Служба потасовщиков

Предисловие. Самый эффективный метод

В середине июля 2020 года по всей стране начались акции солидарности с Хабаровском. В Челябинске покормить голубей на главную площадь города приходило от нескольких десятков до сотни человек.

Власти пытались им препятствовать. Сначала площадь Революции обнесли забором и организовали на ней «сельский рынок». Но он оказался слишком нерентабельным (на организацию, по данным Контрольно-счетной палаты, потратили 5 миллионов рублей, а выручить удалось лишь 123 тысячи). Окупаемость составила 3%.

Затем в дело пошли силовики, но задержания и штрафы не сбили градус протеста.

Наконец в конце прошлого года к делу подключились «титушки». Их методы, судя по всему, настолько понравились властям, что после затухания акций в поддержку Хабаровска их поставили на вооружение и для подавления митингов в поддержку Навального.

Мальчик, кричавший: «Педофилы!»

21 ноября постоянный участник протестных акций Дмитрий Деминенко шел в прокуратуру Челябинской области: нужно было подать жалобу по проблеме обманутых дольщиков. На Кировке, пешеходной улице в центре Челябинска, за ним увязался парень в балаклаве.

— Я резко остановился — дескать, посмотреть время в телефоне. Он прошел мимо. Я решил идти в противоположную сторону, а в это время он разогнался и с разбегу попытался дернуть мою сумку.

По словам Дмитрия, сумку он держал крепко и нападавшему не удалось ее выхватить. Парень в балаклаве поскользнулся и пролетел вперед несколько метров.

— У меня из сумки выпали бумаги, я их быстро поднял, — продолжает Деминенко. — Рядом шла семейная пара, они видели нападение и не дали ему убежать.

Нападавший ничего не говорил и прятал лицо. Затем кому-то позвонил, и пришли еще двое в масках.

— Они начали кричать: «Что вы с ним делаете?» А сам парнишка закричал, что я и прохожий мужчина — «педофилы».

На крики сначала пришли двое сотрудников полиции, а затем и группа парней с Кавказа. Последние решили заступиться за нападавшего.

— Напавший на меня парень сел на лавочку, — вспоминает Дмитрий. — А я его продолжал все это время придерживать. Градус конфликта повышался, я почувствовал, что на меня сейчас могут накинуться, и, чтобы освободить вторую руку, поставил сумку на лавочку. На три-четыре минуты я упустил свою сумку из вида.

Когда Дмитрий вместе с нападавшим оказался в участке, он обнаружил, что из его сумки пропали документы: в частности, заявление, которое он нес в прокуратуру. Также пропал плакат, с которым активист собирался встать в одиночный пикет.

— Сам напавший на меня парнишка не мог этого сделать, потому что я его придерживал все это время на лавочке, — рассуждает Деминенко. — Значит, это могли сделать ребята из его группы поддержки.

Нападавшим оказался несовершеннолетний молодой человек 2003 года рождения. По словам Деминенко, ребята из «группы поддержки» нападавшего в тот же день появились на Площади Революции. Активисты, как обычно, кормили голубей и стояли поочередно в одиночном пикете. Когда на площадь пришли «титушки», один из них встал рядом с участником пикета со своим плакатом (нарушая правила одиночного пикета).

Другой начал оскорблять собравшихся, а когда понял, что это не дает результата, выхватил пакет из рук пришедшего поддержать Хабаровск пенсионера.

Участники акции начали преследовать провокатора.

Сергей Тальвинский при задержании. Фото: Валентина Волкова

— В пакете запросто могли оказаться документы и ценные личные вещи, — говорит активистка Валентина Волкова. — Убегая, парень упал. Мы попытались его задержать, но тут ему на помощь пришли другие провокаторы. Стали его отбивать. В потасовке тот парень, который схватил пакет, его зовут Сергей Тальвинский, ударил меня ногой в живот. Я начала кричать от боли, это напугало его друзей.

Олег Шамбуров побежал в ближайший опорный пункт полиции, однако там никого не оказалось. Опасаясь, что провокатора отобьют его друзья, парня завели в здание Законодательного собрания Челябинской области, где стали ждать приезда полицейских. Но их приезд не дал ощутимого результата.

По словам Валентины Волковой, из отделения полиции Сергея Тальвинского быстро отпустили: за ним приехали лидер челябинской «Молодой гвардии Единой России» Максим Голощапов и адвокат Михаил Янин.

Административное дело по статье «Побои» (6.1.1 КоАП РФ) в отношении Тальвинского все же завели, но в ответ он сам написал заявление об «умышленном причинении» ему «легких телесных повреждений», а уже после освобождения — съездил в медпункт, где получил заключение о сотрясении мозга.

Теперь активисты проходят свидетелями по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 115 УК РФ (максимальная санкция — четыре месяца ареста). И в любой момент рискуют стать подозреваемыми.

Что касается нападения на Дмитрия Деминенко, то по этому факту возбуждать уголовное дело челябинские полицейские не стали. В полиции посчитали, что в действиях 17-летнего нападавшего «отсутствует состав преступления», т.к. у Деминенко пропали документы, «не относящиеся к категории личных и важных», а «факт совершения открытого хищения не установлен объективными данными и не подтвержден». И это несмотря на показания свидетелей и записи с уличных видеокамер.

Донбасс на Южном Урале

Через неделю после инцидента с младогвардейцами на очередной акции в поддержку Хабаровска появились «ветераны Донбасса» и сторонники Захара Прилепина. Спикером от них выступил Филипп Венедиктов, уроженец Кривого Рога, снайпер «донбасского ополчения» в 2014–2016 годах. Снимать общение Венедиктова с активистами приехал депутат Еманжелинской районной думы от «Справедливой России» Владимир Забегаев, также принимавший участие в боевых действиях в Донбассе.

Филипп Венедиктов. Скриншот

По словам Валентины Волковой, все пришедшие, кроме Венедиктова, были в масках.

— Подошли агрессивно настроенные мужчины, многие из них снимали происходящее на телефон. Они начали разговор с упоминания телеграм-чата «Перемен» [историка] Валерия Соловья. Видимо, произошла путаница, потому что, как мы позже выяснили, сторонники Соловья действительно собирались на этом же месте, но их было всего пара человек, и когда пришли прилепинцы, они ретировались.

Любопытно, что в этот же день неизвестные (предположительно сторонники Прилепина) совершили провокацию в Санкт-Петербурге, бросив дымовую шашку во время встречи Валерия Соловья со своими сторонниками. Впоследствии это стало поводом для административного ареста политолога на 10 суток.

«Ополченцы» и «прилепинцы» приходили на челябинские протестные акции неоднократно. 19 декабря сторонник Прилепина Владимир Федосов — по словам активистов, находившийся в нетрезвом состоянии — вырвал у Валентины Волковой телефон. Началась потасовка, во время которой один из прилепинцев ударил в затылок активиста Дмитрия Деминенко. Мужчина не стал писать заявление, памятуя, чем закончилась ситуация с парнями из «Молодой гвардии Единой России».

7 января неизвестный позвонил жене активиста Олега Шамбурова по Viber и пригрозил «расправиться» с ней, «если муж не перестанет заниматься политическим активизмом».

— Он сказал моей жене: «Передайте мужу, пусть занимается своими делами и не лезет куда не надо, или вашей семье будет плохо», — рассказывает Шамбуров.

— Я связываю это с моей активной гражданской позицией, поскольку других конфликтов у меня нет.

Владимир Забегаев. Фото из соцсетей

Эшники

Сотрудники центра «Э» традиционно присутствуют на всех общественно-политических акциях, фиксируют происходящее на видео, указывают, кого нужно задержать, составляют протоколы на участников акций.

А еще, говорят активисты, эшники закрывают глаза на нападения.

Так, по словам активиста Олега Шамбурова, во время потасовки с младогвардейцами», когда Сергей Тальвинский ударил в живот Валентину Волкову, на площади Революции присутствовал сотрудник центра «Э» Артем Ермолаев.

— Когда Валентина звала на помощь и просила вызвать полицию, он не предпринял ничего, — вспоминает Шамбуров. — Стоял в двух шагах и молча наблюдал за происходящим.

Во время акции 31 января в Челябинске активисты сразу с нескольких ракурсов засняли сцену: мужчина в синей куртке с коричневой сумкой толкает на стоящих в оцеплении сотрудников полиции молодого парня в серой шапке. Увидев толчок, протестующие хватают мужчину, который тут же разворачивается и начинает снимать собравшихся на телефон.

В провокаторе челябинцы (да и корреспондент «Новой») узнали сотрудника центра «Э» Богдана Крысина.

Активист Олег Шамбуров написал жалобу в прокуратуру области на действия и бездействия эшников: на Артема Ермолаева — за бездействие во время нападения на Валентину Волкову, а на Богдана Крысина — «за действия, направленные на разжигание массовых беспорядков». Реакции надзорного ведомства пока нет.

Тем временем возбужденное после акции 31 января уголовное дело по статье 267 УК РФ (о перекрытии дорог) продолжает пополняться фигурантами. По информации Znak.com, в нем уже около 20 подозреваемых.