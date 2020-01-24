«Зарегистрировал аккаунт, не прибегая к ухищрениям»

ответ директору ФСБ



Уважаемый Александр Васильевич!

Сотрудники «Новой газеты с большим интересом прочли сообщение пресс-центра ФСБ России — наконец найден и блокирован канал распространения повлекших массовые эвакуации ложных почтовых сообщений о минировании объектов в нашей стране. Им оказался голландский сервис приватной почты с встроенной функцией шифрования.

Надеемся, что людям теперь будет легче жить. Однако у нас остаются в этом некоторые сомнения.

23 января, в 18:00 по московскому времени, действуя по заданию редакции, я зарегистрировал в сервисе бесплатный аккаунт, не прибегая к VPN или каким-то другим распространенным способам обхода блокировки.

Я отправил себе и знакомым тестовое письмо, которое было успешно получено, и получил на него ответ в интерфейсе блокированного по распоряжению вашей организацией сервиса.

В 22:00 я попросил нашего коллегу, проживающего в стране НАТО, зарегистрировать аккаунт на этом сервисе и отправить мне письмо. Оно было получено мной без всяких ухищрений, мой ответ также был получен отправителем.

Примерно в 22:30 по московскому времени регистрация в сервере из России стала невозможна, и все мы очень обрадовались. Однако на всякий случай я попробовал войти в аккаунт под VPN. К сожалению, регистрация прошла мгновенно, далее все типы проверки показали бесперебойную работу сервиса.

Надеюсь, это письмо поможет вашим подчиненным в их работе. Обращаю ваше внимание, что входящая корреспонденция с аккаунтов из-за рубежа принимается любыми почтовыми провайдерами России без VPN. Разумеется, в них по-прежнему можно написать о минировании наших школ, вокзалов и так далее. На сегодня никаких изменений в ситуации нет.

С уважением, Валерий Ширяев