Китай живет по «правилу двух метров»

На рейде примыкающего к Токио японского порта Иокогама под присмотром катеров береговой охраны с 3 февраля раскачивается на волнах роскошный круизный лайнер «Даймонд Принсесс». У него на борту в изоляции находятся около 3700 членов команды и пассажиров – в основном зажиточные пенсионеры из разных стран. Они попали в неприятную историю: один из участников неспешного туристического круиза по гаваням Восточной Азии заболел и сошел на берег в Гонконге. Там 80-летнему любителю морских путешествий быстро поставили тревожный диагноз – пневмония нового типа, вызываемая коронавирусом 2019-nCov.

После этого многоярусный теплоход с бассейнами, кинозалами, фитнес-площадками, ресторанами и барами был превращен в карантинное судно, а находившимся на нем людям, включая двух граждан России, пришлось пройти утомительные обследования и разойтись по каютам до особого уведомления. На берег в японские больницы доставили 10 человек, подцепивших коронавирус от старичка из Гонконга.

Люди сидят по квартирам

История с «Даймонд Принсесс» — лишь один из эпизодов неуклонного расползания по миру непонятной и пугающей болезни, вспышка которой впервые была отмечена в самом конце прошлого года в одном из главных промышленных центров центрального Китая — 11-миллионном городе Ухань. С 23 декабря власти КНР плотными кордонами полностью отрезали его от внешнего мира, а в гигантскую зону невиданного в истории человечества карантина были затем включены и прилегающие населенные пункты с населением в несколько десятков миллионов.

Жители блокированного Уханя сейчас строго соблюдают правило «двух метров» — ближе на улице категорически не рекомендуется подходить ни к кому, даже к знакомым.

Зараженные коронавирусом 2019-nCoV представляют смертельную опасность, однако два метра, как считают медики, дают некоторую гарантию от инфекции. Тем более, что открыто чихающих и кашляющих местные власти стараются немедленно изолировать. За появление на улице без маски наказывают.

Улицы некогда бойкого и шумного города, сообщают информаторы японских журналистов, сейчас пусты. По ним иногда проносятся машины скорой помощи, да редкие автомобили со спецпропусками.

Когда люди запели

Закрытая зона Уханя, как рассказывают его жители, снабжается в целом нормально: компартия дала твердые задания различным провинциям КНР по бесперебойным поставкам туда продовольствия и всего необходимого. Впрочем, очень не хватает защитных масок — в том числе и в госпиталях.

Отель в китайском Ухане, где в изоляции находятся люди с подозрением на коронавирус. Фото: AP / TASS

В магазины горожане ходят осторожно, на входе у покупателей принудительно измеряют температуру.

Выше 37,5 — можешь угодить в один из бараков, построенных под карантин, или получишь приказ не покидать своей квартиры.

Переброшенный в Ухань спецотряд из 7 тысяч армейских строителей за 10 дней соорудил гигантский госпиталь-времянку на полторы тысячи коек общей площадью 6 тысяч кв. метров. Завершается строительство и второго корпуса примерно таких же размеров. Однако местные рассказывают, что коек для зараженных катастрофически не хватает — больные лежат в коридорах.

Ухань живет тихо и предельно нервно. Рассказывают, как в одном из высотных жилых домов вдруг распахнулось окно и кто-то запел громким голосом. К нему присоединилось другое, потом третье… десятое окно. А потом невероятным хором запел весь дом — и соседний тоже. Кстати, говорят, пели даже гимн КНР. Эти кадры немедленно использовала государственная пропаганда — смотрите, какие несгибаемые люди живут в нашей стране.

Никаких прикосновений!

Впрочем, странная жизнь сейчас наблюдается не только в зоне гигантского карантина. И в Пекине, рассказывают очевидцы, на улицах пустовато, в вагонах его обычно переполненного метро много свободных мест. Жители китайской столицы тоже пытаются соблюдать правило «двух метров» — подцепить страшный коронавирус, унесший уже жизни сотен людей, боятся все.

Заказанную по телефону еду теперь получают так: прикативший на мотоцикле доставщик ставит на асфальт коробку, которую он возит за плечами. На нее укладываются, например, упаковки с готовой курицей из сетевого ресторана KFC. После этого доставщик отходит на заветные два метра и жестом приглашает покупателя, сохраняющего такую же дистанцию, забрать товар. Оплата — по интернету. Главное — никаких прикосновений и сближений!

Пекин. Фото: Роман Баландин / ТАСС

Старшеклассников во многих пекинских школах переводят на дистанционное обучение, растет число служащих, работающих на дому, с конторами они соединяются только по компьютерным сетям. Если столкнулись два автомобиля, то по указанному электронному адресу присылаются подробные фотографии случившегося, заполняются анкеты, а полицейские все оформляют без личного контакта.

Даже Генеральная прокуратура КНР, как сообщается, стала допрашивать подозреваемых исключительно дистанционно, чтобы не подцепить от них страшный коронавирус.

Но это в Пекине и других крупных городах — в провинции все проще.

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Пропавшие пять миллионов

Из города Ухань непосредственно перед введением там карантина по официальным данным выехали 5 миллионов человек. Эти люди не скрывались и не бежали — они просто спокойно отправились путешествовать, используя неделю выходных по случаю главного китайского праздника, лунного Нового года. Кто побогаче, поехал за границу, но подавляющая масса разъехалась по Китаю.

Среди них, разумеется, немало потенциальных носителей коронавируса. После введения карантина многие уехавшие из Уханя оказались отрезанными от родного города, растворились в невероятной по размерам стране, и власти теперь пытаются собрать эти пять миллионов в кучку. В 35 городах созданы 300 сборных пунктов, а оказавшимся вне зоны карантина жителям блокированного города дано указание немедленно зарегистрироваться.

Фото: AP / ТАСС

Но не все уханьцы рвутся в эти карантинные лагеря. Китай сотрясают слухи о том, что многие люди из блокированного города затаились и прячутся, распространяя вокруг себя тучи вирусов.

За выдачу скрывающегося от регистрации уханьца некоторые органы местной власти назначали награду — от ста до трехсот долларов.

Даже рядом с Пекином жители деревень перекрывали и перепахивали дороги, не впуская никого, кто не значится в списке местных обитателей. В каждом незнакомце там видят беглого заразного уханьца и отгораживаются доморощенными блокпостами. Доходило до бунтов: в провинции Фуцзянь, как сообщала японская печать, 28 января произошла потасовка между полицией и местными жителями, взбудораженными слухами о предстоящем строительстве в их округе бараков для содержания людей, помещенных в карантин.

«Не впадай в панику! Верь науке!»

Китайское руководство пытается успокоить страсти – на этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин даже в порядке самокритики сообщил, что власти на начальном этапе допустили ошибки в своем подходе к вспышке коронавируса. Мэр Уханя открыто признал, что населению поздно предоставили информацию о распространении заболевания. Власти пытаются воздействовать на население и привычными методами партийной пропаганды — появились красные транспаранты с надписью: «Не впадай в панику! Верь науке! Не распускай слухи!»

Тем временем даже официальное число зараженных и умерших растет с каждым днем, а попытки сдержать процесс с помощью карантина особого эффекта не дают, хотя без этого, возможно, ситуация была бы еще хуже. До конца февраля в своих каютах будут заперты и участники люкс-круиза на борту теплохода «Даймонд Принсесс», который стоит в открытом море у японского порта Иокогама.

Впрочем, радикальнее всех поступил лидер КНДР Ким Чен Ын –для спасения от новой болезни от запретил воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем и Россией, а с другими странами у Северной Кореи транспортных связей нет. Всех иностранных дипломатов в Пхеньяне поместили на 15-дневный карантин – в течение этого срока им запрещено покидать здания своих представительств и пределы отрезанного от внешнего мира дипломатического городка.