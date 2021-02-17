Посадили на свою голову

Рассмотрение апелляции по делу о задержаниях Алексея Навального в Европейском суде по правам человека, 2018 год. Фото: AP / TASS

Требование ЕСПЧ от 16 февраля в отношении Алексея Навального поставило Россию как участника Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в гораздо более сложное положение, чем это видится министру юстиции Константину Чуйченко. Поспешный ответ Минюста о неисполнимости этого «решения» (которого, по существу, нет) на языке юристов называется покушением с негодными средствами: такой ответ не входит в компетенцию Чуйченко, дело Минюста — транслировать ЕСПЧ позицию России, но сформулировать ее придется даже не правительству и не президенту, а... (пока подвесим, сохраняя интригу).

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Чуйченко называет требование ЕСПЧ «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства», трактуя «дело Навального» как только «дело Ив Роше» и в рамках замены ему судом условного срока на реальный. Между тем в ЕСПЧ (и в правительствах многих стран Европы) под «делом Навального» понимают целый комплекс как формально возбужденных, так и не возбужденных дел, где он может быть как обвиняемым, так и потерпевшим. В этом клубке кейсов свое место занимает и установленный (по мнению многих европейских правительств) факт отравления веществом из группы «Новичок». Именно исходя из этого, палата ЕСПЧ на основании правила 39 регламента этого суда и «указала стороне на предварительную меру», которую, по ее мнению, РФ должна принять для нормального рассмотрения жалобы Навального в дальнейшем.

Броские заголовки сегодняшних новостей типа «ЕСПЧ потребовал освободить Навального» в этом смысле вводят в заблуждение.

Палата потребовала обеспечить ему безопасные условия содержания и — зная из массы дел, уже рассмотренных в Страсбурге за многие годы, о состоянии и порядках в российских СИЗО — не была удовлетворена ответом РФ о безопасных условиях его содержания. Исполнение этого требования ЕСПЧ может означать и домашний арест Навального с обеспечением его безопасности и уж во всяком случае не тождественно «оправданию»: о нарушении его прав как подсудимого речь шла в другом решении ЕСПЧ (по «делу Ив Роше», по которому РФ выплатила-таки Навальному компенсацию) и пойдет еще впереди.

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А сейчас российскому правительству надо защищаться и не потерять лицо. Редут против неприемлемых для нынешнего руководства РФ решений ЕСПЧ и других международных (в том числе арбитражных) судов был воздвигнут еще прошлым летом в виде поправок в Конституцию. Новая редакция ее статьи 79 гласит, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в РФ», а обязанность давать заключение об этом возложена на Конституционный суд. В соответствии с п. 5.1 (в новой редакции) ст. 125 Конституции только он компетентен «разрешать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов... в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также о возможности исполнения решения... международного (межгосударственного) суда..., налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».

Жаль, конечно, судей КС — с некоторыми из них я когда-то дружил, а у некоторых даже учился. Придется им невозможность освобождения Навального из СИЗО (и только — на данный момент) как-то «истолковать». Министр Чуйченко, конечно, постарается закрыть эту амбразуру грудью, но ЕСПЧ — в полным соответствии с поправками к Конституции! — его ответ вряд ли удовлетворит. Зорькина — к барьеру!