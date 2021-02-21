К 90-летию Горбачева
«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
«Другая сторона улицы». Премьера веб-сериала
«Новая» представляет документальный проект о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
«Новая в Петербурге»Новая газета
Для большинства горожан бездомные, неважно почему они оказались на улице, — все на одно лицо, маргиналы, которые сами виноваты в своем падении и не делают ничего, чтобы выкарабкаться.
Задумывая этот проект, мы хотели показать, что бездомные — совсем не безликая масса. Это люди с трагическими судьбами, которые, как все, хотят нормального человеческого счастья, своего угла и заработка. В начале съемок мы даже не предполагали, какие удивительные истории услышим и каких сильных людей встретим. Не все наши герои — а их шестеро — стали суперуспешными. Но все они нашли себя — в творчестве, работе и любви.
Ведущая проекта — блогер, публицист и экскурсовод Мария Власова. Еще год назад она сама была бездомной, а теперь пишет тексты в «Новую» и ведет дневник борьбы с ВИЧ, саркомой и туберкулезом для своих подписчиков в фейсбуке. В первой серии Маша рассказывает свою историю, в следующих — сама расспрашивает коллег по несчастью.
Смотрите новые серии каждое воскресенье с 11:00 — на сайте и youtube-канале «Новой газеты».
Камера: Василий Третьяков, Анастасия Дубинникова, Иван Бровкин
Монтаж: Серафим Романов
Редактор: Диана Качалова
Звук: Варвара Грушко
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