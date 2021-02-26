Кадыров против пыток

Чеченское новостное агентство «Грозный-информ» раскрыло имя героя «пыточного видео», добытого адвокатами фонда «Общественный вердикт» (включен Минюстом в «реестр иностранных агентов») и опубликованного «Новой» на этой неделе. Человек из этого видео, напомним, просил скрыть его лицо и имя в публикации.

«Подвергшимся пыткам оказался житель села Джалка Гудермесского района Адам Цагалаев, — сообщает теперь «Грозный-информ». — А. Цагалаев рассказал, что еще тогда [в 2016 году], узнав об этом инциденте, глава региона Рамзан Кадыров вмешался в дело. После этого участвовавшие в пытках уроженца Чеченской Республики понесли предусмотренное законом наказание».

Интересная деталь. В своей публикации «Грозный-информ» особо подчеркивает: «Люди, незаконно подвергшие пыткам уроженца Чеченской Республики, понесли наказание именно из-за вмешательства главы ЧР» — тем самым как бы давая понять своим читателям, что бывают и те люди, которые подвергают пыткам уроженцев Чеченской Республики на вполне законных основаниях.

«Новая газета» вынуждена разочаровать читателей агентства «Грозный-информ». Во-первых, пытки незаконны априори, кто бы их ни вершил. Во-вторых,

ни один из участников пытки в отношении их земляка Цагалаева до сих пор не понес наказания за участие в этом преступлении.

Во всяком случае, «предусмотренного законом». Мы пристально следим за событиями в ИК-1 города Ярославля, нам известны имена всех участников мероприятия в отношении Цагалаева, а также их судьбы после той записи. Большинство из них продолжили работать в исправительных учреждениях Ярославской области. Ни один из них не стал фигурантом уголовного дела после случившегося. Более того, адвокаты «Общественного вердикта» утверждают, что даже никаких проверок — в том числе и по заявлению Кадырова — следственными органами по данному событию не проводилось. Что ставит под сомнение сам факт запроса со стороны чеченского главы по поводу судьбы Адама Цагалаева. Надежда на то, что тюремщики получат по заслугам, появилась только теперь, когда после публикации записи Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ярославль. Территория исправительной колонии №1. Фото: Сергей Метелица / ТАСС

мнение юриста Ирина Бирюкова, адвокат «Общественного вердикта»*

«Мне звонили журналисты агентства «Грозный-информ», задавали какие-то детские вопросы. «А зачем вы решили ворошить это дело, когда прошло уже пять лет и сам Цагалаев об этом не просил?»; «А может ли Цагалаев рассчитывать на компенсацию?» Я ответила, что преступление, зафиксированное в той записи, является общественно опасным деянием, что оно должно быть расследовано вне зависимости от того, считает ли сам Цагалаев необходимым его расследовать. Для возбуждения дела по такому преступлению даже заявления потерпевшего не надо. Как, например, не нужно заявлений от родственников убитого для расследования дела об убийстве. Хотя сам Цагалаев, кстати, не был против расследования, только лишь попросил скрыть лицо и изменить имя в публикации. А что касается компенсации, то она возможна только после решения суда, если оно будет обвинительным. Ни одно из моих слов «Грозный-информ» в свою публикацию не взял».

Напомним, 23 февраля «Новая» опубликовала две ранее неизвестных записи с видеорегистраторов сотрудников ИК-1 города Ярославля. Записи датированы 2016 и 2017 годами. Героем одной из записей был Адам Цагалаев, чье имя теперь звучит открыто. На второй записи тюремщики пытают гражданина Грузии Важу Бочоришвили. Он умер менее чем через месяц после пережитых пыток.

* Закон обязывает нас сообщить, что Минюст считает эту организацию «иностранным агентом».