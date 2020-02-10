онлайн
Заражено — 40652 (в России — 2), смертей — 910. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
23 минуты и 86 лет тюрьмы на всех
В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»*
В день приговора. Фото: Влад Докшин / «Новая»
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
Приволжский окружной военный суд в здании Пензенского областного суда приговорил к бесчеловечным срокам фигурантов дела «Сети»*. От 6 до 18 лет тюрьмы за организацию и участие в террористическом сообществе. Какие доказательства суд принял во внимание и почему решил дать такие огромные сроки, осталось загадкой. Суд ограничился оглашением лишь вводной и резолютивной частей приговора.
За час до оглашения приговора у здания суда уже стояли активисты с одиночными пикетами. Группа поддержки включает песню группы «Порнофильмы» «Это пройдет» и приветствует обвиняемых криками: «Свободу политзаключенным!». Их заводят через главный вход, Андрей Чернов успевает помахать скованными в наручники руками.
При входе уже образовалась очередь, приставы всех посетителей досматривали досконально — с головы до ног. Тем временем в коридоре появилось усиление из числа сотрудников ОМОНа в черных масках. В небольшом здании суда толпа. Несколько десятков человек собралось, чтобы поддержать семерых подсудимых. В Пензу приехалии бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов, мама фигурантки дела «Нового Величия» Анны Павликовой Юлия Виноградова, правозащитники Лев Пономарев и Александра Крыленкова.
Родные поздоровались с ребятами в «аквариуме», они все напряженно ожидали приговор. Обвиняемые Илья Шакурский, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев держались стойко и не подавали вида, что переживают. Когда началось оглашение приговора, они смотрели перед собой, только изредка оглядывая на родных в зале. Максим Иванкин сложил ладони у лица.
Тройка судей стремительно вошла в зал. Первым начал читать небольшую стопку листов Дмитрий Сирота, который начал с оглашения определения. Согласно решению суда, с Дмитрия Пчелинцева сняли обвинение в покушении на поджог военкомата в 2011 году (ч. 3 через ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ) — дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. Собственно, об этом просила прокуратура и в прениях. «Уголовное преследование в отношении Пчелинцева прекратить. Признать право на реабилитацию по данному эпизоду», — заключил судья. Его решение слушали в полной тишине.
Продолжил судья Юрий Клубков, который огласил другое определение — об оглашении вводной и резолютивной частей приговора (ст. 241 УПК РФ разрешает суду по делам о терроризме не оглашать приговор полностью — прим. Ред). И сразу приступил к чтению приговора с указанием сроков наказаний. Все фигуранты дела признаны виновны по всем пунктам обвинения. И получили ровно столько, сколько запрашивал на прениях прокурор.
Больше всего получили 27-летний Дмитрий Пчелинцев и 23-летний Илья Шакурский за создание террористической организации и незаконное хранение оружия. Они получили 18 и 16 лет тюрьмы строго режима соответственно. Вместе с этим Шакурскому еще назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
За участие в запрещенной организации
- 25-летний Максим Иванкин получил 13 лет строгого режима,
- 30-летний Андрей Чернов — 14 лет строгого режима,
- а 25-летний Михаил Кульков — 10 лет строгого режима.
- 31-летнему Василию Куксову, заболевшему в СИЗО туберкулезом, назначили 9 лет колонии общего режима,
- а 27-летнему Арману Сагынбаеву (у него ВИЧ) — 6 лет общего режима.
Также суд решил конфисковать все легальное оружие обвиняемых. В частности, охотничье ружье Пчелинцева «Сайга» и ружья Чернова «Вепрь» и «Сайга» — отдать в Нацгвардию. К уничтожению подлежат учебные пособия по стрелковому делу, книга Карла Маркса, разные анархистские издания. Судья Клубков продолжил перечислять приличный список вещдоков «для уничтожения»: мобильные телефоны, флешкарты, жесткие диски, ноутбук.
После того как судьи закончили читать решение — зал взорвался криками. Пришедшие поддержать подсудимых кричали: «Позор!», «Свободу политзаключенным!».
— Держитесь, мы с вами, — громко сказал кто-то из зала.
— Нет, это мы с вами, — улыбнулся Пчелинцев.
Толпа у зала суда стала еще громче кричать: «Позор!». Приставы потребовали всех покинуть суд. Толпа побежала к черному входу. Там несколько человек стучали в барабаны, другие — пели и кричали. Все ждали, когда осужденных будут выводить. За забором стояли силовики в масках и никак не реагировали на крики.
— Почему вы в масках, вы — террористы? — спрашивали их. А членов несуществующей «Сети», заломив руки вверх, тихо вывели из суда и стремительно увезли.
В коридоре суда скандируют "Свободу политзаключенным"— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 10, 2020
Видео: Андрей Карев / @novaya_gazeta pic.twitter.com/7DNuPhWIUV
*«Сеть» — террористическая организация и запрещена в России.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.