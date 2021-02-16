Пришли за Кораном — придут и за Вольтером

Среди российских мусульман смятение: Красноглининский районный суд города Самары вынес решение о запрете книги «Толкование священного Корана» классического исламского богослова Абдуррахмана ас-Саади. Самарский областной суд отклонил апелляцию на это решение.

Абдуррахман ас-Саади — один из важнейших богословов XX века. Родом из Саудовской Аравии, он являлся исследователем исламского права и вопросов вероубеждения. Его работа по толкованию Корана, отличающаяся простотой и ясностью, известна во всем мире.

Почему эта книга попала в список экстремистской литературы? С точки зрения экспертов ФСБ, а вслед за ними — и суда, она содержит в себе «ожесточение и ненависть в отношении представителей иных религиозных конфессий».

Коран (как и другие священные книги) нельзя отделить от богословской традиции его толкования, берущей начало с самого зарождения ислама.

Тафсиры — пояснения к священной книге мусульман — включают в себя объяснение отсылок, редких слов и исторических событий. Но самое важное — в тафсирах можно найти значения и смыслы аятов, стихов Корана, как их понимают признанные исламские богословы.

Русский перевод труда ас-Саади «Толкование священного Корана» был опубликован издательством «Умма» в 2014 году в рамках серии «Исламская библиотека». (Ранее именно Красноглининский районный суд уже запретил 8 книг из этой серии.) Автор перевода книги с арабского языка — Эльмир Кулиев, кандидат философских наук, исламовед.

Закон запрещает нам приводить цитаты из запрещенной книги, однако мы можем привести один из аятов незапрещенного (пока) Корана, тафсир которого приводит в пример эксперт ФСБ, доказывая наличие экстремизма в труде ас-Саади. Вот этот аят.

цитата «Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: «Путь Аллаха — это прямой путь». Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником».

Работа над тафсиром Абдуррахмана ас-Саади велась Кулиевым в сильной взаимосвязи с переводом самого Корана. Если толкование выполнено с соблюдением научных принципов корановедения и соответствует классическим суннитским традициям, с точки зрения содержания оно не предполагает фундаментального расхождения с самим Кораном. Но если толкование ас-Саади содержит экстремизм, означает ли это наличие экстремизма в Коране?

Выходит, и Коран должен быть запрещен?

Такие попытки были. Так, например, в 2013 году Октябрьский районный суд Новороссийска пытался запретить перевод Корана, автором которого являлся тот же Эльмир Кулиев. Но из-за большого общественного недовольства и категорической позиции Духовного управления мусульман России запрет удалось отменить. Вероятно, после этого в федеральный закон «О противодействии экстремизму» и была внесена статья о том, что священные книги различных конфессий не подлежат запрету. Несмотря ни на что.

Запрещению тафсира ас-Саади не предшествовало публичное обсуждение этой книги в исламской среде — с привлечением экспертов в этой области. Многомудрые эксперты ФСБ справились самостоятельно. Возникает внутреннее противоречие между целью запрещения книги (пресечение радикализации мусульман) и результатами запрещения. Спрашивается,

как обычный мусульманин сможет отреагировать на то, что известное во всем мире толкование Корана запрещено судом в Самаре?

Если быть последовательными в развитии мысли о наличии экстремизма в толковании Корана, можно прийти к заключению о необходимости запрета книг, толкующих Библию, Тору, а также множества философских произведений, которые, будучи вырванными из исторического контекста, поражают современного читателя резкостью формулировок. Разве в толкованиях Библии и Торы нет «ненависти»? А почему Вольтер до сих пор не запрещен?