После прочтения — счет

Такая история могла произойти только в России. Деревня Шаква находится примерно в трех часах езды от Перми, в ней живет не больше 200 человек, хотя местные жители говорят, что официально числится примерно вдвое больше. В Шакве есть клуб, а при нем — небольшая библиотека. В декабре 2014 года до этой библиотеки дошел технический прогресс: власти поселения согласились провести туда интернет. Поначалу он был безлимитным и обходился в две тысячи рублей, но потом местное руководство подумало и решило сократить расходы на Сеть до 300 рублей — трафик в итоге ограничили до 100 мегабайт в месяц, за каждый мегабайт сверху нужно было доплачивать два с лишним рубля. В сентябре 2015 года библиотечному руководству района пришел счет на 80 тысяч рублей: оказалось, что за месяц в шаквинском отделении было истрачено почти 30 Гб.

Стали разбираться, и выяснилось, что такой трафик учреждению обеспечила библиотекарь Вера Савина. Она вовсе и не собиралась это отрицать: читатели просили ее посмотреть в интернете ту или иную литературу, и она активно скачивала ее для читателей. «У нас маленькая библиотека, комплектование книг очень плохое, нормальной литературы последние три года вообще не приходит, — рассказывает Савина «Новой». — Мне приходилось с протянутой рукой ходить фактически по людям, чтобы хоть какие-то книги — может, у кого ненужные есть — появились».

Об ограничении трафика Савину предупреждали по телефону, но женщина не до конца поняла, насколько это существенное изменение.

Когда пришел счет, районное библиотечное руководство пришло в ужас: их бюджет на услуги интернета на весь года составляет 14 тысяч рублей, и они распределяются сразу на пять районных библиотек.

«Меня вызывали на «ковер», ругали, но я говорила, что они сами виноваты, что согласились на подключение интернета на таких условиях», — вспоминает библиотекарь. Начальство имеет на этот счет свою точку зрения: их решение — Савиной необходимо погасить долг самой. К тому же выяснилось, что казенный ноутбук и казенный модем, которые от местных властей для библиотеки самой Вере приходилось выбивать с потом и кровью, она иногда уносила домой на вечер, чтобы там закончить работу. Сама Савина не считает это чем-то предосудительным, поскольку ее сыновья (тогда несовершеннолетние) тоже помогали ей искать в интернете нужную литературу. Но для местных властей это стало только отягчающим обстоятельством.

Библиотечное руководство подало иск, так как Вера оплачивать счет отказалась. С теми заработками, которые есть в Шакве, такие деньги сродни кладу: Савина на вопрос, когда она в последний раз держала в руках подобные суммы, только нервно рассмеялась.

«Моя зарплата — 5-7 тысяч рублей, — грустно говорит она. — Это уже с надбавками: так оклад сам по себе три с чем-то тысячи.

Я работаю 36 лет в сфере культуры, из них — 33 года в нашей библиотеке, постоянно, на одном месте. Лет пять назад у меня сократили ставку: вместо 0,75 ставки сделали 0,3. В основном, все сельские библиотекари в регионе так пострадали. Выживаем, потому что мама со мной живет, есть ее пенсия. Младший сын недавно пришел из армии, два дня как устроился на работу. Так и живем».

Чтобы хоть как-то попытаться погасить долг, женщине пришлось устроиться на вторую работу в местный Дом культуры — кочегаром за 6800 рублей в месяц. Местные власти заявляли, что так же хотят избежать суда, поэтому предлагали одному из сыновей Савиной помочь матери и в летнее время пасти коров (правда, сама библиотекарь считает, что это похоже на плохую шутку с их стороны). «Ростелеком», чей интернет был в такой до наглости доброй форме использован в Шакве, был готов предоставить заведующей деревенской библиотеки рассрочку. Понять и уж тем более простить Веру Савину компания официально не планировала (но мы на всякий случай направили официальный запрос в «Ростелеком»).

История случилась пять лет назад, но в конце января Вере пришло уведомление о том, что до 1 апреля она должна оплатить оставшийся долг в размере 42 599 рублей — копеечная сумма для сытой части Москвы, но непомерная для глубинки.

Отчаявшаяся женщина обратилась за помощью к библиотечному сообществу, но мало кто из сельских библиотекарей может похвастать заработками больше, чем у самой Веры. Остается надеяться на доброту или чудесное стечение обстоятельств. Возможно, такое бывает не только в книжках.

как помочь Номер банковской карты Веры Савиной — 2202 2002 9560 0397

от редакции Мы обращаемся к операторам сотовой связи: а давайте просто обеспечим библиотеке деревни Шаква бесплатный интернет. Расходы небольшие, а восстановление социальной справедливости в отдельно взятой деревне и в судьбе человека — бесценно.