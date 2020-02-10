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Заражено — 40614 (в России — 2), смертей — 910. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
«Кровопийца нам милее журналиста»
СК не хочет раскрывать убийство, зато с воодушевлением реагирует на доносы сайтов Пригожина
Фото: РБК / ТАСС
Сергей Соколовзамглавного редактора
Следственный комитет Российской Федерации обладает феерической степенью эффективности. Его сотрудники расследуют уголовные дела в Южной Осетии и в Украине, отравление Александра Литвиненко в Лондоне, убийство царской семьи Романовых.
Пронзая пространство и время.
И только в двух случаях приключаются неувязки (если не брать во внимание политические убийства, заказчики которых чувствуют себя по-прежнему весьма комфортно).
В Центральноафриканской Республике, где были расстреляны российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, под носом у прибывших российских следователей сожгли важнейшие вещдоки. Очень своевременно, кстати, это сделали. Поскольку независимое расследование, которое ведет и «Новая газета», указало на то, что к преступлению могут быть причастны люди из ЧВК Вагнера — структуры, связанной с бизнес-империей «кремлевского повара» Пригожина. Были названы конкретные фамилии, были отправлены официальные адвокатские запросы от имени родственников потерпевших с требованием допросить. Но все потенциальные свидетели оказались недоступны для следствия ввиду своей занятости.
Есть другая страна, где действует ЧВК Вагнера и где весьма заметны интересы Пригожина. Сирия.
Но СК РФ предпочитает Украину.
Разговор этот к тому, что 22 ноября 2019 года в «Новой газете» вышел материал Дениса Короткова «Головорезы». В его распоряжении оказалась видеозапись расправы над гражданином Сирии, которому (предположительно) бойцы ЧВК Вагнера — еще живому — раздробили кувалдой суставы, а потом подвесили тело вверх ногами и подожгли.
На наш взгляд, это — военное преступление.
Как нам казалось, по самому факту публикации Генеральная прокуратура и Следственный комитет должны были начать проверку. Такое право и обязанность закреплены законом.
Письмо из «Новой»
Газета направила обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту чудовищной внесудебной казни, ведь палачи — граждане России. Мало того, мы отправили дополнительные письма, в которых указали фамилии и другие установочные данные людей, возможно, причастных к садизму, запечатленном на видео.
Генеральная прокуратура и Главная военная прокуратура ответили в том смысле, что это не их дело — идите в СК: «…дача юридической оценки этим событиям находится в компетенции следственных органов…».
Ну да, это не блогеров гонять…
Однако ГВП хотя бы не отделалась совсем уж отпиской, а поработала курьером, отправив наше письмо в Следственный комитет.
Письмо в «Новую»
Ответ СК был датирован 26 декабря прошлого года, но задержался в их канцеляриях на месяц.
Замруководителя Следственного управления по расследованию особо важных дел генерал Сергей Голкин сообщил нам, что обращение спущено в нижестоящую структуру:
«…Ваше обращения по факту убийства человека на территории Сирийской Арабской Республики неустановленными лицами направлены в Главное следственное управление…».
То есть факт есть, а лица не установлены (хотя мы их публично и не называли*).. И, судя по молчанию нижестоящей структуры СК, не установлены весьма успешно.
Вместо расследования убийства - донос
…Однако не молчит старший следователь по особо важным делам 2-го следственного отдела следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел А.Ю. Кошелев.
Суть его обращения в редакцию «Новой газеты» вот в чем.
Сразу после выхода статьи Дениса Короткова «Головорезы» СМИ (например, РИА ФАН), подконтрольные все тому же Пригожину, с частотой пулеметной очереди стали выдавать публикации о якобы имеющих место быть связях журналиста «Новой газеты» с террористами из многочисленных запрещенных в России организаций.
Так, например, наш коллега Коротков в глазах несведущего обывателя дорос до доверенного лица последователей Бен Ладена.
Вслед за тем сотрудники пригожинских СМИ направили обращения в правоохранительные органы. Требовали они не расследования чудовищного убийства,
а проверки журналиста «Новой» на причастность к террористической деятельности.
Как мне представляется (и это мое частное субъективное мнение): вся кампания была затеяна ради того, чтобы отмазать убийц и садистов.
Вот так и сошлись в СК РФ разные письма, написанные, в сущности, по одному и тому же поводу.
Напомним, обращение по факту убийства, совершенного российскими гражданами, чему есть неоспоримые доказательства, гуляет по долгим ящикам и между этажами здания СК уже больше двух месяцев.
Заявление клеветников из ФАН и иных «кулинарных» сайтов принято к рассмотрению, о чем нас и уведомили. От газеты требуют
- «предоставить немедленно»,
- «обеспечить явку»,
- «сообщить…»,
- «…при проверке (…) в отношении лиц, указанных в публикации «Расследование ФАН: либеральные журналисты работают на ИГ» * (…) прошу незамедлительно предоставить (…) следующие сведения в отношении сотрудника Вашего издания…».
Так вот.
Ничего предоставлять и обеспечивать мы не будем.
Пока Следственный комитет не начнет проверку по факту зверского убийства, а не продолжит обслуживать интересы лиц, покрывающих тех, кто совершил особо тяжкое преступление, а также — их хозяев. Вот в рамках проверки сведений о конкретном преступлении мы готовы предоставить всю доступную нам информацию. А в клуб любителей кейтеринга ходите без нас.
P.S.
«Новая газета» и Денис Коротков подали в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении РИА ФАН.
P.P.S.
* Мы не заменяем собой презумпцию невиновности и не хотим подставлять по удар семьи подозреваемых
* ИГ — запрещенная в России террористическая организация. Внимание Роскомнадзора: следственные органы в своем письме не обращают на это абсолютно никакого внимания — положенных по закону сносок и разъяснений нет.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.