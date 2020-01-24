«Поведение Игнатьева типично для единороса»

«Единая Россия» рассматривает вопрос об исключении из партии губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, а также о его соответствии занимаемой должности из-за видеоролика, на котором он заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от машины. Поведение Игнатьева уже раскритиковал глава МЧС Евгений Зиничев. Ранее Игнатьев попал в еще один скандал, когда призвал «мочить» журналистов, критикующих власть.

Случаев исключения губернаторов из «Единой России» за неэтичное поведение не так много. В прошлом году партия лишила членства сразу двоих бывших глав Республики Коми — Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова, которые были признаны виновными в коррупции, мошенничестве и организации преступного сообщества. Однако публичная попытка оспорить статус Игнатьева со стороны «Единой России» в отсутствие уголовного преследования — случай уникальный.

«Новая» спросила у экспертов, чем губернатор Чувашии отличается от всех других губернаторов-единороссов, и почему именно его хотят исключить из партии и лишить должности главы региона.

Федор Крашенинников Политолог

«Губернатор Чувашии не понял политического момента и устроил все это»



— У меня есть информация, что из Москвы в регионы пошла команда на время переписывания Конституции вести себя тихо и не провоцировать конфликтные ситуации. Ни с каким фундаментальным изменением системы власти это не связано, связано лишь с тем, что переписывание Конституции хотят провести максимально быстро и тихо, в благостном подъеме. Странное шапито, которое устроил губернатор Чувашии Игнатьев, сильно бьет по этой концепции. В тот самый момент, когда вся власть должна была броситься на амбразуру, продвигать поправки Путина, призывать всех голосовать, разражается совершенно ненужный скандал на тему того, как безобразно ведет себя глава региона от «Единой России».

Поэтому сейчас они пытаются купировать ситуацию и показать, что власть способна к самоочищению и никакого неуважения не потерпит.

Мне кажется, если бы не было скоростного переписывания Конституции, то взяли бы этого офицера МЧС, над которым он пошутил, и заставили его сказать, что ему на самом деле все понравилось, было весело, никто не обиделся, а виноваты в скандале финансирование из-за границы, блогеры и провокаторы.

Мы много раз это видели. Поведение Игнатьева типично для губернатора-единоросса. Но губернатор Чувашии не понял политического момента и устроил все это.

Александр Кынев Политолог

«Игнатьев просто оказался в ненужном месте в ненужное время»



— Пока никакого решения по исключению Игнатьева из «Единой России» нет, есть только обсуждение. Но у него полномочия и так кончаются в этом году, он неоднократно обсуждался как один из наиболее вероятных кандидатов под замену. Поэтому в данном случае, думаю, ситуация «хромой утки», когда глава и так в списке на выбывание, делает Игнатьева комфортной мишенью.

Кроме того, федеральной власти и партии нужно за чей-то счет показать свою принципиальность и правильность. То есть Игнатьев просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Сейчас с его помощью можно изобразить какие-то политические чистки, но его бы и так убрали.