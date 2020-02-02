Президент США — гей?

В Америке не соскучишься. Особенно в год выборов. Особенно с Трампом. Тем более в пору импичмента. В политической системе американской демократии это высшее действо, в котором президент США обвиняется в «тяжких преступлениях и проступках». В реальных обстоятельствах 2020 года это показательный процесс, в котором одна часть конгресса — палата представителей — и одна партия — демократы — пытаются отрешить Дональда Трампа от власти. А другая палата — сенат — и другая партия — республиканцы — делают все, чтобы оправдать его.

Кому поможет импичмент?

Команда юристов Трампа покидает слушанию по импичменту в Вашингтоне. Фото: Reuters

Структура импичмента, как известно, такова, что обвинение, следствие и вынесение собственно вердикта «импичмент» — прерогатива палаты представителей.

Окончательный приговор: отрешить президента от власти или отвергнуть это решение — прерогатива сената.

Демократы уже добились своего в палате представителей, где у них большинство. Они вынесли импичмент президенту Трампу. Теперь очередь за сенатом, где большинство у республиканцев. Нет ни малейших шансов, что они проголосуют против своих партийных интересов, так что реванш республиканцев, который Трамп назовет своим полным и абсолютным оправданием, неизбежен. И что же — ничья, пшик? В действительности это может быть больше, чем пшик. Или меньше. Смотря для кого.

Лидеры демократов умеют считать до пятидесяти. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что 53: 47 — счет республиканцев и демократов в сенате, заведомо не в их пользу. Тем более, что при голосовании по импичменту требуется даже не простое, а квалифицированное большинство в две трети сенаторов. Но само дело об импичменте — грандиозная, ни с чем не сравнимая возможность выставить Трампа в реальном/худшем (подберите слово по вкусу) свете

на самом главном и окончательном суде, которым и являются президентские выборы.

Такова стратегическая ставка демократов.

Как показал предыдущий опыт — импичмент Клинтона — это опасная игра. Тогда картина выглядела ровно так же — в зеркальном отражении. Республиканская палата представителей проголосовала за импичмент президента-демократа. В сенате номер не прошел. Самое интересное, однако, то, что произошло дальше. В своем обвинительном раже республиканцы были так очевидно пристрастны — связь с Моникой Левински все-таки трудно выдать за государственное преступление — и так грубы и циничны, что общественное мнение отшатнулось от них. Клинтону не надо было переизбираться, это был его второй срок, но президентскую карьеру он завершил на пике популярности.

Так или иначе, ролевой рисунок предстоящей кампании очевиден.

Демократы будут доказывать публике со ссылкой на бездны фактов и свидетельств, получивших огласку в ходе импичмента, что Трамп негодная фигура в Белом доме. Что он использовал рычаги государственной власти ради личной политической корысти (прессовал Украину, задержав ассигнованные конгрессом 391 миллион долларов военной помощи, пока та не предоставит компромат на Байдена). Что оставить его на второй срок будет катастрофой для страны.

Трамп будет ходить гоголем — выдавать себя за победителя и одновременно жертву подлых интриг, равных которым не видел мир.

Собственный импичмент он постарается превратить в рекламу. Он непревзойденный мастер в этом деле.

Какая партия окажется успешней? Мы это узнаем — в первый вторник после первого понедельника ноября.

Праймериз и кокусы

Борьба будет бескомпромиссной и во многом непредсказуемой. В избирательной кампании, однако, есть свои законы и вехи. Мы как раз подошли к одной из них. 3 февраля состоится «кокус» в Айове. Что за зверь такой или, может быть, дерево? Ни то, ни другое. Это ритуал американской избирательной демократии наравне с «праймериз».

В решающем уравнении — кто сойдется в дуэли за Белый дом, на сегодня известна одна фигура — нынешний президент Дональд Трамп. А кто все-таки бросит ему перчатку?

История 2020 стартовала с очных дебатов летом и осенью 2019 года, в которых выступили более 20 претендентов — демократов. Людей посмотрели, себя показали. Половина так или иначе отпала. Но и оставшийся десяток — это в десять раз больше, чем нужно. Впереди процесс выбора.

Имя кандидата в президенты будет названо на съезде демократов, который откроется в Милуоки, штат Висконсин, 13 июля. И решающим фактором станет, с каким числом голосов придут к нему претенденты. Что, в свою очередь, определится в ходе «праймериз» и «кокусов» по всей стране.

В большинстве штатов пройдут «праймериз» — первичные, то есть внутрипартийные выборы. В них принимают участие, как правило, однопартийцы — сейчас речь о демократах. Они придут на избирательные участки, отправят по почте бюллетени для голосования или проголосуют дистанционно иным образом.

А в нескольких штатах проводятся «кокусы» — многочасовые собрания с голосованиями в несколько туров с выбыванием проигравших. Голосуют ногами — в каждом новом туре собравшиеся переходят на сторону своего фаворита, пока не останется один-единственный кандидат — победитель.

Два первых испытания — «кокус» в Айове и «праймери» в Нью-Гемпшире — назначены соответственно на 3 и 11 февраля.

А в «супервторник» 3 марта состоится нечто вроде суперкубка.

Берни Сандерс с женой Джейн в преддверии праймериз в Нью-Гемпшире. Фото: Reuters

«Праймериз» тогда пройдут сразу в полутора десятках штатов, включая гиганты Калифорнию и Техас, располагающие наибольшим числом голосов. В этот день с большой долей вероятности и определится будущий победитель демократической гонки.

А пока в нашем распоряжении только рейтинги. В последнее время на первую позицию выдвинулся Берни Сандерс. В пятерке фаворитов Джо Байден, Элизабет Уоррен, Пит Бутиджич, Майкл Блумберг. На слуху также имя Эми Клобахер.

И о чем сыр-бор?

Доктринально республиканцы — консерваторы. Их лозунги: индивидуализм, свободный рынок, как можно меньше государственного вмешательства (хотя Трамп и тут смешал многие карты)…Демократы — либералы. Они более чутки к вопросам социального, расового, гендерного и прочего неравенства. При том в среде демократов свой водораздел. Прогрессисты — Сандерс и Уоррен — выступают за более радикальные социальные реформы. И умеренные — к ним относятся упомянутые остальные четверо.

Самый молодой и необычный

О стратегическом и идеологическом раскладе в демократическом стане я недавно писал — в публикации были портреты Джо Байдена, Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.

Так что добавлю портрет Пита Бутиджича.

Пит Бутиджич. Фото: Reuters

Если рейтинги не врут, как раз в Айове у него очень высокие шансы. Его имя собирает больше денег, чем кампания вице-президента Байдена. Во многих отношениях он очень необычная фигура.

От седовласых семидесятников — остальных фаворитов — он отличается почти неприличной молодостью. Ему 37 лет — просто мальчишка.

Если он победит, он станет самым молодым президентом США.

От Элизабет Уоррен и Эми Клобахер отличается тем, что он мужчина. От Байдена, Сандерса и Блумберга — тем, что он гей. Так что

если он победит, он станет первым президентом США — геем.

Он не скрывает своей сексуальной ориентации. До недавней поры это была бы политическая смерть для любого честолюбца. Но 26 июня 2015 года Верховный суд полностью легализовал нетрадиционную любовь, постановив, что конституция США гарантирует право однополых пар заключать брак. Пит Бутиджич воспользовался этим правом. У него есть муж.

Очень похоже, что нравы страны сильно помягчали. Однако как это отразится на его избирательной кампании, делать выводы рано.

Мэр города Саут Бенд, штат Индиана с 2012 года — так что негласное звание самого молодого мэра у него уже есть. Знатоки дотошно посчитали, что это четвертый по размеру город, 17-го по населению штата. Не Джомолунгма. Что Пит хладнокровно парирует: «У меня больше правительственного опыта, чем у президента. Понимаю, это невысокая планка. (Стрела в Трампа). Но у меня также больше опыта исполнительной власти, чем у вице-президента». (Стрела в Пенса, бывшего губернатора как раз его родного штата Индиана).

Мгновенная реакция, слова ложатся прямо в цель… Удивительным образом он сочетает в себе разные, казалось бы, трудно совместимые черты и свойства.

Обаяние выходца из глубинки. Он родом со Среднего Запада. Не какой-нибудь вашингтонский инсайдер. И при этом далеко не провинциал. За плечами Гарвард — учеба и аспирантура,

со студенческой поры осталась связь с Марком Цукербергом.

Он говорит на норвежском языке, французском, испанском, итальянском, мальтийском, арабском и дари. Его мама лингвист, это многое объясняет, но не все. Интерес к дари и арабскому скорей всего возник в Афганистане, где он

около года служил офицером разведки.

Американцы, мягко говоря, не слишком расположены к чужим культурам. В ходе своей избирательной кампании Джон Керри скрывал знание французского, чтобы не подставиться под обвинение в элитизме. Трамп поучал Джеба Буша, в доме которого говорят и по-испански — это родной язык его жены: «В Америке надо говорить по-английски». Но к Питу Бутиджичу эта фобия тоже не прилипает.

Естественным образом позиционируется как представитель новой волны. Однако же больше всего нравится тем, кто старше и сильно старше. В их глазах он олицетворяет то, какой и должна быть молодежь. «Умница»… «Патриот» (служил в армии)… «Порядочен» (не забывает сослаться на Бога в речах)… Разумен, серьезен, доброжелателен…

Внимательный собеседник, хороший оратор… На самом деле это род таланта, его еще именуют харизмой. Это когда политик притягивает самой своей личностью больше, чем программой.

Над программой он, впрочем, тоже думает и очень тщательно. Конечно же, он за реформы — все демократы за реформы. Он за реформы смелей, чем у Байдена. Но осторожней, чем у Берни и Уоррен. Например, те предлагают Общественное здравоохранение для всех. А он — Общественное здравоохранение для всех, кто его пожелает. Почувствуйте разницу. Главное, никого не напугать и не оттолкнуть ненароком.

На этом я завершу персональные представления. С парой оговорок.

Эми Клобахер — интересная фигура. Сенатор от штата Миннесота, она подчеркивает, что умеет выигрывать в «ржавом поясе». После неожиданного проигрыша Хиллари Клинтон в 2016 году как раз в этих штатах — это больное место у демократов. Но пока она заметно отстает от конкурентов. Если ей удастся выдвинуться в Айове и Нью-Гемпшире, будет повод рассказать о ней подробней.

И безусловно, интригующая фигура Майкл Блумберг, сильная личность, «сделавший себя сам» миллиардер, трижды мэр Нью-Йорка. Однако в Айове его не будет, как и в Нью-Джерси. Поздно объявил о своих президентских амбициях. И теперь его ставка — на эффектное вторжение в гонку в «супервторник» 3 марта. А пока, не жалея никаких денег, он готовит для этого почву.

Между тем, импичмент Трампа повлиял и на «кокус» в Айове — неожиданным образом. Трое из ведущих демократов Сандерс, Уоррен и Клобахер — сенаторы, все последние дни безвылазно в Вашингтоне и как раз тогда, когда им надо быть на поле боя. Байден не скован в своих действиях, но то, как президентские юристы в сенате публично кроют его в хвост и в гриву, вряд ли повышает его шансы. Так что Пит Бутиджич получил неожиданную фору. Сыграют ли эти обстоятельства какую-то роль? Совсем скоро мы это узнаем.