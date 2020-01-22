Вогнал регион в депрессию

«Пермский край в депрессивном состоянии. Пермь отстает от городов-конкурентов. Решетников действительно внушал многим оптимизм. А на деле оказался роботом. Выстроил вокруг себя стену и поддерживал бюрократию. Ввел полностью единоличный режим управления. Очевидно не понимал важности законотворчества и создания стабильных правил. Ломал. Но ничего не успел построить. Очень хотел перепрыгнуть при первой же возможности в кресло повыше. А ведь аванс ему пермяки выдали — 80 % на выборах. Не вырастил рядом ни одного публичного политика или последователя. Очень цинично вмешивался в деятельность местного самоуправления. Продавливал любые решения. Отмена ЕНВД, НТО, фонтан этот дурацкий. Ну и, конечно, снос городской ветки железной дороги. Стремительная транспортная реформа. Совершенно бредовая идея централизации в культуре. Не смог пережить конкуренцию за сердца пермяков с Курентзисом. Давил изо всех сил и выдавил. Был очень формальным «земляком» и совсем не стал «пермяком». Надеюсь, что все проекты теперь подвергнут ревизии. А строительство зоопарка прекратят. Навсегда. И лес в Кировском районе целее будет. И у лип на Компросе теперь есть шанс. Что их не вырубят», — пишет на своей странице в фейсбуке депутат пермской думы Надежда Агишева.

Со словами депутата трудно не согласиться.

Не «ломал», а «стимулировал»

Максим Решетников провел в крае сразу несколько крупных реформ, которые неоднозначно были восприняты жителями региона, встретили критику и сопротивление пермяков в том числе в судах и на митингах.

Решетников запретил размещение НТО (нестационарных торговых объектов) на придомовых территориях. Но затем проиграл в Верховном суде предпринимателям и собственникам земельных участков дело о штрафах за киоски. В ходе мусорной реформы, Решетников создал ГУП «Теплоэнерго» — «своего» регионального оператора. Компания, никогда раньше не работавшая с мусором, уже получила 2 млрд дотаций из бюджета.

Поспешно досрочно отменил ЕНВД (единый налог на вмененный доход) в крае, несмотря на протесты предпринимателей, ликвидировал сельские поселения, несмотря на протесты муниципалитетов.

«Ломать мы никого не будем, будем стимулировать», — пояснял Решетников,

обещая выплаты территориям, принявшим правильные решения и заставляя районных депутатов переголосовывать по несколько раз, чтобы получить нужный результат.

Пермяки провожают последний троллейбус. Фото: Сергей Федосеев / 59.ru

Транспортная реформа в Перми привела к ликвидации троллейбусов в городе, закрытию городской электрички, которое пока никак не может состояться, и подорожанию проезда в общественном транспорте. «Когда бюджет был 20 млрд руб., стоимость проезда в общественном транспорте составляла 20 руб. В следующем году городская казна увеличится в два раза, а стоимость проезда поднимется до 26 руб. Где логика?», — задается вопросом депутат пермской думы Геннадий Сторожев.

Красивые презентации и картинки в Instagram

Пермяки говорят о рабочих завода Шпагина, на территории которого сейчас организовано «культурное пространство», а сами рабочие до сих пор не трудоустроены вопреки обещаниям губернатора. О миллиардных хищениях при строительстве зоопарка, реконструкции старейшей липовой аллеи на Комсомольском проспекте, которая грозит оставить аллею без лип.

О новых правилах для крупных застройщиков, когда компании, чтобы получить разрешение на жилищное строительство, должны обеспечить также строительство социнфраструктуры в соответствии с индивидуальными непрозрачными договоренностями с властями. «Практика индивидуальных соглашений с застройщиками откатила нас на десятилетие назад к жутко коррупционным схемам», — пишет градозащитник Денис Галицкий.

Часть обещаний Решетникова зависло на стадии проектирования. Красивые презентации и картинки предлагаемых инфраструктурных решений, как оказалось — пока только картинки, до сих пор не подкрепленные проработанными проектами. Пермяки видели презентацию реновации городского пространства набережной реки Камы, новый комплекс инфекционной больницы, транспортно-пересадочные узлы, здания центрального железнодорожного вокзала и оперного театра.

Теодор Курентзис стал руководителем Пермского театра оперы и балета при условии, что театру построят новое здание. Сейчас в Перми нет ни нового здания, ни Курентзиса. На неделе будет обсуждение очередного проекта. Курентзис прямо говорит, что ушел из-за отсутствия взаимопонимания с краевыми властями.

Пермский театр оперы и балета. Фото: РИА Новости

«Хочу поблагодарить администрацию Пермского края…

Без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», — написал Курентзис в прощальном письме пермякам.

Инфекционную больницу планируется построить в Кировском районе Перми, проекта еще нет (картинки есть), но на месте будущей больницы уже вырубается сосновый лес.

«Согласовать проблематично»

При Решетникове медицинские работники вышли на прямой конфликт с региональной властью, в крае образован и активно ведет свою деятельность профсоюз «Альянс врачей».

«На Гайдаровском форуме губернатор Решетников признал, что состояние здравоохранения в регионе плачевное. Требуются капитальные ремонты и строительство больниц. Зарплаты медиков далеки от рекомендуемых по «майским» указам значений. Остро ощущается нехватка кадров. Именно эти проблемы мы обозначили, губернатор все подтвердил», — пишет Анастасия Тарабрина, региональный менеджер «Альянса врачей».

Максим Решетников ликвидировал два «гайд-парка» в центре города. Пермская эспланада и площадка у ДК имени Солдатова исключены из перечня мест, «специально отведенных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений». «Согласовать проведение митингов здесь было всегда проблематично. В этих пространствах, фактически круглогодично проходят культурно-досуговые, спортивные и детские мероприятия», — пояснили решение в пресс-службе администрации.

Проект эспланаты. Instagram Максима Решетникова

С приходом Максима Решетникова в 2017 году в Перми начались массовые задержания, конвейерные суды, штрафы и аресты за «организацию и участие в несанкционированных публичных мероприятиях», а в центре города власти перестали согласовывать протестные акции.

И московская квартира за 200 млн рублей

Припомнили губернатору и его квартиру у Третьяковской галереи в Москве за 200 млн рублей.

«Теперь Максиму Решетникову всего 8 минут до работы от своей 250 метровой квартиры», — пишет координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов.

Сам Решетников так и не объяснил происхождение элитной недвижимости. «Квартира у меня с 2014 года, каждый год декларирую, вопросов не поступало из проверяющих органов, пишите в прокуратуру и президенту, спрашивайте», — коротко объяснил он. При этом, судя по декларациям, Максим Решетников последние 10 лет зарабатывает на госслужбе порядка 6 млн рублей в год, содержит жену и троих детей и не может себе позволить приобрести квартиру такой стоимости.

Выборы нового губернатора Пермского края пройдут 13 сентября. По ушедшему пермяки точно скучать не будут.