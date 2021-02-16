«Не имея чести и достоинства»

Прокурор попросила назначить Навальному штраф в размере 950 тысяч рублей и добавить это наказание к сроку 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше». Но на этом гособвинение не остановилось: прокурор Екатерина Фролова посчитала надзорное ведомство потерпевшим в своем лице и убеждала суд направить в Следственный комитет материалы дела, чтобы следователи проверили «оскорбительные высказывания» Навального в адрес участников процесса.

Алексей Навальный. Фото: пресс-служба суда / ТАСС

Как понять, что у Навального очередное заседание в Бабушкинском районном суде? По количеству «космонавтов», которые оцепили территорию и перегородили проходы металлическими ограждениями: внутрь — строго по спискам. Единственное, теперь в суд журналистов не пускают с водой — распоряжение председателя суда. «Можете сделать глоток и выбрасывайте бутылку», — развел руками пристав.

Весь процесс растянулся на две недели. Слушания начинались в 10 утра и заканчивались к позднему вечеру. 12 февраля обвинение и защита закончили представлять доказательства. Вообще-то дела, связанные с клеветой, рассматриваются буквально за одно заседание. Судье порой достаточно допросить потерпевшую сторону и обвиняемого, чтобы вынести решение. Но прокурор Фролова не ограничилась одним ветераном. На стороне обвинения выступили

внук потерпевшего Игорь Колесников,

сиделка,

соседка,

лечащий врач

и «неравнодушные граждане», которые, собственно, и заявили в правоохранительные органы на Навального.

И всю эту «доказательную базу» гособвинитель подкрепила чтением воспоминаний ветерана о войне.

Также в суде выступили эксперты-лингвисты:

со стороны обвинения Альбина Глотова

и от защиты — профессор института русского языка РАН Анатолий Баранов.

Глотова пришла к выводу, что в высказывании Навального содержится негативная оценка, которая относится ко всем, кто принимал участие в ролике за поправки к Конституции. Баранов, в свою очередь, сообщил, что слова, которыми Навальный назвал участников ролика RT, нельзя считать клеветой. Оба эксперта сошлись во мнении, что комментарии политика — оценочное суждение.

У Бабушкинского суда. Фото: пресс-служба суда / ТАСС

16 февраля заседание началось с заявления прокурора Екатерины Фроловой, которая попросила выделить материалы из дела Артеменко для проверки и передать их в столичный Следственный комитет «за допущенные оскорбления в адрес мирового судьи и гособвинения».

«Все, что было сказано, это были комплименты прокурору и судье. Если это были оскорбления, тогда скажите, что именно», — отреагировал Навальный. Судья Акимова удалилась в совещательную комнату для принятия решения. В перерыве Навальный не унимался, он заявил, что мы присутствуем «при рождении нового уголовного дела». «Потерпевшая Фролова! Тоже будет выступать по видеосвязи и говорить, как у нее защемило сердце», — ерничал политик.

Спустя полчаса судья вышла с неожиданным постановлением — отклонить ходатайство прокуратуры. Акимова посчитала заявление гособвинения преждевременным и уточнила, что решит вопрос о проверке в отношении Навального при вынесении приговора.

Слово снова предоставили Фроловой для выступления в прениях. Она кратко пересказала фабулу обвинения: Навальный в соцсетях перепостил ролик RT с негативным комментарием, с которым ознакомилось «неограниченное число лиц»: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести». Все это и есть клевета. А в список «команды холуев» попал и ветеран Артеменко, который, по словам прокурора, сказанным с выражением, «даровал жизнь мне и участникам процесса».

Прокурор полагает, что Навальный совершил преступление умышленно, а во время процесса продолжил оскорблять потерпевшего «в присутствии журналистов и представителей иностранных государств», указала гособвинитель. По ее словам, Навальный «пытался сказать», что «позором страны» он считает также снявшихся в ролике в поддержку поправок к Конституции кардиохирурга Лео Бокерию, актера Василия Ланового, народную артистку РСФСР Ирину Купченко.

«Каждый из них имел право подать заявление о клевете, — отметила Фролова. — Но не каждый в 15-летнем возрасте записался в партизаны, видел, как фашисты захватили его деревню, прошел всю Великую Отечественную войну».

«Вместо того чтобы извиниться, Навальный продолжил, не имея чести и достоинства, оскорблять в суде словами, которые я не могу процитировать. Со времени совершения преступления прошло больше полугода. Но Навальный не извинился. Он все осознавал и сделал это умышленно», — продолжила гособвинитель.

Потом она провела мини-ликбез о разнице между клеветой и оскорблением. Она считает, что действия Навального подпадают именно под уголовную статью, а не под административку. «Клевета указывает на конкретные факты, в то время как оскорбление носит субъективную оценку», — пояснила прокурор.

Пристав в зале заседаний. Фото: пресс-служба суда / ТАСС

Коснувшись биографии подсудимого, Фролова высказала мнение о том, что его умысел «состоит не просто в оскорблении, а в сознательном распространении антипатриотической идеологии, стравливании поколений». «Умысел подсудимого становится очевидным, когда мы читаем его националистические высказывания, когда узнаем про его участие в «Русском марше», когда состоял в движении «Народ» и призывал становиться националистами», — с упреком говорила прокурор.

Гособвинение считает, что к доводам подсудимого об оценочном характере его заявлений стоит отнестись критически. Фролова уверена в виновности Навального, которая подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными и видеоматериалами дела. После своей «пламенной» речи она перешла к наказанию, которое, по ее мнению, заслуживает политик:

— Обвинение просит... — Расстрелять? — пошутил Навальный.

Прокурор Фролова проигнорировала его реплику и попросила приговорить политика к штрафу в 950 тысяч рублей в доход государства, а также назначить 3,5 года колонии общего режима путем сложения наказаний, поскольку преступление совершено в период испытательного срока.

Сам Навальный в прениях вновь обозвал внука ветерана «недобитым торговцем деда» и добавил, что с юридической точки зрения уголовное дело «абсурдно», а его юридическая бессмыслица «очевидна».

Журналисты на процессе по делу о клевете. Фото: пресс-служба суда / ТАСС

«С самого начала над этим делом смеялся каждый профессиональный юрист. Обвинение притащили в суд эксперта, которая под контролем СК делала экспертизу, она стояла за трибуной и сказала, что нет распространения сведений, а были суждения. К чему этот процесс идет до сих пор идет? <...> Каждый второй документ подделан. Я же требовал назначения почерковедческой экспертизы. Любой человек увидит, что Артеменко ничего не подписывал. За него документы небрежно подписаны другими людьми».

Он добавил, что с судьей и прокурором бессмысленно обсуждать юридические аспекты дела. Вместо этого политик рассказал, как на протяжении месяца сам и через родных пытался в СИЗО заказать соль, но не мог ее получить, и, наконец, на днях ее выдали. «Вчера открывается окно, и мне передают три килограмма соли.

У меня теперь один килограмм огурцов и три килограмма соли. Может быть, у вас есть рецепты, что мне делать с тремя килограммами соли?» — обратился Навальный к участникам процесса.

Его защитники Ольга Михайлова и Вадим Кобзев также не согласны с позицией обвинения. Они полагают, что комментарий Навального высказан как оценочное суждение в отношении всех участвующих в ролике. Это подтвердили эксперты, допрошенные со стороны обвинения и защиты. Навальный не оклеветал, а выразил свое отношение, настаивали адвокаты. Кобзев заметил, что слова «холуй и предатель» — задевающие слова, но к клевете не относятся. Проверить их на соответствие действительности нельзя. Защита попросила полностью оправдать Навального в связи с отсутствием состава преступления.

Журналисты ожидали еще одно выступление оппозиционера с последним словом. Но судья Акимова внезапно отложила слушания:

— Следующее заседание 20 февраля в 14 часов.

— Но у нас в тот же день назначено заседание в Мосгорсуде <по замене срока по «делу Ив Роше» на реальный>! — возразили защитники. Судья не ответила и спешно удалилась из зала.