Сенат превратился в суд присяжных

В третий раз в истории Америки в верхней палате Конгресса идут судебные слушания, посвященные импичменту президента. 100 сенаторам предстоит либо поддержать, либо отклонить два обвинения, выдвинутые Палатой представителей в адрес Трампа — «в злоупотреблении властью» и в «создании препятствий расследованию», которое проводил Конгресс. Если бы Сенат поддержал импичмент, а для этого требуется две трети голосов (67), с Трампа немедленно были бы сняты президентские полномочия, его место занял бы вице-президент Майк Пенс.

Однако реальность такова, что в верхней палате большинство голосов — 53 из 100 — принадлежит однопартийцам Трампа из Республиканской партии. Отрешение президента от должности кажется фантастикой, когда законодатели голосуют строго согласно партийной принадлежности. Исторический опыт тоже на стороне Трампа. Оба раза в американской истории верхняя палата оправдывала обвиняемых президентов, последний пример — Билла Клинтона. А Ричард Никсон подал в отставку сам, не дожидаясь решения Конгресса.

4 сентября 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Обвинения были утверждены 18 декабря, 16 января они были переданы в верхнюю палату, 21 января в сенате начался процесс, который продлится как минимум две недели.

Действующие лица

Нынешний импичмент называют «Украингейтом», сравнивают его с никсоновским «Уотергейтом» и клинтоновским «Моникагейтом». Поводом для начала разбирательства послужил июльском телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, призыв начать расследование попыток Джозефа Байдена (в прошлом вице-президента США) оградить от расследования генпрокуратуры Украины компанию Burisma («Бурисма»), в состав руководства которой входил тогда его сын Хантер. Байден на сегодняшний день один из главных конкурентов Трампа на ноябрьских выборах. Демократы утверждают, что в своих политических целях президент приостановил выделение Украине 391 млн долларов «жизненно важной военной помощи». Трамп обвинения отрицает, предлагает читать расшифровку разговора, представленную Белым домом, президент говорит, что он просто призвал украинского коллегу обратить внимание на коррупцию.

Расшифровка разговора Зеленского и Трампа на экране в ходе слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Фото: Reuters

Накануне начала суда в Сенате Счетная палата США (независимый орган, созданный при Конгрессе) заявила, что решение администрации Трампа заморозить военную помощь Украине является нарушением Закона о контроле за задержаниями (ICA). Как отмечается в заключении, Административно-бюджетное управление (OMB) задержало выделенные средства для того, чтобы «продвинуть собственные интересы (повестку) президента». По второму пункту обвинения («препятствие правосудию») Трамп запретил как минимум девяти сотрудникам администрации, вызванным повестками в Палату представителей, участвовать в расследовании Конгресса.

Палата представителей сформировала команду из семи обвинителей, в которую вошли председатель специального комитета по разведке Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. В среду, четверг и пятницу они сменяют друг друга на трибуне, представляя аргументы в поддержку обвинения. Используя видеоклипы, которые показывают прямо в зале заседаний, демократы представили мнения американских дипломатов, других высокопоставленных чиновников, под присягой подтвердивших, что Трамп хотел, чтобы Украина объявила о расследовании коррупции Байденов, прежде чем он согласится предоставить военную помощь Украине или встретиться в Белом доме с Зеленским. Часто звучат непривычные слуху американских сенаторов фамилии украинских чиновников,

столь же много обвинители говорят о России и президенте Путине, называя остановку в помощи Украине «потворством российской агрессии».

Президент собрал, можно сказать, «звездную» команду юристов, участвовавших в наиболее крупных и скандальных процессах Америки. Кеннет Старр и Роберт Рэй были специальными прокурорами по делу об импичменте президента Билла Клинтона в 1998 году. Сейчас они переквалифицировались в адвокатов Трампа. В команде бывший профессор конституционного права Гарвардского университета Алан Дершовиц, его клиентами были голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиненный десятками женщин в сексуальном насилии, боксер Майк Тайсон — тоже по делу об изнасиловании и миллиардер Джефри Эпштейн, обвиненный в педофилии и найденный повешенным в камере. В команду защитников президента также войдут бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди (скандал вокруг университета Трампа) и бывший федеральный прокурор Джейн Раскин, которая защищала Трампа в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. Команду защиты возглавляют юрисконсульты Белого дома Пэт Сиполоуни и Джей Секьюлоу. Адвокаты будут выступать в субботу, понедельник и вторник. Защита утверждает, что действия президента были в пределах его полномочий, Трамп всего лишь пытался искоренить коррупцию, а импичмент — не что иное, как попытка демократов отменить выборы 2016 года.

Слушания в Сенате. Фото: Reuters

Глава Верховного суда Джон Робертс, согласно Конституции, председательствует на этом процессе, но его роль более ограничена, чем роль обычного судьи в зале суда. Он, в основном, следит за порядком в зале и соблюдении процедур. В ходе первого дня слушаний, завершившихся около двух часов ночи, Робертс был вынужден призвать стороны не забывать о вежливости и не дискредитировать себя в стенах высокого собрания и в глазах американского общества.

100 сенаторов на этом процессе выступают в роли присяжных, но у них также есть некоторые судейские полномочия. В дополнение к голосованию по процедурам и доказательствам, они могут подавать возражения судье Робертсу. Сенаторам нельзя пользоваться электронными приборами, записи они делают на бумаге, пить разрешается только воду и молоко.

«Процесс с практически предопределенным финалом», — так называют его в американских СМИ. Однако интрига все еще жива и вот почему. Благодаря телетрансляциям за процессом наблюдают избиратели, в том числе те, кто в ноябре будут голосовать на перевыборах трети состава Сената. Как свидетельствует опросы, большинство американцев хотят честного и полного разбирательства, а не скорого суда.

Вызов свидетелей и сомневающиеся республиканцы

Первые итоги голосований по регламенту 53-47, казалось бы, подтвердили прогнозы скептиков: для Трампа всё пройдет быстро и хорошо. Однако дьявол прячется в деталях. В первый день действительно были отклонены 11 поправок демократов по регламенту. Главная из них касалась запросов судебной повесткой документов из Белого дома о задержке военной помощи Украине и вызова в суд исполняющего обязанности начальника штаба Белого дома Мика Малвани, бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона и двух других должностных лиц — старшего советника Малвани Роберта Блэра и Майкла Даффи из Административно-бюджетного управления. Демократы также надеются вызвать Льва Парнаса, связанного с личным адвокатом президента Руди Джулиани, который заявлял, что по указке Трампа он уговаривал украинских чиновников расследовать дело Байдена.

Во вторник в ходе обеденного перерыва у республиканцев что-то произошло за закрытыми дверями.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс (слева направо). Фото: Reuters

Как утверждают источники, несколько сенаторов выступили за то, чтобы предоставить больше времени для того, чтобы стороны могли выступить с аргументами обвинения и защиты. Глава сенатского большинства Митч Макконнелл неожиданно меняет изначальный план «быстрого суда». Вместо двух дней для презентации позиций решено дать сторонам по три дня. Доказательства против Трампа Палаты представителей приняты автоматически на рассмотрение Сената. После шести дней слушаний аргументов может быть проведено голосование по свидетелям. Таким образом, презентации обеих сторон будут иметь решающее значение при определении того, станет ли палата голосовать за заслушивание свидетелей, прежде чем голосовать по обвинению Трампа.

Здесь достаточно простого большинства, то есть, 51 голос. Достаточно всего четырех республиканцев «за» плюс 47 демократов, и на слушаниях могут появиться Джон Болтон, Мик Малвани и другие. Демократы очень рассчитывают на новую информацию, которая, если и не повлияет на исход суда, то создаст Трампу серьезные, непреодолимые проблемы на выборах. Пресса насчитала четырех сенаторов-республиканцев, которые могли бы повернуть ход этого процесса: Митт Ромни из Юты, Сюзан Коллинс из Мэна, Лиза Мурковски из Аляски, Роб Портман, Огайо, все они — за «честный полный процесс».

При этом демократы возражают против того, чтобы свидетелями были вызваны Байдены — отец и сын, а также сотрудник спецслужб, который первым подал сигнал тревоги в связи с разговором Трампа с Зеленским.

Вашингтон