Изменит ли это приговор? Конечно, нет.

Убийца адвоката Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой — националист Никита Тихонов. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой» Анастасии Бабуровой. Приговор в отношении членов ныне запрещенной в России Боевой организации русских националистов (БОРН) Тихонова и Хасис признан несправедливым.

Стаса и Настю нацист Тихонов убил в январе 2009 года, днем, в центре Москвы, при свидетелях. Его подельница Хасис находилась неподалеку и направляла его действия.

Суд присяжных признал Тихонова и Хасис виновными и не заслуживающими снисхождения. Московский городской суд приговорил непосредственного убийцу к пожизненному заключению, а Хасис — к 18 годам колонии.

На следствии Тихонов сознался, дал развернутые показания под видеозапись и под запись же подтвердил их на месте преступления. В суде выяснилось, что квартира, в которой проживали Тихонов и Хасис, находилась под аудио- и видеонаблюдением сотрудников ФСБ — переговоры убийц, их изобличающие, были представлены присяжным.

Были в суде озвучены и другие железобетонные доказательства вины подсудимых, а попытки их друзей лжесвидетельствовать, чтобы обеспечить их алиби, провалились, что называется, в режиме реального времени.

Родители Насти и брат Станислава, изучив материалы дела и приняв участие в суде, не сомневаются: осудили настоящих убийц, вина которых доказана. Уверены в этом и мы в «Новой газете».

Позднее, уже будучи осужденными, Тихонов и Хасис выступили в качестве свидетелей на двух других процессах радикальных националистов: изобличали убийц, раскаивались в содеянном и не скрывали своей вины.

Потому пересмотр уголовного дела, повод к которому дает решение ЕСПЧ, не изменит ничего. На основе таких доказательств любая коллегия присяжных, собранная с соблюдением норм закона и работающая в рамках этих норм, постановит такой же вердикт.

«Анастасия Бабурова, Стас Маркелов — помним!». Плакат на акции в годовщину убийства. Фото из архива

Европейский суд не рассматривает существо дела, то есть не устанавливает, убийцы или нет те, кто написал жалобу. ЕСПЧ разбирает законность процедуры с точки зрения соблюдения прав человека.

При рассмотрении дела Тихонова и Хасис, постановил ЕСПЧ, была нарушена статья 6 Европейской конвенции: право на справедливое судебное разбирательство. И, исходя из этого, ЕСПЧ решил, что остальные доводы жалобы рассматривать смысла не имеет.

Эти выводы основываются на том, что, согласно решению суда, присяжные при рассмотрении дела не были беспристрастны. Они знакомились с публикациями, касающимися преступления, оказывали давление друг на друга, а некоторые не могли быть членами жюри по российским же законам (это требование касается, например, лиц, ранее имевших какое-либо отношение к правоохранительным органам или к системе правосудия).

Беда лишь в том, что нормы закона, касающиеся суда присяжных, в России исполнить по факту невозможно.

Присяжных не могут изолировать на время процесса (якобы денег нет), к их отбору относятся спустя рукава, а председательствовать на процессах с присяжными умеют лишь единицы из числа профессиональных судей. И, если говорить по большому счету, основываясь на голой букве закона, редкий приговор, вынесенный по итогам вердикта присяжных, может быть в России справедливым. И есть подозрения, что таковые условия для отправления правосудия если и не задуманы изначально, то уж точно с успехом используются правоохранительными органами в случае «неправильных» вердиктов.

Надо ли пересматривать дело Тихонова — Хасис? Если такое требование от них поступит в Верховный суд, то, безусловно, да.

Изменит ли это приговор? Конечно, нет.

Но в материалах дела остались фамилии прямых и косвенных подельников убийц, которые избежали наказания по политическим мотивам. И их поступкам наконец-таки нужно дать правовую оценку.

Да — пересматривать будет нужно, потому что правило неукоснительного соблюдения решений ЕСПЧ должно соблюдаться в России, несмотря ни на какие поправки к Конституции и несмотря на ненависть к конкретным преступникам.

И самый главный вывод для России, который стоит сделать из решения ЕСПЧ, прост: соблюдайте ваши законы. Всегда.