Между сомнением и бунтом

Самый странный за всю историю существования Берлинский кинофестиваль начинает свою работу 1 марта. В столице Германии жесткий локдаун с 16 декабря: закрыты границы, не работают музеи, театры и кинотеатры. Фестиваль решено провести в два этапа. В марте состоятся онлайн-мероприятия для киноиндустрии, в июне — кинопоказы для широкой публики. Международное жюри между онлайн-просмотрами будет обсуждать, оценивать фильмы, распределять призы. Лауреатов объявят 5 марта.

В июне фильмы из лауреатского списка можно будет посмотреть в кинотеатрах и на открытых площадках, тогда же проведут церемонию награждения. Затем многие из фильмов программы можно будет разыскать на многочисленных онлайн-платформах.

Новому руководству фестиваля Карло Шатриану (арт-директор) и Мариэтт Риссенбек (исполнительный директор) приходится отвечать на невиданные вызовы.

Первостепенная задача — сохранить один из главных киносмотров — из непростых.

Вернутся ли на «Берлинале» киноплощадки, включая гигантский фестивальный центр на Marlene-Dietrich-Platz — неизвестно. Многие продюсеры отказываются от онлайн-премьер для своих фильмов. Поэтому в конкурсе нет американских, британских, скандинавских картин. Да и из списка официальной программы аккредитованным журналистам удастся увидеть не все работы: у правообладателей есть возможность блокировать показ «на отдельных территориях».

Фестивальный центр на Marlene-Dietrich-Platz. Фото: Annette Riedl / picture alliance / Getty Images

Конкурс

В главном конкурсе 15 фильмов из Франции, Южной Кореи, Венгрии Германии (почти треть фильмов — немецкого производства, ну это теперь норма: каждый кинофорум продвигает свое кино).

Каннская лауреатка Селин Сьямма («Портрет девушки в огне») привезет картину «Маленькая мама». Это история взросления и постижения мира восьмилетней Нелли. Оператор фильма — Клэр Матон, получившая премию «Сезар» за визионерскую работу над «Портретом девушки в огне», в котором искусство видеть приравнено к расцветающему чувству любви.

«Маленькая мама». Кадр из фильма

Среди конкурсантов новая лента одного из самых загадочных авторов, южнокорейского режиссера Хон Сан-Су, чья предыдущая работа «Женщина, которая убежала» всего лишь год назад получила в Берлине «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру. Картина «Вступление» — еще одна поэтическая фреска современной Кореи, запечатленной в оптике отношений женщины и мужчины.

«Вступление». Кадр из фильма

Фестивальный любимец, приверженец неспешных мелодраматических кинороманов Рюсукэ Хамагути (его фильм «Счастливый час» длится пять часов) соединил три рассказа. Как обычно, Хамагути заворожен «судьбы круженьем» женщины среднего возраста, ее ощущениями, смутными желаниями, в том числе потребностью самовыражения.

«Я твой человек» Марии Шрадер, лауреатки «Эмми» за режиссуру талантливого и очень современного сериала «Неортодоксальная». Новая работа — фантастический ромком. Дэн Стивенс («Легион») играет милашку андроида, с которым вынужденно сожительствует Альма (Марен Эггерт) — ученая из Пергамского музея в Берлине. А что делать, если этот «научный семейный проект» неплохо финансируется.

«Я твой человек». Кадр из фильма

«Альбатрос» Ксавье Бовуа — драма о полицейском Лоране, его жизни в маленьком норманнском городке, его далеко идущих планах… И о том, как боги смеются над нашими планами — все рушится из-за непреднамеренного преступления.

Один из самых актуальных режиссеров Раду Жуде (мы рассказывали о его новаторском фильме «Прописные истины» из прошлогодней берлинской программы) снял фильм с лихим названием «Неудачный секс, или Беззаботное порно». Из фильма в фильм он последовательно анализирует отношения между личностью и обществом. Уже видевшие его новую работу румынские критики назвали ее «агрессивной, экспериментальной, переполненной идеями и острым чувством современности».

«Неудачный секс, или Беззаботное порно». Кадр из фильма

Актер Даниэль Брюль («Первый Мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки») представляет свой режиссерский дебют «По соседству». Психологическая трагикомедия по сценарию успешного писателя Даниеля Кельманна рассказывает о знаменитом киноактере, который однажды в баре сталкивается с тайной, способной разрушить его карьеру. Как говорит сам Брюль, сыгравший в фильме главную роль: «Это очень личная история, которая разворачивается на фоне джентрификации и социального расслоения в Берлине».

«По соседству». Кадр из фильма

После 30-летнего перерыва в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля грузинский фильм, сделанный в копродукции с Германией, «Что мы видим, когда смотрим в небо?». Романтическая драма с элементами мистицизма Александра Коберидзе: повествование о случайной встрече молодой женщины и мужчины, которая может стать началом романа. Однако на второй день они просыпаются в телах других людей, и уже не могут отыскать друг друга.

«Пусть конкурсная программа этого года и проигрывает по числу фильмов, но она очень насыщенная в смысле содержания и стиля», — заявил Карло Шатриан.

Стоит обратить внимание и на картину «Мужество» белорусского режиссера Алексея Полуяна («Озеро радости») в секции «Спец-показы». История о людях протеста. Об актерах, для которых гражданское неповиновение авторитарной системе превратилось в моральный долг. Три героя, три выбора. Хрупкая человеческая жизнь — и кряжистый цепкий режим.

Мы

Российских картин в конкурсе нет. Зато в параллельных программах две авангардные работы. В секции «Форум» среди 17 фильмов со всего света экспериментальное сказочное арт-пиршество «Дочь рыбака» петербургской кинодебютантки Юлдус Бахтиозиной. В 2016-м Vogue назвал Юлдус лучшим фэшн-фотографом мира. Она анализирует с помощью красок и ткани русские коды, наследуя поэтике Параджанова и Хамдамова, занимается поиском вечной женственности и ее ликов. Автор задается вопросом: как, примеряя разные одежды и роли, не растерять, не предать себя, сохранив свой главный «сюжет». Героиня — продавщица рыбной лавки Полина Щукина после пропажи младшего брата впадает в сумеречное состояние в ожидании сказки.

«Дочь рыбака». Кадр из фильма

В программе Shorts «Вадим на прогулке» — новая работа режиссера-экспериментатора Саши Свирского («Мой галактический двойник Галактион» участвовал в Берлинском фестивале 2020-го) — о попытке бунта офисного клерка. В 3D прологе скрюченный Вадим в одежде, похожей на змеиную кожу, мается в тесноте прозрачного куба. Выбраться из этого плена практически невозможно.

Да и надо ли? Должен ли он сбросить эту «офисную кожу»? Не опасно ли? А вдруг произойдет что-то непоправимое!

Выбравшийся — в реале ли, в мыслях ли — рисованный в привычной небрежной, эскизной стилистике Свирского Вадим пытается освоить «снаружи». Но снаружи все так странно, запутанно, что ты теряешься, буквально распадаешься, множишься, повторяешься, запутываешься. Оглянись, кто-то машет. Тебе? Друг? Или чужой — кому-то рядом? «Наружа» — чрезвычайно опасна и некомфортна. Но ты идешь, и даже кажется, что руки твои начинают напоминать крылья. Как же дойти до себя, если у тебя столько лиц, а в голове шариками скачущие мысли, путаная геометрия линий и форм, уносящаяся в облака. Стоило ли менять порядок вещей на кавардак? Тем более если есть уютный и ясный куб? И такой понятный работодатель-благодетель. Ласковый… как лев, которого манит плоть прыгающей газели. Но так устроен мир: сильный всегда в своем праве. И вот уже живой контур полицейского дубасит упавшего на землю слабого… Мужчина хватает за волосы женщину… Стоит ли сопротивляться, если власть сильных над слабыми — в природе вещей? Вернись в куб! Делай, что велят, и радуйся — и есть дом, милый дом для спящего сознания. Взнервленный рисунок, отличный ритм. Чувственная работа Свирского, новый прорыв режиссера, словно к карандашу его подключили электрический ток сегодняшнего дня.

Секция «Панорама 2021» имеет подзаголовок: «Между сомнением и бунтом». Здесь собраны картины, объединенные критическим взглядом на отношения с властью (стоит ли удивляться, что наших фильмов здесь нет).

«2021 год — это прежде всего боевое, политическое кино, — комментирует руководитель секции Майкл Штюц. — Кинематографические взгляды сильных женщин-режиссеров, новое критическое кино с Ближнего Востока, а также повествования о коренном населении и квир- сюжетах четко определяют фокус «Панорамы». Создатели фильма занимают позицию в своих наблюдениях, размышляя об индивидуальных конфликтах и коллективных травмах, одновременно ставя под сомнение политические и межличностные отношения власти и призывая других к ответу».