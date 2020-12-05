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№ 134 от 4 декабря 2020

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В Петербурге задержали политолога Валерия Соловья

Общество970

Наталья Глуховакорреспондент

970
 

В Санкт-Петербурге около Гостиного двора задержали политолога Валерия Соловья. Об этом он сам рассказал «Новой газете». По его словам, обоснование задержания — нарушение масочного режима.

Соловей заявил, что он «просто гулял»: «Около Гостиного двора всегда собираются политически-активные люди, многие из них меня знают. Они стали подходить и задавать вопросы».

Политолог утверждает, что встречи сторонников движения «Перемен» (общественно-политической силы, которую Соловей сам создал и возглавил в октябре этого года и которое, по словам политолога, в организационном плане будет работать по принципу белорусского телеграм-канала Nexta — ред.) не было.

 

Незадолго до задержания неизвестные кинули дымовую шашку и раскидали листовки «От подобных „перемен“ попадет Россия в плен», одного из нападавших задержали сотрудники полиции — эту информацию политолог также подтвердил «Новой». Накануне о планах «пресечь противозаконное антигосударственное мероприятие» сообщала партия Захара Прилепина «За правду».

Это уже не первое задержание политолога: 19 сентября на Пушкиниской площади в Москве прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси и Хабаровске «День #перемен», политолога тогда задержали без объяснения причин, когда он шел к метро, и посадили в машину. Как указано на странице в фейсбуке, Соловей был организатором мероприятия. 

Впоследствии Тверской суд Москвы оштрафовал политолога на 20 тыс. рублей — ему вменили организацию несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за «призывов к участию» в ней.

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Теги:
петербург, ng, соловей
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