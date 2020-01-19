Зверинец не сходит с рельс

Фото: Сергей Верхоланцев / 59.ru

Министерство строительства Пермского края объявило об очередном, третьем по счету, переносе сроков ввода в эксплуатацию нового зоопарка в Перми.

«Мы не можем начинать работы по тематизации зоопарка, пока ряд построек находится в ненадлежащем строительном состоянии и они не приняты заказчиком, Управлением капитального строительства и инспекцией Госстройнадзора. Работы будут продолжены после приведения их в соответствие», — заявил министр строительства края Андрей Колмогоров.

Строительство зоопарка в Перми началось еще в 2017 году. Первую очередь проекта собирались сдать весной 2018-го, но затем сроки сдвинулись на 2020-й, а теперь — и еще на два года.

Почему?

Вне конкуренции

Интересные события вокруг нового зоопарка в Перми начали разворачиваться сразу после проведения конкурса на его строительство. Началось все с того, что правительство края отказалось заключать контракт с компанией, вы­игравшей конкурс…

Победителем было признано петербургское ООО «Техглавстрой». Согласно данным «Интерфакс-Спарк», выручка компании в 2017 году составила 2,8 млрд рублей. Среди ее заказчиков — ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны.

«Техглавстрой» выиграл конкурс, предложив построить зоопарк за 1,82 млрд рублей. Единственный конкурент компании, московское АО «РЖДстрой», готово было приступить к работам за 1,83 млрд.

— Причина, по которой Управление капитального строительства отказалось заключать договор с петербургской компанией, — несоответствие предоставленной «Техглавстроем» банковской гарантии условиям конкурса, — рассказал «Новой газете» источник в правительстве края. — Причина довольно формальная: банковская гарантия «Техглавстроя» действовала до 3 июня 2018 го­да, а нужно было — до 13 июня 2018 го­да. То есть все решили десять дней. Петербургская компания была готова устранить это нарушение. Но у правительства края сложились довольно теплые отношения с РЖД. И когда Управление капитального строительства нашло формальную зацепку, оно без раздумий передало подряд на строительство зоопарка «дочке» РЖД.

В качестве примера «теплых отношений» пермского правительства с РЖД собеседник «Новой» приводит передачу участка аварийного путепровода на подъезде к вокзалу Пермь-1 в собственность администрации Перми: прокуратура требовала от железнодорожников отремонтировать этот путепровод, но теперь ремонтные работы будут выполнены за счет бюджета.

— При этом решение конкурсной комиссии о передаче подряда [на строительство зоопарка] «РЖДстрою» — законно, — подчеркивает источник. — «Техглавстрой» пытался оспорить это решение в ФАС, но безуспешно.

Петербургская компания — не единственная, кто «пролетел» мимо строительства нового пермского зоопарка. В июне 2018 года Управление капитального строительства Пермского края проводило конкурс на разработку проектно-сметной документации второго этапа первой очереди нового зоопарка. Конкурс первоначально выиграла брянская компания ООО «Гарант Систем», однако уже после проведения конкурсных процедур комиссия признала заявку компании «несоответствующей требованиям аукциона». И в итоге подряд также достался «РЖДстрою».

И если исключение конкурентов подрядчика было законным, то дальше на стройке пермского зоопарка начали разворачиваться совершенно незаконные события…

Вольеры рушатся, деньги похищены

Первый тревожный сигнал поступил уже через несколько месяцев после начала работ — два десятка строителей зоопарка перекрыли ближайшую к стройплощадке улицу Свиязева. Они заявили, что не получили месячную зарплату.

Выяснилось, что строители — не работники АО «РЖДстрой», а работники субподрядчика — компании «Стуз».

Добиваться выплат строителям пришлось с помощью прокуратуры. Свои деньги они получили только в конце октября 2017 года. После этого губернатор Пермского края Максим Решетников констатировал в Instagram: «Отставание в сроках строительства составляет около 140–150 дней». И тут же похвалил РЖД: «Они полностью владеют ситуацией и предпринимают все усилия: решили вопросы по зарплате строителей, сменили субподрядчика, усиливают управление и контроль на объекте, мобилизуют дополнительные силы».

Результат «мобилизации» оказался не лучшим: в октябре 2018 года издание 59.ru опубликовало «утечку» — результаты проверки хода строительства зоопарка. В документе говорилось: «В процессе строительства выявлены многочисленные нарушения технологии производства работ, отступления от проектной документации, нарушения технических регламентов, а также техники безопасности. Подрядчиками не предоставляется исполнительная документация, не производится освидетельствование скрытых работ, применяются непроектные материалы, при производстве работ происходит сокрытие дефектов последующими работами».

После ряда неудобных публикаций в СМИ в министерстве строительства Пермского края признали наличие нарушений, а также сообщили о поданных в отношении подрядчика исках «на десятки миллионов рублей». Через неделю после этого заявления минстроя стало известно, что стоимость строительства первой очереди зоопарка вырастет на 20–30% (ориентировочно на 600 млн руб­лей). Расходы возьмет на себя региональный бюджет.

На претензиях «на десятки миллионов» и выделении дополнительных 600 млн все могло бы и закончиться, если б в историю со строительством зоо­парка не вмешались силовики.

Полиция провела обыски у директора Управления капитального строительства Дмитрия Левинского и куратора проекта строительства нового зоопарка со стороны «РЖДстрой» Ильи Козырева. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, как минимум 6 из 38 объектов нового зоопарка разваливаются — нарушена целостность входных групп, в стенах обнаружены трещины. При этом Управление капитального строительства и «РЖДстрой» подписали на эти объекты акты приема-передачи выполненных работ. 129 миллионов рублей, полученных подрядчиком, оказались похищены и обналичены.

Илья Козырев уже признал свою вину. И дал показания против Левинского. По словам теперь уже бывшего представителя подрядчика, Левинский на деньги со строительства «купил себе дом в Подмосковье». Сам Дмитрий Левинский причастность к хищению средств со стройки зоопарка отрицает.

Несмотря на коррупционный скандал и нарушенные сроки сдачи нового зоопарка, губернатор Пермского края Максим Решетников уже заявил: контракт с «РЖДстрой» на строительство расторгнут не будет.

История длиною в столетие

Новый зоопарк в Перми, нужно сказать, не могут построить еще с советских времен. Первый проект строительства появился еще в 1931 году. Как пишет местное издание «Солевар», зоосад планировали построить на месте магометанского и военного кладбища на реке Ягошихе. Однако денег у большевистской власти на это не нашлось.

К проекту вернулись в 1975 году, предложив разместить зоопарк в Черняевском лесу. Но дело опять застопорилось из-за отсутствия финансирования.

Вопрос о строительстве поднимался в 2002, 2008, 2015 и 2016 годах. В 2017-м наконец деньги нашлись. Но теперь, кажется, что их было слишком много…