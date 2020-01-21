На пути к вертикальному государству

21 января президент Путин утвердил новый состав правительства под руководством Михаила Мишустина. Ключевые участники силового блока, включая министра обороны Шойгу и министра внутренних дел Владимира Колокольцева сохранили свои посты. В то же время большая часть кадров Дмитрия Медведева покинули правительство, заметно обновился список вице-премьеров, кабинет остался без одиозных министров культуры Владимира Мединского и здравоохранения Вероники Скворцовой. Две самых громких новости — появление на должности первого вице-премьера бывшего помощника президента и сторонника огосударствления экономики Александра Белоусова, а также переход на работу в правительство бывшего заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина. «Новая» попросила экспертов оценить задачи, стоящие перед новым правительством.

Андрей Колесников Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги

Согласно месседжу, который сейчас посылает Путин, все обновляется, поэтому правительству придается некий динамизм. Среди новых вице-премьеров есть люди, о которых публика никогда в жизни не слышала. [Глава Россестра] Виктория Абрамченко и [заместителем руководителя ФНС] Алексей Оверчук перескочили сразу несколько ступенек номенклатурной иерархии. Но в этом весь Путин, он всегда действует контринтуитивно и назначает людей, которые не слишком известны.

В принципе, это правительство технократов первого или второго ряда. Это значит, что именно таким людям Владимир Путин в высокой степени доверяет.

Вопрос возникает скорее не из-за назначения первым вице-премьером помощника президента по экономике Андрея Белоусова, а из-за лишения этого ранга министра финансов Антона Силуанова. Вроде бы в системе, где бюджет играет огромную роль, министр финансов — очень важная фигура. Но, судя по всему, [назначением] делается акцент на экономической политике. Белоусов дирижист, он сторонник очень активного государственного вмешательства в экономику. Он свято верит в государственные инвестиции. Эта линия не нова, она уже проводится Путиным и правительством уже много лет, но это очень акцентированный месседж. Кроме того, возможно, Силуанов не оправдал доверия в том смысле, что плохо шло финансирование национальных проектов. Максим Акимов, который отставал по проекту «цифровая экономика», также исчез из правительства, хотя вполне себе отвечал признакам сравнительно молодого технократа.

Назначение бывшего заммэра Марата Хуснуллина очевидно из области поиска эффективных менеджеров. Еще один человек, который побывал в московском правительстве и занимал там пост министра — это теперь экс-глава Пермского края Максим Решетников. Два человека «собянинского покроя» оказались в правительстве. Очевидно, что этим признаны достижения Собянина, хотя, конечно, с теми финансовыми средствами, которыми располагает Москва, гораздо легче добиваться каких-либо результатов, чем в федеральном правительстве, где средства все же ограничены.

С одной стороны кажется, что ушли идеологически-ориентированные люди. Во всяком случае министр культуры Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева. С другой стороны, выясняется, что сменщица Мединского не менее идеологизированная фигура, православный кинематографист [Ольга Любимова].

В случае со здравоохранением и просвещением — тоже, скорее, технократизация. Но Мединский, наверное, все-таки пересидел все возможные сроки. Он очень многих раздражал. Васильева, судя по всему, тоже кого-то начала раздражать своими высказываниями и инициативами, несмотря на то, что они носят патриотический характер.

Я думаю, что парадоксальным образом не изменится ничего. Речь о бюрократическом изменении госаппарата, а не о политических функциях правительства. Суть деятельность правительства не меняется — это тот же самый государственный капитализм, те же самые государственные инвестиции. То же самое отсутствие реформ и какой бы то ни было модернизации. Новое правительство не про это, но про решение ведомственных задач.

Дмитрий Орешкин Политолог

— Во-первых, [нынешний первый вице-премьер Андрей] Белоусов – человек из администрации президента. И Мишустин, и Белоусов направлены на то, чтобы выстраивать более вериткализированную экономику. Белоусов известен тем, что он, пожалуй, самый ярко выраженный сторонник государственного капитализма и вертикализма. Среди альтернативных точек зрения, разрешенных среди высшей элиты, Алексей Кудрин — самый либеральный из всех возможных вариантов, а Андрей Белоусов и, может быть, Михаил Мишустин – самые вертикальные.

С назначением Белоусова более-менее понятно, как будут обеспечивать экономический рост: они будут печатать деньги.

При дальнейшей вертикализации частные инвестиции стараются избегать эту территорию, потому что здесь нет правовых гарантий. Господин Белоусов, наоборот, прославился предложением забрать у бизнеса полмиллиарда рублей, чтобы отдать их в государственные программы. А госинвестиции могут быть сделаны за счет печатки большего количества рублей. Будут печатать деньги, иначе не получится заказанных Путиным 3% экономического роста. Если при той же экономике напечатать в два раза больше денег, все цены вырастут вдвое, но и экономика вырастет вдвое — объем производства увеличится.

Во-вторых, мне кажется важным, что [бывшего вице-премьера Дмитрия] Козака отправили в отставку, потому что это совпадает с поправкой президента Путина в Конституцию о том, что городское самоуправление объединяется с государственной властью. Ведь в Конституции 93-го года очень четко разделены два типа власти — государственная (федеральная и региональная) и местное самоуправление (города).

Выборы мэра — вообще не часть государственной власти. Это местное самоуправление. Горожане сами выбирают мэра. Селяне сами выбирают председателя поселкового совета. Это очень важно: так ограничивалось всесилие вертикали власти.

Путин заявил, что городское самоуправление входит в систему государственной власти. Это очень советский шаг: советская система власти была вертикальна сверху донизу.

Губернаторы и федеральные органы власти – это одно, а ниже начинается отделенная от них независимая гражданская власть – это самоуправление. Козак всё время занимался идеей самоуправления. В 2011 году он созвал комиссию по децентрализации вместе с Александром Хлопониным. Комиссия представила Медведеву доклад по передаче более сотни полномочий с федерального уровня на региональный и еще ниже. А в марте [2012 года] пришел Путин, и эту комиссию задвинули. Козака бросили на другие направления. Так или иначе, он всегда был активистом децентрализации. Эта идеология, по-видимому, не вписывается в то, что вносит Путин [в Конституцию].

[Бывший заммэра Москвы и нынешний вице-премьер Марат] Хуснуллин был очень эффективен на своем месте. В Москве строительство идет активно — метро, дорожное строительство. По-видимому, он жесткий и требовательный начальник, который умеет ставить задачи и добиваться их решения при наличии средств. Это всё люди, которые умеют грамотно распоряжаться федеральным бюджетом. Вопрос в том, как его пополнять. Красноречивое назначение Белоусова показывает, что деньги будут печатать, а не зарабатывать, как следовало бы.

Кирилл Тремасов Директор аналитического департамента «Локо-Инвест»

— Если принять версию, что главной причиной отставки правительства был провал по нацпроектам, то назначение Белоусова выглядит очень логично. Возможно, вместе с его приходом будет рост государственных расходов инвестиционного характера. Назначение Белоусова обсуждается всю неделю. Были опасения, что с рост госрасходов может привести к смягчению бюджетной политики, поэтому очень важно, что остался Силуанов. По видимому, он будет отстаивать бюджетное правило. Это два самых принципиальных момента.