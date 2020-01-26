Рукопожатия отменяются
Волна загадочной пневмонии захватывает Китай
Отделение интенсивной терапии, Ухань. Фото: EPA/EFE
Василий Головнинзавбюро ТАСС в Японии, специально для «Новой»
Власти Пекина в воскресенье потребовали от жителей китайской столицы отказаться от рукопожатий, принятых среди членов коммунистической партии, и вместо них вернуться к традиционным поклонам с ладонями, сложенными у груди. Соответствующее послание направлено всем владельцам мобильных телефонов в городе с населением более 21,5 млн человек в качестве очередной отчаянной меры по борьбе с распространением инфекционной пневмонии нового типа.
По официальным данным на утро 26 января, ей поражены уже более 2 тыс. человек, 56 их них скончались. Четыре дня назад было всего 400 больных и 17 погибших — специалистов поражает быстрота распространения ранее неизвестного коронавируса, вызывающего пневмонию, о которой врачи все еще знают очень мало.
Среди умерших преобладают люди очень пожилые или ослабленные другими недугами. Однако в субботу, например, было сообщено о смерти энергичного и ранее совершенно здорового 62-летнего врача в городе Ухань, где он в числе первых медиков-героев пытался оказывать помощь зараженным людям. Этот мегаполис в центре КНР в 1000 км к югу от Пекина остается эпицентром вспышки загадочной болезни. Ухань и прилегающий к нему город с общим населением почти 20 млн человек с 23 января превращены в невиданную в человеческой истории гигантскую карантинную зону: там закрыты все аэропорты и железнодорожные вокзалы, прекращено движение метро, автобусов и такси, перекрыты дороги, связывающие с внешним миром.
С нынешнего воскресенья жителям отрезанного от внешнего мира района запрещено пользоваться и личными автомобилями. По улицам будут передвигаться только машины с особыми пропусками. Схожие меры введены и в расположенных поблизости десяти других населенных пунктах.
Волна запретов распространяется и на остальные части Китая — наперебой приходят сообщения об отмене, например, рейсового автобусного сообщения между различными городами самой населенной в мире страны. С 27 января прекращаются все групповые туры из Китая за границу. Особый автономный район Гонконг также ввел серьезные ограничения на транспортное сообщение с основной частью КНР.
Ситуацию до предела обостряет то, что резкое распространение новой болезни совпало с главным китайским праздником — лунным Новым годом. Выходные по этому поводу длятся с 24 по 30 января — в это время обычно сотни миллионов жителей КНР отправляются в поездки по стране, а у кого есть деньги — то и за границу. Все это создает идеальные условия для победного распространения коронавируса, которое власти сейчас как-то пытаются сдержать.
Для туристов закрыты главные достопримечательности Пекина — императорский дворец в знаменитом Запретном городе, самые популярные храмы, отменены ярмарки, обычно проходящие там на Новый год. Запрещено посещение участков Великой китайской стены, находящихся недалеко от столицы. В Шанхае закрыт Диснейленд, который в праздничную неделю планировал принимать по 100 тыс. посетителей ежедневно. Диснейленд и Океанариум прекратили работу и в Гонконге.
По всему Китаю на время закрывают кинотеатры, отменены премьеры новых фильмов, которые были приурочены к лунному Новому году. Сборы от проката упали катастрофически — на 99 процентных пунктов по сравнению с показателями этого же праздничного периода в прошлом году.
Политбюро ЦК КПК в субботу провело экстренное заседание во главе с главой Компартии, председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно официальному сообщению, он признал, что ситуация складывается крайне серьезно, однако пообещал обязательно погасить вспышку смертоносной болезни. Впрочем, подробности принятых на заседании решений держатся в секрете, а в Китае и за рубежом многие считают, что власти, как всегда, стали принимать меры слишком поздно. В частности, карантин в районе Уханя был введен только 23 января, хотя к этому времени многие жители мегаполиса уже отправились в праздничные путешествия по стране и за рубеж.
Зараженные новой пневмонией уже выявлены в Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции, Канаде и США. Все они — граждане КНР и прибыли в основном из Уханя. Число заболевших за границей пока ничтожно, однако авторитетные эксперты по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона сообщили в своем докладе на прошлой неделе, что ситуация в Китае носит характер глобальной угрозы.
Тем временем в Ухане спешно строят два дополнительных госпиталя-времянки, способных изолировать еще две тысячи новых больных. Одновременно Вашингтон ведет переговоры с Пекином о том, чтобы тот разрешил прилет в закрытый аэропорт Уханя американского самолета, призванного вывести из зоны карантина персонал Генконсульства, а также некоторых других граждан Соединенных Штатов.
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