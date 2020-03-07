Бездомная одиссея

Мария Власова. Фото: личная страница в Facebook

ОБ АВТОРЕ В сентябре прошлого года «Новая в Петербурге» опубликовала рассказ Марии Власовой о том, с каким оптимизмом она справляется с тяжелой болезнью и как смеясь строит планы до 80 лет. После этого в социальных сетях ей написали десятки людей со словами поддержки. С тех пор Мария стала нашим постоянным автором. Она пишет о простых людях, с которыми ее сталкивает судьба — в больницах, тюрьмах и просто на улице.

В этом году петербургский приют «Ночлежка», где я живу, должен открыть отделение в Москве. В социальных сетях, да и в реальной жизни который месяц идут баталии между его сторонниками и противниками. Противники, в основном москвичи, категорически не приемлют эту инициативу, утверждая, что от бездомных только грязь, болезни и преступность. Я, как обитатель приюта, лезла во все дискуссии в фейсбуке и доказывала, что в «Ночлежке» не пьют, ходят чистыми, потому что есть душ и стиральные машины, и неудобств для соседних домов от нас нет. Но московскому люду до фонаря моя писанина, они гнут свою линию. Обвинили даже в том, что «Ночлежка» мне приплачивает (!) за такие комментарии. А один мужчина спросил: что же вы, Мария, в Москве за помощью не обратились? Зачем было ехать в Питер?

Я легка на подъем. В Москве? Приюты? Хорошо, съездим проверим. Тем более подруга давно звала в гости в столицу и купила мне билеты. Я нашла адреса, где, по словам москвичей, лучше всего живется бомжам. Чаще всего мне называли адрес Иловайская, 2: центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Туда и поехала. Особо слезную историю решила не сочинять, а сказать так, как все и было на самом деле несколько месяцев назад: выписываюсь из туберкулезной больницы, лежала там полтора года, за это время потеряла квартиру, которую переписала на знакомую, так как думала, что помру, жить негде. Все то же самое я говорила, когда заселялась в «Ночлежку».

В Москве, прямо с вокзала стартанула на Иловайскую — дорога заняла около часа. Приют расположен около железнодорожной станции, на отшибе. Выйдя из автобуса, увидела женщину в спецовке «Социальный патруль. Департамент социальной защиты населения города Москвы». Она объяснила, что патруль ездит по вокзалам и если кто из бездомных хочет, отвозят на эту самую Иловайскую. На мой вопрос, где тут приют, потому что кругом гаражи, заборы, рельсы и никаких указателей, она взялась проводить.

Мы разговорились. Я рассказала про потерю квартиры, про больницу, про то, что вот-вот выпишут и я ищу, где дальше жить. По дороге встретили унылых парней, которые шли с Иловайской: то ли их там не приняли, то ли еще что-то. Они спросили адрес какого-нибудь рабочего дома, и моя спутница позвонила в «Ной» (дом трудолюбия «Ной». — Ред.). Вроде они поехали пытать счастья туда.

Наконец мы подошли к серому металлическому ангару. Михайловна — так представилась провожатая — сказала, что бездомные в нем греются, а в сам приют попадают через дежурного. В помещении примерно на сто человек рядами стояли деревянные лавки.

Дежурного в палатке не оказалось, и мы с Михайловной стали ждать. Ждали около часа. Я замерзла, в тот день был ветер, и ужасно боялась простудиться. Можно было, конечно, зайти в ангар, но там была такая вонь, что я предпочла мерзнуть. Соцработник тем временем заполняла на меня какие-то бланки — прямо на улице, на весу. Мимо нас ходили те, кому не хватило места внутри.

По словам Михайловны, мест для ночлега в приюте около 200–300, но их все равно не хватает. Один этаж мужской, другой женский. Отбой в 23 часа. Люди спят на двухъярусных кроватях, Михайловна называет их шконки. Кто не успел занять место на шконке, спит прислонившись к стене. Подъем рано — все стараются встать в шесть утра. Потом всех выставляют на улицу, потому что днем делают обработку помещения. Вещи оставить негде. Никаких тебе прикроватных тумбочек или шкафчиков. Сумки многих людей в ожидании ночи стоят прямо на улице — сама видела.

Я спросила у Михайловны, есть ли место, где можно постирать. Оказалось, прачечных для бомжей в Москве нет.

Это ты, говорит, аккуратная, а другие вон грязные какие, и кивнула головой в сторону людей, что стояли рядом. Меня так и подмывало сказать, что я тоже из приюта приехала, и ничего, чистая.

Тут Михайловна показала на еще одну огромную палатку у другого конца забора и сказала, что скоро привезут еду и, возможно, я смогу поесть. Я поинтересовалась, часто ли бывает еда. Михайловна достала смартфон и стала смотреть расписание — когда какая церковь привозит еду. Оказалось, что больше всего привоз по воскресеньям — это армянская церковь такая щедрая.

Я невольно сравнивала с Питером. В «Ночлежке» тоже привозят еду. Например, на Масленицу люди пекли блины и нам приносили. Иногда привозят еду из ресторанов после банкетов. Но самое главное, что у нас есть плиты и каждый может сам себе приготовить и завтрак, и ужин. Я, например, люблю жарить яичницу и выкладывать фоточки в фейсбук.

Мы все ждали дежурного, и я продолжала пытать Михайловну вопросами. А как тут с насекомыми? «Есть», — почти с гордостью ответила она. А предварительной дезинфекции приходящих, как в «Ночлежке», нет. Я заикнулась про карточки на проезд в общественном транспорте, но собеседница меня даже не поняла: это ваши проблемы. Регистрацию? Нет, не делают. Обуви нет. Одежда бывает, но зачем им чистая одежда? Они ее наденут и сразу испачкают. И опять кивок на стайку бомжей.

В приюте «Ночлежка». Фото: личная страница Марии Власовой в Facebook

Наконец пришел дежурный. Со словами: «Вот трезвая девочка», — Михайловна попросила пустить нас внутрь. Он открыл замок, и мы наконец попали на территорию. Пришли в кабинет, на котором было написано «администратор дневного пребывания».

И тут в мой адрес прилетело. «Как же вы хотите здесь остаться? Будем все равно вас отправлять в ваш регион. Москва — для москвичей». То, что у меня давно нет «моего» региона, а в родном городе нет ни регистрации, ни жилья, ни перспективы найти работу (Ковров, откуда я родом, — город продавцов и таксистов. Машину я водить не умею, продавцом не смогу. Приютов там тоже нет — только дом престарелых), администратора не впечатлило.

Потом в кабинет зашла дама из соседней комнаты и, услышав про мой диагноз и туберкулезную больницу, бросилась надевать маску со словами: «Мы из Солнечногорска (больница, где я лежала) без выписки не берем». А потом и вообще выбежала в коридор.

Администратор записала мои паспортные данные, сфотографировала и велела приходить с выпиской из больницы. Когда мы вышли из кабинета, Михайловна успокоила: «Не обращай внимания, это смена такая. Они сутки через трое работают».

В очереди за едой я разговорилась с Серегой и Коляном: охранник запускал в палатку по два человека. Они спросили, есть ли курево, но мне нечего было им дать. Рассказали, что очередь на ночлег лучше занимать часов в шесть вечера. На вопрос, выдают ли подушку и одеяло,

Колян усмехнулся: «Какое одеяло? Матрас и подушка. Если не хватит — спишь на полу».

Я пробыла в этом приюте пару часов и поняла, что жить бы там не хотела. Потом полдня ходила с ощущением, будто окунулась в грязь. Я понимаю, бездомные не та категория людей, которая может особо выпендриваться, типа ешь что дают. Но за восемь месяцев в «Ночлежке» я видела, как люди пытаются, пусть и не всегда успешно, встать на ноги, найти работу, вернуться к нормальной жизни. И работники приюта им в этом помогают. А место на Иловайской… Оно, конечно, нужное, но только для того, чтоб не сдохнуть и не околеть от холода. Но оно опускает тебя все ниже и ниже и не дает никаких перспектив. Короче, дно.

У меня, к счастью, тьфу-тьфу, все хорошо складывается. Я работаю, накопила денег, чтобы самой снять жилье, и через неделю уезжаю из «Ночлежки». Спасибо им за то, что они помогли поверить в свои силы, и за то, что они в каждом видят человека.

Мария Власова, специально для «Новой в Петербурге»