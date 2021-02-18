Владимир Соловьев и его эксперты — о «Новой газете» и ее читателях

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Страсбург нашел у присяжных пристрастность. Что значит решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис
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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
«Новая газета»редакция
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«Прозападные подстилки-СМИ… Есть такая структура, она притворяется российской. Некая “Новая Газета”»
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 24.01.2021
«У меня вопрос к господину Муратову, я вас знаю много лет. У вас хотя бы остатки совести сохранились? Или, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь? Как можно так нагло лгать? Как можно не видеть все, что происходит? Или у вас болезнь Венедиктова? Жесткая деменция в связи с алкогольной зависимостью?»
Владимир Соловьев в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 24.01.2021
«Как только те же самые Пархоменко, та же самая Латынина. <…> Они сектанты. Они требуют тех, кто не соответствует их взглядам, вешать, убивать, убивать их детей. Вы почитайте. Не конкретно там Пархоменко и Латынина. Но почитайте, как они травят всех, чье мнение им не нравится»
Владимир Соловьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 01.02.2021
«Они же сектанты. Они едины, кто спасутся. Поэтому у них идет обоготворение своего вождя. …Но это тоталитарная секта».
Владимир Соловьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 02.02.2021
«Это сборище даже не профессиональных, а человеческих пороков. Самых разных. Что там творится в этой “Новой Газете”, об этом неоднократно писали, даже фото было. Это я не знаю, это всякие там притоны, и все что с этим связано, просто покажется летней воскресной школой, по сравнению с этой “Новой Газетой”!»
Заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко на «Вести FM» в программе Владимира Соловьева «Полный контакт»
А еще занесло...
«Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно, во время Первой мировой войны»
Спасибо Владимиру Соловьеву и его гостям за искренность! Подписаться на «Новую газету» можно здесь.
* — цитаты собрала корреспондент «Новой» Анастасия Егорова, которой прошлось прослушать несколько десятков часов аудио и видеозаписей. Жалуется на то, что после этого она осоловела.
P.S.
Редакционный буфет отныне называется «Притон».
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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