно опубликовали черновик. Параллельно Паслер дал официальный старт торжественным мероприятиям «Год памяти и славы» — с их помощью чиновники в этом сезоне как раз будут объяснять гражданам, как правильно любить Родину в контексте Победы. В ходе речи, открывающей концерт, Паслер пожелал российским семьям, чтобы каждую из них «затронула война». Оговорка оказалась весьма специфической для политика-единоросса и вызвала еще более сильную реакцию, чем мормоны-победители. Губернатор Оренбургской области оказался в опасной зоне.
В самом деле, был момент, когда чиновников увольняли или даже сажали за коррупцию. Сейчас эта волна как-то сошла на нет, но зато все очень внимательно относятся к публичной риторике представителей бюрократического аппарата. На примере экс-губернатора Чувашии Игнатьева всем ясно, что главный грех чиновника в 2020 году — длинный язык и высоко поднятые руки с ключами, за которыми нужно прыгать. Короче говоря, хамство.
Текущая конъюнктура, в которой за неаккуратный спич можно и партбилет на стол положить, объясняется просто. Денег решено гражданам из профицитного бюджета сверх меры не выдавать. Доходы людей продолжают падать. При этом Кремль переживает «переходное состояние»: там спешат оформить свою власть за горизонтом «ельцинской Конституции», стараются держать руку на пульсе и демонстрировать гражданам умеренную заботу и внимание.
Самым дешевым способом обретения народной поддержки в нынешней ситуации, похоже, становится охота на хамящих чиновников среднего уровня.
Все-таки фигура живущего в собственной реальности барина из «Единой России» за последние два десятилетия успела порядком утомить всех. Поэтому пока гражданам будут продолжать затягивать пояса, бюрократам придется на время прикусить языки — по крайней мере, на время «транзита» в новую политическую реальность.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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