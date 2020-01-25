Шутка выше пояса

Михаил Игнатьев является главой Чувашской Республики, и ничего смешного в этом нет.

На днях Михаил Васильевич вручал сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин, и тут опять ничего смешного.

Здесь могут быть возражения — особенно по первому пункту. Но мы сейчас сосредоточимся на втором. Да, казенная процедура, хотя событие радостное. Не грех, наверное, немного пошутить — простенько и не обидно. Вот, допустим, подходит получать ключи бравый майор. Сохраняя серьезность и даже подчеркивая ее, можно было сказать: «Вот тебе, майор, ключи, а деньги за машину будут понемногу удерживать из твоей зарплаты». Не сомневайтесь, смех присутствующих был бы вполне жизнерадостным.

Но это же целая фраза, ее еще придумать и разучить надо. И Игнатьев решил обойтись шуткой без слов, чуть ли не пантомимой. Смеха ради он поднял руку с ключами выше головы майора, а потом еще выше, приглашая офицера подпрыгнуть. Михаил Васильевич — человек довольно высокого роста. В МЧС, где тоже любят пошутить, такого профессионально прозвали бы пожарной каланчой. Но майор оказался прыгучим…



В каждой шутке есть доля последствий. Видео этой пантомимы мгновенно распространилось в интернете. Последовали комментарии: руководитель республики дрессирует офицера, как собачку. Глава МЧС Евгений Зиничев выразил мнение, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поставит вопросы об исключении Игнатьева из ее рядов и его соответствии занимаемой должности. В общем, прыгал майор, а допрыгался глава республики.

Что это было? Скорее всего, офицер расценил действия Игнатьева именно как шутку. Хорошую шутку или глуповатую — другой вопрос. Майор принял условия игры, и тогда какие претензии? Пошутили оба, как умели, и хорошо, что не дошло до выполнения команды: «К ноге!».

А если в поступке главы Чувашии изначально просматривалось барское высокомерие и пренебрежение к человеку, то зачем же тому человеку было услужливо подпрыгивать?

Повернулся бы товарищ майор через левое плечо кругом и вернулся бы в строй. И оставил бы большого начальника в нелепом положении с ключами на весу.

И достоинство было бы сохранено, и машина никуда бы не делась. Не на свои же трудовые сбережения Игнатьев ее купил. Но в этом случае майор проявил льстивое угодничество, и, если подумать, из партии в первую очередь следовало бы исключить именно его. А если он беспартийный, то принять в любую партию и тут же исключить.

Что же касается Михаила Игнатьева, наша газета уже замечала, как в отношениях с людьми он порой добродушно переступает пирог. «Переступили пирог» — так называлась наша публикация в июле прошлого года. Она сопровождалась снимком, на котором глава Чувашии кормил жителей Чебоксар в День республики праздничным пирогом. Подпрыгивать за угощением тогда не приходилось — куски пирога Михаил Васильевич подавал собравшимся на площади людям сквозь прутья металлического ограждения. Со стороны это было похоже на кормление зверей в зоопарке.

Михаил Игнатьев угощает народ через прутья турникета. Фото: «Правда ПФО»

И что-то не было заметно какой-либо реакции со стороны федерального центра и чувствительной к человеческому достоинству «Единой России». Может, и была проверка. Но, наверное, нарушений кулинарного рецепта при изготовлении пирога она не выявила.