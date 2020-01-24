Почтоборцы и криптоотжиматели

Сейчас в инфопространстве параллельно сложились два близких по пафосу сюжета. В одном — американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) судится с TELEGRAM GROUP INC. и TON ISSUER INC., ответственными за предпродажу токена GRAM, обслуживающего сеть Telegram Open Network (TON). В другом — российский Роскомнадзор по требованию ФСБ заблокировал почтовый сервис StartMail.

Очевидно, что вектор властных демаршей совпадает: мировые правительства интенсифицируют борьбу с новыми технологиями (информационными и финансовыми). Но до чего же разнятся детали!

Рассмотрим американский кейс. Компании братьев Дуровых не находятся в американской юрисдикции, поэтому поводом для подачи иска SEC послужило одно единственное обстоятельство: участие граждан США в предварительной продаже прав на владение токенами GRAM по льготным ценам. Не окажись в числе ранних инвесторов американских граждан, не было бы и иска.

Однако американские граждане оказались. Всего Telegram продала права владения на 2,9 млрд. токенов GRAM 171 инвестору, из которых 39 с американским гражданством (либо юрлица — с американской регистрацией) приобрели более 1 млрд. токенов.

Формальный повод для исков был соблюден, и SEC дала команду «Фас!» своим юристам. Те подготовили иск в суд южного округа Нью-Йорка. Если почитать текст иска, то можно заметить, что пафос обвинений крутится не вокруг американских граждан, а вокруг самой сути проекта:

SEC обвиняет компании Дуровых в эмиссии ценных бумаг без должной регистрации. То есть, SEC полагает, что сам факт этой эмиссии является преступлением.

Преступлением против чего? Против американского законодательства. На каком основании? А потому что в числе инвесторов есть американские граждане и юрлица. То обстоятельство, что две трети инвесторов TON (GRAM) не являются американцами и не обязаны подчиняться американскому законодательству, SEC не волнует.

Последняя фраза самая интересная: а почему, собственно, не волнует? Потому что SEC действует нахально и с позиции силы, ибо осознает: американские деньги, банки, рейтинговые агентства, биржи, страховые компании и суды являются центром современной экономической и политической жизни планеты. Все на них завязано, все вокруг них крутится. Ни одной компании мира не придет в голову ссориться с США в лице SEC, это равносильно самоубийству. А раз так, то не грех воспользоваться столь благоприятным статус кво и обернуть ситуацию себе на пользу.

Приятно, конечно, поиграть мышцами на виду всей планеты, лишний раз показать, кто в мире хозяин, и где на самом деле расположена родина кузькиной матери.

Но это все эмоции, разменная монета, которая в сухом остатке сводится к тому же самому — извлечению материальной выгоды. Тити-мити. Ради них все только и затевается.

SEC гнобит компании Дуровых не ради того, чтобы запретить TON (GRAM), тем более — блокчейн и прочие криптотехнологии. А чтобы выбить из компаний Дурова солидный куш. Так вот всё приземленно и без вкуса. Зато эффективно.

Если вы посмотрите на послужной список SEC в борьбе с криптопроектами (EOS, Kik, AriseBank, BitConnect и т.п.), то увидите, как избирательно работает американское ведомство, постоянно манипулируя то кнутом, то морковкой. Одним (как EOS) назначают символические штрафы, других (как Kik) гасят по-черному.

Мера наказаний напрямую связана с происхождением проекта (исходя из принципа: «А наш ли это сукин сын?»), однако, суть не меняется ни при каких обстоятельствах: SEC выходит на охоту для того, чтобы заработать бабок.

Теперь рассмотрим кейс с блокированием Роскомнадзором почтового сервиса StartMail. Факт того, что блокировку выполняли не по решению суда, а по требованию ФСБ, мы рассматривать не будем по ряду обстоятельств. Во-первых, не для того принимали специальные законы, чтобы легитимизировать подобные блокировки. Во-вторых, если бы было надо, решение суда появилось минут за 15. Но оно не надо, так что и говорить не о чем.

В чем тогда суть вопроса? В том, что есть в природе некий персонаж, которого вроде как бы даже вычислили — вплоть до описательной конструкции «киевлянин Сергей». За пределы этой конструкции, увы, продвинуться в изысканиях никак не получается. И вот этот злодей задолбал российские учреждения до неприличия: разослал по судам 180 сообщений о минировании. Потом переключил поток угроз на торговые центры, детские сады и школы.

В результате только в Москве пришлось эвакуировать более миллиона человек.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Поводом для телефонного терроризма послужил «кидок», который «киевлянин Сергей» словил от криптовалютной биржи WEX, заморозившей его счет на 120 биткоинов (1 миллион долларов по обменному курсу сегодня утром). Поначалу телефонный террорист требовал вернуть ему эту сумму, потом повысил ставку до 10 тысяч биткоинов.

Ситуация возмутительная и, разумеется, обсуждать тут нечего. Вопрос: как с ней бороться? В идеале — найти «киевлянина Сергея». Как его можно найти? Либо через криптоадреса, либо через коммуникационные каналы.

Первый путь безнадежен, потому что никто не знает биткоин-адрес телефонного террориста, ибо никаких денег ему, по понятным причинам, никто не выплачивал. Догадка о «киевлянине Сергее» сама по себе высосана из пальца: просто на счетах криптобиржи WEX числится неизвестный житель Киева (вычислили, видимо, даже не по IP-адресу, а по информации, которую владелец счета добровольно оставил на бирже при регистрации), у которого заморозили средств на 120 биткоинов. А что, если сумму эту «Серега» взял с потолка? Украли у него ребята с WEX 1 биткоин, или того меньше, а бедолага тронулся головой от горя, и теперь вот требует в 120 раз больше для покрытия расходов на галоперидол?

Второй канал более перспективен, но практически также безнадежен, потому что «киевлянин Серега» пользовался анонимным почтовым сервисом StartMail! А на нем вся переписка — как концы в воду.

И вот получается, что вычислить террориста не могут. Что прикажете делать в таком случае? Я бы, конечно, предложил со своей низкой колокольни интенсивно заняться психолингвистическим анализом текстов сообщений, поступающих с угрозами публичных экзекуций. Почти не сомневаюсь, что кто-то где-то в недрах ФСБ этим давно уже занимается, однако практических результатов пока явно не получено, ибо после очередного звонка / письма каждого больного идиота власти безропотно приступают к эвакуации. И слава богу, что именно так и действуют! Было бы гораздо хуже, если бы никак не реагировали.

И вот тут наступает момент истины. В патовой ситуации, когда решить проблему не получается, а вышестоящие инстанции требуют отчета о достигнутых результатах, принимается «мудрое решение» — заблокировать почтовый сервис StartMail.

Это примерно, как если бы с балкона на оживленной улице в центре города упал на голову прохожему цветочный горшок, а муниципальные власти закрыли в отместку местный гончарный цех.

Спасибо, хоть глиняные карьеры не ликвидировали.

При этом Роскомнадзор прекрасно осознает, что гончарный цех явно не при делах: «Мы понимаем, что ограничение доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб».

Эвакуация школы в Санкт-Петербурге

Иными словами, органы понимают, но ничего поделать не могут. Однако наказать кого-то непременно нужно — без этого невозможно оправдаться в глазах вышестоящего руководства.

Проблема, однако, в том, что фраза «принятые меры должны затруднить» действия злоумышленника «в дальнейшем» — это, как бы помягче сказать, сущая неправда. В силу двух важных обстоятельств.

Во-первых, кроме StartMail существуют другие анонимные сервисы с точно таким же функционалом и даже лучше. Назову первое, что приходит в голову навскидку: 5ymail, Anonymous Email, AnonEmail, CyberAtlantis, GuerillaMail, Proton Mail, TorGuard, Tor Mail, Tutanota и так далее почти до бесконечности.

То есть, если вы считаете, что ликвидация гончарного цеха — это правильное решение вопроса, то по-взрослому нужно схлопывать все анонимные почтовые сервисы. От первого до последнего.

Есть, однако, и вторая причина, которая дезавуирует претензию на эффективность демарша с блокировкой StartMail. Причем эта причина гораздо более существенная, чем первая.

Единственная ситуация, при которой мы, пусть с натяжкой, но все же могли бы говорить об эффективности блокировки какого-то сервиса или портала в интернете — это направленность акции против массового потребителя.

То есть, если какой-то опасный для власти портал притягивает к себе миллионы людей, можно попытаться его блокировать в надежде, что обыватели в массе своей ленивы и их тяга к запретному знанию не перевесит усилий, необходимых для установки простенького прокси или VPN.

В случае с Telegram, к сожалению (или счастью) даже эта гипотеза не подтвердилась, потому что до блокировки мессенджером пользовались миллионы, а после блокировки стало пользоваться десятки миллионов. То есть, тяга к запретному плоду таки лень пересилила.

Допустим, тем не менее, что блокировки в состоянии перекрыть поток массового интереса. Однако в случае с киевским маньяком речь же не идет о массовом интересе! Разве в госведомства анонимные письма с угрозами взрывов и прочими негодяйствами посылают миллионы людей? Мне казалось, что речь идет об одном-единственном, уникальном и больном на голову криптоинвесторе-неудачнике…

Эвакуация школы в Волгограде. Фото из социальных сетей

А раз так, то даже заикаться об эффективности блокировки одного из сотен представленных на рынке анонимных мейлеров — это некомильфо. Потому что в 1000 случаев из 1000, когда речь идет о злоумышленнике-одиночке, пальба из пушек по воробью обладает нулевой эффективностью и только портит имидж палящего.

Имидж портится не от того, что «проклятые пиндосские твари» получают еще один повод поглумиться, а от того, что так некачественно выполняется работа — не для решения проблемы, а для отписки-отмазки.

И последнее. Почему я сопоставил историю с блокировкой StartMail c иском SEC против TON (GRAM)? Потому что, повторюсь, у обоих демаршей общий вектор: анонимные финансы и анонимные коммуникации мешают современным государствам справляться со своими задачами.

Однако SEC не симулирует деятельность, не пытается запретить технологии вообще, а берет то, что реалистично может взять прямо сейчас: деньги! Берет деньги и относит их в бюджет. На благо своей родине.

Зато РКН поступает иначе: совершает бессмысленные действия, которые давно уже не веселят, а лишь печалят. Причем в патриотическом ключе: за державу обидно.