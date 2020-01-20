Слитки общества



В интернет попала видеозапись, на ней — контейнеры для хранения слитков золота. В каждом — по два слитка. Всего же — десятки контейнеров. Стоимость каждого контейнера обозначена в сопроводительной наклейке — 72 477 482 рубля. На одной из наклеек видна надпись — Газпромбанк.

В кадр попали форменные брюки «оператора» — сотрудника таможни (именно такой цвет и покрой описаны в приказе ФТС РФ от 29.04.2005 № 390 «О форме одежды…»). А еще можно разглядеть стеллажи: на оранжевом фоне — белые прямоугольники, на которых различимы номера.

Скриншот видео

Мы показали эту видеозапись нескольким сотрудникам таможни. И они узнали помещение, где была произведена запись, — это может быть один из закрытых складов грузового терминала аэропорта Внуково, где проводят таможенное оформление грузов, прибывающих в Россию и отправляемых из страны.

Мы вспомнили публикацию информационного агентства Bloomberg от ноября прошлого года, в которой говорилось: с мая 2018 года по апрель 2019-го Россия организовала переброску в Венесуэлу 315 миллионов долларов наличными. Bloomberg, ссылаясь на компанию Import Genius, изучавшую таможенные документы, написал о том, что деньги в Венесуэлу якобы отправляли Газпромбанк и находящийся под санкциями минфина США российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. В Каракасе наличку доставили в банк Bandes, который также находится под американскими санкциями.

Bloomberg предположил, что Венесуэла могла получать наличные за продажу нефти или от размещенного в иностранных банках золотого запаса страны.

Ранее, весной прошлого года, госсекретарь США Майкла Помпео обвинил российскую компанию «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций. «Роснефть» ответила на обвинения Помпео пресс-релизом, в котором сообщила, что в компании «крайне удивлены заявлениями главы… содержащими беспочвенные обвинения в адрес компании и отличающимися субъективностью и предвзятостью».

Но история на этом не закончилась. В ноябре прошлого года агентство Bloomberg обнародовало расследование, утверждая, что Венесуэла экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, несмотря на санкции. Поставки нефти из Венесуэлы, по информации Bloomberg, происходили по следующей схеме:

венесульские танкеры загружались нефтью, выходили в открытый океан, где отключали траспондеры и шли в пункт назначения «невидимками».

Только за первые 11 дней ноября, по сведениям Bloomberg, Венесуэла загрузила на танкеры-невидимки 10,86 млн баррелей сырой нефти. Агентство выяснило, что большая часть нефти-невидимки была доставлена в Китай и Индию.

Очевидно, что расчеты за нефть осуществлялись в безналичной форме. Как очевидно и то, что режиму Мадуро необходимы наличные деньги. А наиболее ликвидный товар, который можно купить по безналу, а продать за наличные, — это золото. По нашей версии, на деньги, вырученные от реализации венесуэльской нефти, покупалось российское золото.

Мадуро нужны наличные, чтобы удерживать власть. Фото: Reuters

В уже упомянутой публикации Bloomberg о переброске в Венесуэлу 315 миллионов долларов наличными говорилось и о шести самолетах, которыми доставлялись деньги.

Про один самолет, предположительно участвовавший в доставке наличных в Венесуэлу, «Новая» сообщала еще в январе прошлого года. Речь шла о грузовом «Боинге», принадлежавшем зарегистрированной в Хабаровске авиакомпании «Ерофей». В январе 2019 года этот борт дважды летал из Москвы в Каракас с промежуточными посадками в Дубае.

Первый перелет состоялся 18–19 января. 23 января самолет вернулся в Москву, а 29 января снова вылетел из Внуково в Дубай и оттуда взял курс на Каракас, совершив две промежуточные посадки: в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде.

Год назад мы рассказывали: «Наши источники в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов. Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами».

Мы отправили нынешнюю видеозапись с контейнерами для хранения золота нашему источнику в Дубае, и он вспомнил, что в январе 2019 года из грузового «Боинга» авиакомпании «Ерофей» выгружались похожие контейнеры.

Инфографика: «Новая газета»

Еще в августе 2011 года бывший президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о своем решении вернуть в страну золотой запас. К тому времени из 365,7 тонны золотого запаса Венесуэлы 233 тонны хранилось за границей. Уже к ноябрю 2012 года за пределами Венесуэлы осталось всего 57 тонн, большая часть — в России.

В марте 2013 года Уго Чавес скончался, Венесуэлу возглавил Николас Мадуро. Когда в январе прошлого года в стране разразился политический и экономический кризис, начались массовые протесты, по всей видимости, и было принято решение сбить градус антиправительственных выступлений сотнями миллионов долларов, которые, в свою очередь, были получены после экстренной реализации хранившегося в России золота Венесуэлы.

Михаил Крутихин партнер консалтинговой компании RusEnergy

— Нефтяная отрасль Венесуэлы находится в плачевном состоянии. Прервана работа с американскими компаниями. Они, во-первых, поставляли в страну самые необходимые технологии и оборудование, во-вторых, химикаты, которые нужны для очень плотной и густой венесуэльской нефти (иначе ее в танкеры не погрузишь), в-третьих, иностранных специалистов, которые работали на месторождениях. Кроме того, американские санкции сильно мешают Венесуэле продавать нефть на экспорт, даже контрабандой. В условиях эмбарго и отсутствия важнейших технологий нефтедобыча может только сокращаться. Что касается этих $300 млн, то нельзя сказать наверняка, на что они пошли. Дело в том, что Венесуэла имеет репутацию одного из центров наркоторговли, поэтому это вполне могут быть и деньги, в движении которых участвуют местные наркокартели.

обратная связь

Пресс-служба Газпромбанка заявила «Новой», что у Газпромбанка нет никаких деловых отношений с финансовыми учреждениями и компаниями Венесуэлы по операциям с золотом и иными подобными ценностями.