«‎Другая сторона улицы». Премьера веб-сериала

Для большинства горожан бездомные, неважно почему они оказались на улице, — все на одно лицо, маргиналы, которые сами виноваты в своем падении и не делают ничего, чтобы выкарабкаться.

Задумывая этот проект, мы хотели показать, что бездомные — совсем не безликая масса. Это люди с трагическими судьбами, которые, как все, хотят нормального человеческого счастья, своего угла и заработка. В начале съемок мы даже не предполагали, какие удивительные истории услышим и каких сильных людей встретим. Не все наши герои — а их шестеро — стали суперуспешными. Но все они нашли себя — в творчестве, работе и любви.

Ведущая проекта — блогер, публицист и экскурсовод Мария Власова. Еще год назад она сама была бездомной, а теперь пишет тексты в «Новую» и ведет дневник борьбы с ВИЧ, саркомой и туберкулезом для своих подписчиков в фейсбуке. В первой серии Маша рассказывает свою историю, в следующих — сама расспрашивает коллег по несчастью.

Смотрите новые серии каждое воскресенье с 11:00 — на сайте и youtube-канале «Новой газеты».

Камера: Василий Третьяков, Анастасия Дубинникова, Иван Бровкин

Монтаж: Серафим Романов

Редактор: Диана Качалова

Звук: Варвара Грушко

