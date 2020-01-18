Перемирием по импичменту

В тот день, когда палата представителей Конгресса США, устроившая импичмент президенту Трампу, проголосовала за передачу обвинений в Сенат для процедуры судебных слушаний, в Белом доме в торжественной обстановке американский президент и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение об урегулировании двусторонних торговых споров.

Соглашение двух крупнейших экономик мира скромно назвали «первой фазой», хотя Трамп определил его как «один из крупнейших договоров в истории». На церемонии присутствовали министры финансов, торговли, сельского хозяйства и транспорта США, представители крупнейших компаний, а также патриарх американской дипломатии — «первопроходец» в установлении отношений с КНР Генри Киссинджер.

В Белом доме называют минувшую неделю «чрезвычайно удачной». Помимо перемирия в торговой войне сенат поддержал новый торговый договор с Мексикой и Канадой (USMCA). Как заявил госсекретарь Майк Помпео, «шум и звуки, исходящие из Вашингтона, округ Колумбия» (намек на импичмент) не остановят работу правительства и «не позволят увеличить риски для американского народа». Досталось критикам и от пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм:

«Нежелание спикера Нэнси Пелоси и демпартии оценить важность соглашения с Китаем и договора USMCA показывает, что они ненавидят президента Трампа больше, чем любят свою страну».

Позитив

Соглашение вступает в силу через 30 дней после подписания.

Сторонники президента торжествуют, Трамп вроде как победил председателя Си Цзиньпиня в торговой войне, длившейся два года. Пекин идет на уступки, обещает резко увеличить импорт американских товаров, в том числе сои (фермеры), стали (автопром), энергоресурсов, финансовых услуг (Visa, Mastercard и American Express получают доступ к платежному рынку Китая) и т.д., а Вашингтон продолжает удерживать повышенные тарифы на две трети китайских товаров в качестве экономического рычага или дубинки, кому как нравится. Как заявил Трамп, пошлины исчезнут, только когда будет достигнута «вторая фаза» соглашения.

Взамен на уступки Вашингтон больше не называет китайские власти «финансовыми манипуляторами», а китайские руководители выражают надежду, что китайские компании ждет теперь «честное отношение» на американском рынке. Как отметил Дональд Трамп, нынешнее соглашение — это исправление несправедливости прошлых торговых сделок.

Это, «вероятно, самая главная причина, по которой я баллотировался на пост президента. Вместе мы исправляем ошибки прошлого», заявил 45-й президент США.

Трамп пообещал лично отправиться с Пекин, где начнутся переговоры по «второй фазе» соглашения.

Фото: Reuters

Китай согласен увеличить закупки американской продукции на $32,9 млрд в течение первого года и на $44,8 млрд в течение второго года действия соглашения. В первый год Китай закупит американскую сельскохозяйственную продукцию на $12,5 млрд, во второй — на $19,5 млрд. Приобретение американских услуг должно возрасти на $12,8 млрд за первый год и на $25,1 млрд за второй. Пекин также будет закупать больше американских энергоресурсов: на $18,5 млрд в первом году и на $33,9 млрд во втором.

Тема защиты демократии и прав человека во всем мире, если хотите, «сияющего града на холме» и принципов, которыми Вашингтон «не поступается», в эти дни в Белом доме вообще не поднималась — реальная политика, здесь знают обидчивый нрав главного экономического партнера и финансового кредитора. В радиоинтервью госсекретарь Майк Помпео буквально парой фраз отметил, что в отношениях двух стран «есть и другие проблемы, не связанные с торговлей»: постоянные усилия (Пекина) в Южно-Китайском море, состояние в области прав человека в Китае, проблема, которую они (китайцы) представляют, когда появляются с большими мешками денег в разных точках мира, оказывая экономическими средствами свое политическое влияние, «эти проблемы все еще остаются».

Консервативное издание the National Review в редакционном материале отмечает, что даже частичная и предварительная сделка («первая фаза») может ослабить неопределенность в отношениях крупнейших мировых экономик, а более высокая степень уверенности будет стимулировать инвестиции и экономический рост. И далее еще «красочнее»: «Хотя это привело к значительным издержкам для американских предприятий: от соевых ферм до сталелитейных заводов, торговая война убедительно продемонстрировала Си Цзиньпину и его приспешникам (!), что Соединенные Штаты способны причинить реальную экономическую боль Китаю и что последующее разрушение будет гораздо легче (перенести) для более сильной, гибкой, динамичной экономики США, связанной с подлинно свободным предпринимательством, а не «националистическим неомеркантилизмом»(!!), практикуемым Пекином.

Торговая война поставила китайцев на пятки, если не опустила на колени. В этом президент Трамп выполнил именно то, что он намеревался», констатирует издание.

Впрочем, даже оно отмечает, что с реализацией соглашения возникнут проблемы.

По сути же, оба главных события — импичмент Трампа и сделка с Китаем, подобно совам из сериала «Твин-Пикс», — «совсем не то, чем кажутся». Шансов, что Трампа сейчас отстранят от должности, столь же немного, сколько у соглашения с Китаем — быть реализованным и получить развитие в виде «второй фазы».

Негатив

Первое, о чем говорят критики «первой фазы»: слова Пекина не означают действия.

Как отмечает «Вашингтон пост», Пекин подписал торговые меморандумы с Соединенными Штатами в 1989, 1992, 1995 и 1996 годах и отказался соблюдать любое из этих соглашений.

Соглашение об экономическом шпионаже, заключенное администрацией Обамы в 2015 году, также сошло на нет.

Фото: Reuters

Нынешним соглашением Пекин не покупает американскую сою — он выигрывает время, пишет the National Review. Китай пообещал увеличить импорт товаров США примерно на 50 процентов всего за 2 года. «Это не амбициозно — это неправдоподобно», пишет издание. Некоторые из положений соглашения «расплывчаты, а некоторые недостижимы», похоже на хрупкое перемирие, полагает профессор экономики Питер Петри. «Китайские чиновники говорят, что будут покупать товары в США на основе рыночного спроса, но сам по себе спрос не будет расти так быстро; чтобы добиться столь впечатляющего роста, Китаю нужно было бы создать огромные субсидии на товары США — это огромное вмешательство правительства», отмечает Петри.

Некоторые эксперты полагают, что Белый дом ничего не выиграл, сорвав весной прошлого года почти готовое соглашение. «По сравнению с соглашением в мае 2019 года нынешнее не содержит требований к Китаю изменить внутренние законы и правила», пишет старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Джейкоб Киркегор.

Издание Politico сравнивает ситуацию со временами Обамы и делает парадоксальный вывод: Китай не обещает ничего принципиально нового. В 2015 г. Барак Обама и Си Цзиньпин объявили о прекращении кражи интеллектуальной собственности и приступили к следующему раунду переговоров о взаимном доступе на рынки, две страны регулярно встречались для обсуждения этих вопросов. Однако после двух лет восстановления Трампом «исторической справедливости» в виде повышения тарифов и растущей враждебности нынешнее соглашение стоило Соединенным Штатам по меньшей мере 30 млрд долларов — только в виде субсидий американским фермерам, чтобы компенсировать ответный отказ Пекина покупать сельскохозяйственные товары. Это вынудило американские компании диверсифицировать свои цепочки поставок из Китая с дополнительными затратами в несколько миллиардов долларов.

«Первая фаза» едва восстанавливает закупки сельхозпродукции до 2017 года.

«Если один из ваших основных клиентов бойкотирует вас, а затем соглашается начать покупать снова, но покупать меньше, было бы нечестно объявить, что они обещали покупать больше»,

— отмечает обозреватель Politico Закари Карабелл.

Точно так же Китай согласился сделать то, что он уже согласился сделать в 2015 году в отношении интеллектуальной собственности, за исключением того, что теперь, в 2020 году, он тратит гораздо больше денег внутри страны на собственную интеллектуальную собственность, на телекоммуникации 5G, искусственный интеллект и кибербезопасность. Согласие уважать интеллектуальную собственность США в 2015 году означало некоторые реальные компромиссы для китайских компаний; в 2020 году это все равно, что согласиться прекратить производство бипланов в эпоху реактивных двигателей», отмечает Politico.

Здесь важен фактор времени. Председатель Си, следуя китайской мудрости, может продолжать сидеть на берегу реки, ожидая, что мимо проплывет труп врага. Ему не предстоят перевыборы в ноябре, и он вправе ждать либо заметного поворота в экономических (и прочих) отношениях, если администрация сменится, либо — потери прежнего интереса, когда Белый дом перестанет уделять пристальное внимание этой теме.

Читайте также Бумажный дом. Как торговые войны США и Китая замедляют рост мировой экономики

Фактор времени важен и для Трампа. Фермеры из американской глубинки, сталевары и прочие представители его «ядерного электората», невольно попавшие под тарифную раздачу из-за торговой войны с Китаем, видят в нынешнем соглашении и заботу президента, и выполнение его обещаний. Трампу было принципиально важно заключить соглашение с КНР до выборов. Как никогда обильно цитирую в этот раз the National Review — издание, поддерживающее президента по большинству вопросов: «Трамп может объявить о победе; (и даже) если оно окажется слабым и неэффективным, последствия не успеют проявиться до президентских выборов. Не будучи политиком, Трамп научился некоторым фирменным трюкам Вашингтона», отмечает the National Review и напоминает: «президент и его команда должны понимать, что это не завершение работы с Китаем, а лишь очень скромное начало».