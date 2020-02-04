Кот и «псы»

Самое мерзкое в проявлении показного гуманизма к Константину Котову то, что до него как до живого человека со своей судьбой никому на вершинах власти, по-видимому, нет никакого дела. Как, впрочем, и до всех остальных людей — они только материал, на котором силовики кому-то что-то доказывают или с удовольствием друг друга пинают (на разных уровнях, в случае с Котовым — на самом высшем).

Ведь президент дал поручение «проверить законность приговора» не Юрию Чайке «по результатам ежегодной пресс-конференции». Тогда он мог сделать это еще в декабре. Он дал поручение 28 января бывшему заму Бастрыкина, который волею президента же оказался в равном с ним положении, — генпрокурору Игорю Краснову. Как-то он себя покажет?

Котов на акции 10.08.2019. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Спустя несколько часов на сайте Конституционного суда РФ появилось определение, которым КС без проведения публичного заседания, сославшись на свое же постановление по «делу Дадина» от 10 февраля 2017 года, признал решения судов общей юрисдикции по делу Котова «подлежащими пересмотру». Конечно, определение было готово заранее, но оно могло появиться и чуть раньше или позже, а главное — в более мягкой редакции.

Знатоки утверждают, что это первый случай, когда КС высказался столь конкретно по конкретному делу, во всяком случае без проведения публичного заседания. Между тем Зорькин с Лебедевым и так, как кошка с собакой, а в ясно нигде не прописанной этике, регулирующей отношения на таком уровне — это же «хамство»!

Они что там о себе понимают, КС выше ВС, что ли?

Так, разумеется, и должно быть, когда вопрос касается конституционных прав гражданина, но в Верховном суде такое стерпеть не могли.

А тут как раз жалоба защиты Котова на имя Лебедева: мол, решение КС — «вновь открывшееся обстоятельство». Она рассмотрена (правда не коллегиально, а на уровне поручения Лебедева одному из судей) с фантастической скоростью — 31 января ответ уже готов: идите в... Во Второй кассационный суд. Все предсказуемо, таков общий порядок, но это ответ не столько Котову, сколько Зорькину:

«В... во Втором кассационном суде мы вас видали».

Председатель Верховного суда (жалоба подается на его имя) мог использовать ситуацию и с учетом решения КС вынести «дело Котова» на рассмотрение Президиума ВС, который мог сформулировать свое мнение для кассации и в нем по-взрослому пнуть СК. Заманчиво. Но он опытнейший долгожитель Лебедев и в такие игры не играет.

Между прочим, Игорю Краснову президент для проверки законности приговора Котову отмерил солидный срок — до 31 марта. Но события развернулись так, что новый Генпрокурор не мог ждать и тоже включился в процесс: уже 1 февраля (сведения об этом защита получила 3-го) он направил во Второй кассационный суд представление — но не об отмене приговора, а лишь о его смягчении как «чрезмерно сурового». Надо понимать так, что в лоб на бывшего своего начальника Бастрыкина Краснов идти еще не готов. На суды в этом личном зачете никто из них не обращает внимания — это как бы не та лига. Впрочем, когда дело Котова пойдет во Втором кассационном суде,

представитель Генпрокуратуры может изменить позицию и настаивать на оправдании (ход у прокуроров в запасе).

Тверже всего позиция защиты: мы в конспирологию не играем, Котов должен быть оправдан. И ведь так в конце концов и будет, и это уже сейчас всем понятно: тут от того, что уже сказал КС, Второй кассационный не спасут даже поправки в Конституцию.

Но ведь интересно же за этим наблюдать? Как за схваткой голодных псов, которым в самую гущу своры хозяин бросил то ли кость, то ли палку, они и сами пока не разберут. Несомненно, ходоки из всех этих силовых и как бы судебных ведомств пытаются сейчас консультироваться в АП, но побьюсь об заклад, что там тоже только гадают: а что Путин в самом деле хотел этим сказать? А кто его знает. Это и есть его манера управлять. Если не страной, то «элитами» — заварим кашу и посмотрим, что будет.

Но мы-то немножко в другом ракурсе смотрим. Людей жалко — их там, кроме Котова, еще много ни за что сидит.