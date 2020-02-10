23 минуты и 86 лет тюрьмы на всех

Приволжский окружной военный суд в здании Пензенского областного суда приговорил к бесчеловечным срокам фигурантов дела «Сети»*. От 6 до 18 лет тюрьмы за организацию и участие в террористическом сообществе. Какие доказательства суд принял во внимание и почему решил дать такие огромные сроки, осталось загадкой. Суд ограничился оглашением лишь вводной и резолютивной частей приговора.



За час до оглашения приговора у здания суда уже стояли активисты с одиночными пикетами. Группа поддержки включает песню группы «Порнофильмы» «Это пройдет» и приветствует обвиняемых криками: «Свободу политзаключенным!». Их заводят через главный вход, Андрей Чернов успевает помахать скованными в наручники руками.

При входе уже образовалась очередь, приставы всех посетителей досматривали досконально — с головы до ног. Тем временем в коридоре появилось усиление из числа сотрудников ОМОНа в черных масках. В небольшом здании суда толпа. Несколько десятков человек собралось, чтобы поддержать семерых подсудимых. В Пензу приехалии бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов, мама фигурантки дела «Нового Величия» Анны Павликовой Юлия Виноградова, правозащитники Лев Пономарев и Александра Крыленкова.

Родные поздоровались с ребятами в «аквариуме», они все напряженно ожидали приговор. Обвиняемые Илья Шакурский, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев держались стойко и не подавали вида, что переживают. Когда началось оглашение приговора, они смотрели перед собой, только изредка оглядывая на родных в зале. Максим Иванкин сложил ладони у лица.

Василий Куксов и Максим Иванкин. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Тройка судей стремительно вошла в зал. Первым начал читать небольшую стопку листов Дмитрий Сирота, который начал с оглашения определения. Согласно решению суда, с Дмитрия Пчелинцева сняли обвинение в покушении на поджог военкомата в 2011 году (ч. 3 через ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ) — дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. Собственно, об этом просила прокуратура и в прениях. «Уголовное преследование в отношении Пчелинцева прекратить. Признать право на реабилитацию по данному эпизоду», — заключил судья. Его решение слушали в полной тишине.

Продолжил судья Юрий Клубков, который огласил другое определение — об оглашении вводной и резолютивной частей приговора (ст. 241 УПК РФ разрешает суду по делам о терроризме не оглашать приговор полностью — прим. Ред). И сразу приступил к чтению приговора с указанием сроков наказаний. Все фигуранты дела признаны виновны по всем пунктам обвинения. И получили ровно столько, сколько запрашивал на прениях прокурор.

Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев получили больше всех сроков. Илья — 16 лет строгого режима, Дмитрий (на втором плане) — 18 лет. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Больше всего получили 27-летний Дмитрий Пчелинцев и 23-летний Илья Шакурский за создание террористической организации и незаконное хранение оружия. Они получили 18 и 16 лет тюрьмы строго режима соответственно. Вместе с этим Шакурскому еще назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

За участие в запрещенной организации

25-летний Максим Иванкин получил 13 лет строгого режима,

получил строгого режима, 30-летний Андрей Чернов — 14 лет строгого режима,

строгого режима, а 25-летний Михаил Кульков — 10 лет строгого режима.

строгого режима. 31-летнему Василию Куксову, заболевшему в СИЗО туберкулезом, назначили 9 лет колонии общего режима,

назначили общего режима, а 27-летнему Арману Сагынбаеву (у него ВИЧ) — 6 лет общего режима.

Также суд решил конфисковать все легальное оружие обвиняемых. В частности, охотничье ружье Пчелинцева «Сайга» и ружья Чернова «Вепрь» и «Сайга» — отдать в Нацгвардию. К уничтожению подлежат учебные пособия по стрелковому делу, книга Карла Маркса, разные анархистские издания. Судья Клубков продолжил перечислять приличный список вещдоков «для уничтожения»: мобильные телефоны, флешкарты, жесткие диски, ноутбук.

После того как судьи закончили читать решение — зал взорвался криками. Пришедшие поддержать подсудимых кричали: «Позор!», «Свободу политзаключенным!».

— Держитесь, мы с вами, — громко сказал кто-то из зала.

— Нет, это мы с вами, — улыбнулся Пчелинцев.

Толпа у зала суда стала еще громче кричать: «Позор!». Приставы потребовали всех покинуть суд. Толпа побежала к черному входу. Там несколько человек стучали в барабаны, другие — пели и кричали. Все ждали, когда осужденных будут выводить. За забором стояли силовики в масках и никак не реагировали на крики.

— Почему вы в масках, вы — террористы? — спрашивали их. А членов несуществующей «Сети», заломив руки вверх, тихо вывели из суда и стремительно увезли.

В коридоре суда скандируют "Свободу политзаключенным"



Видео: Андрей Карев / @novaya_gazeta pic.twitter.com/7DNuPhWIUV — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 10, 2020

*«Сеть» — террористическая организация и запрещена в России.