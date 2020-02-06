Телепир по время чумы

«Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца праздного таит

Неизъяснимы наслажденья.

Итак, хвала тебе, Чума»

Клин клином вышибают. Коронавирус вышиб из федерального телеэфира Украину — «неизъяснимо наслаждение» большинства телеканалов в течение нескольких лет, потеснил даже Путина и почти свел на нет обсуждение грядущих поправок в российскую Конституцию.

Все новости начинаются со сводок о распространении по миру смертоносной инфекции. Все ток-шоу говорят о ней, «чуме ХХI века», от которой нет спасения.

В программу «Время» по такому чрезвычайному случаю вновь вернулся Кирилл Клейменов, который открыл специальную рубрику: «Коронавирус. Конспирология».

«Займемся этимологией, — предлагает он. — Из происхождения слов становится ясно и происхождение вируса. Смотрите, как он называется: коронавирус. Здесь и разгадка. Чем в своей жизни занимался Дональд Трамп — президент страны, главного соперника Китая? Правильно — раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное — его использование становятся абсолютно очевидными. Полный бред — скажете вы? И я бы согласился с вами, если бы не сюжет нашего корреспондента».

А в сюжете — «авторитетные» мнения неведомых западных ученых и наших вирусологов: таки да, руки к созданию смертельного вируса приложили американцы. И — на полном серьезе про схожесть структуры вируса с коронами, которыми награждал Дональд Трамп победительниц своих конкурсов красоты.

Это, повторю, «Время». Главная новостная программа страны. Смотрят миллионы. Многие верят.

В истерии, охватившей мир, по мнению того же Клейменова, виноваты ведущие западные СМИ. «Коронавирус расизма» — сюжет о дискриминации китайцев в западных странах призывает и без того толерантнейших россиян ни в коем случае не быть похожими на «так называемых цивилизованных людей, которые так любят учить нас с вами морали и хорошим манерам».

Клейменову вторит ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин: «Мировые СМИ много нагнетают. А нам поможет чувство юмора». Говорят, средств борьбы с заразой нет? А как же популярный в советские годы бальзам «Звездочка»? Или вот омский таксист, отвлекая народ от страшных мыслей, водит машину в противогазе. Тоже смешно.

Один из экспертов в студии (уже всерьез) предлагает наш ответ коронавирусу: засовывайте поглубже мыло в нос, и ни одна зараза к вам не прилипнет.

Как поется в песне, русский парень в воде не тонет, русский парень в огне не горит. И коронавирус ему нипочем. Так победим!

В ток-шоу «60 минут» на канале «Россия» тоже только и разговоров, что о китайской заразе. Ведущие при этом полны оптимизма: «Мы не боимся — и слава богу… Но необходимо соблюдать меры предосторожности, которые не дадут попасть этому вирусу в Россию». Впрочем, есть проблема: в случае перебоев с поставкой продовольствия из Китая в России может пропасть чеснок, который широко используется в народе для профилактики простудных заболеваний. А рост собственного производства чеснока начнется у нас только в 2021 году. Под угрозой и лук — его тоже экспортирует к нам Китай.

«Не беда, — уверен гость программы Михаил Маркелов. — У нас народ найдет, чем лечиться. Не надо нагнетать. Чеснок закончится — на лук перейдем. Лука не будет — на имбирь и хрен. Хрен везде растет, как сорняк».

Повеселились? Ощутили прилив патриотизма? Это хорошо, но на самом деле все мы умрем. Не одни мы — все человечество на краю гибели, а всем вместе и помирать не так страшно. Сбываются секретные предсказания бабы Ванги, которая еще 25 лет назад предупредила людей из своего ближнего круга: в первых числах 2020 года появится неизвестный вирус, от которого могут погибнуть сотни миллионов людей. По мнению Ванги, это модификация чумы, а лекарство от нее появится не сразу.

Все это обсуждали люди, якобы слышавшие предсказания бабы Ванги собственными ушами, а также футурологи, вирусологи и прочие эксперты во время очередного «сенсационного» выпуска ток-шоу «На самом деле».

Ведущий Дмитрий Шепелев в крайней степени возбуждения и неизъяснимого воодушевления восклицает: «Предсказания сбываются прямо у нас на глазах! О чем еще предупреждала нас баба Ванга?»

И представьте: она действительно предсказала куда более жуткую, нежели вирус, беду, которая обрушится на человечество в «день пяти двоек» — или 22 февраля, или 22 декабря 2020 года! «Большое тело прилетит на Землю и ударится об воду. Волны смоют много стран, и солнце погаснет на три года. Добрые выживут, а злые, которые считают себя умными, погибнут. А потом будет очень хорошая жизнь, и наступит бессмертие».

«Ну 22 февраля уже через три недели, и астероид за этот срок долететь до Земли не успеет», — успокаивает горестно охающую аудиторию один из «специалистов». 22 декабря — более реальный срок. Что произойдет, если астероид долетит до земли? Изменения климата, землетрясения, цунами, реки выйдут из берегов, пепел покроет землю, день станет, как ночь, без солнечного света погибнут растения, умрут люди.

А что делать-то людям в преддверии Апокалипсиса? Есть один рецепт: во время падения метеорита или астероида ни в коем случае не смотреть в окно!

А еще — изо всех сил культивировать в себе доброту, поскольку только «добрые выживут» и обретут бессмертие, злые же (читай умные) сдохнут к чертовой матери. И поделом им!

Примерно тогда же, когда на Первом канале всерьез прогнозировали Апокалипсис ХХI века, умные и ответственные (иммунологи, эпидемиологи, научные журналисты) под предводительством ведущего и биолога Павла Лобкова в специальной программе «Коронавирус Российской империи» канала «Дождь» с цифрами и фактами в руках целый час детально разбирали реальные угрозы и мифы, связанные с коронавирусом. «Надо обсудить, все-таки бояться этого или нет, потому что я даже не понял позицию государственной пропаганды: чего от нас хотят: чтобы мы боялись или не боялись и смело вносили поправки в Конституцию… В общем, так или иначе постараемся отделить правду от пропаганды».

И квалифицированно отделили. Или, как сказал Лобков в финале: «Раскороновали коронавирус немножко». Маски бесполезны, лекарства пока нет, но вирус не страшный. По крайней мере, не страшнее других разновидностей гриппа. Советы простые: маски не покупать, «фуфломицины» (то есть бесполезные препараты) не употреблять. От себя добавлю: слушать и читать специалистов, а не бабу Вангу с Кириллом Клейменовым. И вообще не смотреть официальный телевизор. Там вам такого нагородят — только и останется, что завернуться в простыню и уже сегодня ползти на кладбище.