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№ 17 от 17 февраля 2021

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Владимир Соловьев и его эксперты — о «Новой газете» и ее читателях

Только цитаты

Политика529

529
 
Ищите на странице 17 завтрашнего выпуска «Новой газеты»

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«Прозападные подстилки-СМИ… Есть такая структура, она притворяется российской. Некая “Новая Газета”»

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 24.01.2021

«У меня вопрос к господину Муратову, я вас знаю много лет. У вас хотя бы остатки совести сохранились? Или, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь? Как можно так нагло лгать? Как можно не видеть все, что происходит? Или у вас болезнь Венедиктова? Жесткая деменция в связи с алкогольной зависимостью?»

Владимир Соловьев в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 24.01.2021

«Как только те же самые Пархоменко, та же самая Латынина. <…> Они сектанты. Они требуют тех, кто не соответствует их взглядам, вешать, убивать, убивать их детей. Вы почитайте. Не конкретно там Пархоменко и Латынина. Но почитайте, как они травят всех, чье мнение им не нравится»

Владимир Соловьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 01.02.2021

«Они же сектанты. Они едины, кто спасутся. Поэтому у них идет обоготворение своего вождя. …Но это тоталитарная секта».

Владимир Соловьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 02.02.2021

«Это сборище даже не профессиональных, а человеческих пороков. Самых разных. Что там творится в этой “Новой Газете”, об этом неоднократно писали, даже фото было. Это я не знаю, это всякие там притоны, и все что с этим связано, просто покажется летней воскресной школой, по сравнению с этой “Новой Газетой”!»

Заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко на «Вести FM» в программе Владимира Соловьева «Полный контакт»

А еще занесло...

«Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно, во время Первой мировой войны»

Спасибо Владимиру Соловьеву и его гостям за искренность! Подписаться на «Новую газету» можно здесь.

* — цитаты собрала корреспондент «Новой» Анастасия Егорова, которой прошлось прослушать несколько десятков часов аудио и видеозаписей. Жалуется на то, что после этого она осоловела.

P.S.

Редакционный буфет отныне называется «Притон».

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Теги:
пропаганда, цитаты, телевидение, соловьев

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