Одна сатана

Физлицам-«иноагентам», а также их близким родственникам следует запретить участие в российских выборах всех уровней. С таким предложением к спикерам Госдумы Вячеславу Володину и Совфеда Валентине Матвиенко обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма (ух ты!) «АВАНТИ» Рахман Янсуков. Бизнесмены прямо дают понять, против кого должен быть направлен новый закон. «Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной — супруги «иностранного агента» Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны». Соответствующий законопроект может быть одобрен думским большинством — среди лидеров фракций по этому вопросу консенсус. «У всех должно быть понимание, что все, что он [Навальный] делает, — за этим стоят иностранные спецслужбы. И наша задача — не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил их политику. Страну надо защищать», — заявил, например, Володин.

Но почему только — жены?

Взять, например, моего друга Юлия Рыбакова. Политзаключенный с предельным стажем — с рождения. Родился в лагере в Мариинске (Кузбасс) в семье морского офицера, а тут подоспела хрущевская реабилитация.

При советской власти участвовал в диссидентском, правозащитном движении, в 1976 году за надпись на стене Государева бастиона Петропавловской крепости («Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков») осужден на 6 лет. Возглавил (тогда еще) ленинградский «Демократический союз». В 1988-м КГБ возбудил против него последнее в стране уголовное дело по 70-й ст. УК (антисоветская пропаганда и агитация); вел его тогдашний друг и соратник Путина Черкесов, следствие закончено не было, так как статью успели отменить.

В 1990-м избран депутатом Ленсовета, создал и возглавил первую в стране комиссию по правам человека. После провала августовского путча руководил опечатыванием Смольного. Депутат Государственной думы первого, второго и третьего созывов. Во время захвата басаевцами больницы в Буденновске участвовал в переговорах с террористами, остался в качестве заложника и гаранта выполнения договоренностей со стороны российского правительства. Вместе с Михаилом Молоствовым стал единственным депутатом, сдавшим служебную квартиру в Москве после завершения полномочий.

Много вреда причинил народу, короче говоря.

Рыбаковы. Фото: Павел Гутионтов / «Новая газета»

Женился на Катерине Молоствовой, дочке политзэка. Екатерина Михайловна, учительница, преподавала биологию в одной из лучших гимназий Санкт-Петербурга. Воспитанники от нее были без ума, надо это законодателю учесть и в дальнейшем творчестве не ограничиваться в запретах чисто политической деятельностью.

Рассказывает Екатерина Молоствова

— В начале 90-х мы жили на Пушкинской, в выселенном здании. Дом аварийный, воду отключили, отопление, печурки самодельные по комнатам ставили, электричество сами провели — к внешним проводам подключились… Однажды Юл в Москве был, у меня провод загорелся. Но ума все-таки хватило, физматшкола за плечами, знала, что водой заливать нельзя, одеяло набросила. Не сгорели… …Юл складывал депутатскую зарплату в карман халата, который висел в комнате маленькой Юльки. А вокруг раскардаш полный, художники ходят, я всех кормлю. И вдруг кончаются деньги. Я и говорю, Юл, жрать-то надо… Он меня отругал, я, говорит, большую зарплату получаю, ты рассчитывай как-то… А потом Юра Шевчук, у него мастерская была над нами, нас залил. Вытаскиваем мы вещи, и в юлькином кукольном ящике… она себе устроила такой домик для кукол своих… обнаружили, что из денег сделаны кроватки для кукол, коврики… Мы тогда эти деньги по всей квартире сушили… А Юл за это время следующую зарплату получил. Так что мы весь следующий месяц оч-чень богато жили. …Приехала из Англии журналистка, Сара, ее водили по самым важным учреждениям, а потом пришла она к нам в гости, а тут разор неописуемый, Юлька маленькая бегает, лысая, в валенках. И отзывает Сара меня в сторону, давайте, говорит, я для вас что-нибудь сделаю, так жить нельзя, давайте я вас отсюда увезу… Вообще голова у нее от увиденного поехала. Да нет, говорю, все нормально, у меня муж — сенатор, пойми… Все у нас хорошо. А она мне все свою шубу сует, беличью, в ней ее бабушка когда-то из России бежала…

Не взяла Молоствова шубу. А то б быть ей сейчас по праву «иностранным агентом». Вспомнили бы ей, что на содержании у английских шпионов была — и все.

Инсталляция в музее А.Л.Ж.И.Р. Фото: Илья Буяновский

То ли дело — сейчас. Депутаты — один к одному. Интересно сравнить биографические справки, которые кандидаты составляют перед голосованием. Какие они короткие, у нынешних! Нынешние, получается, сразу после рождения вступают в партию и приходят на последнее место работы, непосредственно перед Думой. Сидели — не сидели, за воровство, за убийство, за взятки… Теперь, правда, обозначат: не был ли когда-нибудь признан «иностранным агентом» или член семьи, так, значит? Хотя что я говорю, зачем обозначать, кому надо и без обозначений знают…

История семьи Плисецких

«…Рахиль Мессерер — в семье ее звали Ра — родилась в 1902 году в Вильно (современный Вильнюс), а в двухлетнем возрасте с родителями переехала в Москву. Рахиль была старшей дочерью в большой еврейской семье: у нее было десять младших братьев и сестер. Трое связали жизнь с большой сценой: сама Рахиль стала актрисой немого кино, ее младший брат Асаф и сестра Суламифь — артистами балета. Еще студенткой ВГИКа Рахиль Мессерер вышла замуж за Михаила Плисецкого — брата своего однокурсника. Плисецкий был далек от кино и работал в угольной промышленности. В 1925 году у пары родилась дочь Майя — будущая прославленная балерина, прима Большого театра, легенда русского балета. Когда Майе было семь лет, а ее младшему брату Александру — несколько месяцев, семья переехала на остров Шпицберген, где Михаил Плисецкий был консулом СССР и управляющим рудниками «Арктикуголь». Рахиль работала на острове телефонисткой, помогала мужу и устраивала для участников экспедиции на остров самодеятельные спектакли, в которых играла школьница Майя Плисецкая. В Москву семья вернулась триумфально: Михаила Плисецкого наградили орденами, автомобилем и квартирой в столице. 30 апреля 1937 года его увели из этой квартиры навсегда. Михаил Плисецкий. Фото из открытых источников Двоюродный брат Майи Плисецкой Азарий Мессерер в 2009 году писал, что семья через много лет получила доступ к архивам и прочла уголовное дело Плисецкого: «Из пожелтевших страниц было предельно ясно, какой повод придумали следователи, чтобы расправиться с мужем Рахили. Верный своему принципу помогать друзьям в трудные минуты, он взял на работу на Шпицберген Р.В. Пикеля, когда тот уже был в опале за близость к Зиновьеву. В 1936 году Пикель выступил с «признаниями» на знаменитом публичном судилище Зиновьева, Каменева и других. В частности, он признавал свое «участие в покушении на жизнь Сталина». После расстрела Пикеля НКВД стал арестовывать всех, кто был связан с ним. Михаил Плисецкий долго отвергал чудовищные обвинения, но в середине июля неожиданно подписал признание». В середине июля — 13-го числа — у Михаила Плисецкого родился третий ребенок, сын Азарий. 8 января 1938 года Плисецкого приговорили к расстрелу за шпионаж и вредительство и в тот же день убили. Через два месяца пришли за Рахилью. Ее увезли в Бутырскую тюрьму вместе с грудным ребенком...»

Несколько лет назад я был в командировке в Астане, уговорил хозяев свозить меня в «АЛЖИР» (А.Л.Ж.И.Р., Акмолинский лагерь жен изменников Родины).

Второе название, бытовавшее в народе, — «26-я точка». Данное название связано с тем, что лагерь находился в 26-м поселке трудопоселений. Состав заключенных, большая часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486 — члены семей изменников Родины (ЧСИР).

Открытие лагеря состоялось в начале 1938 года на базе 26-го поселка трудопоселений как исправительно-трудового лагеря «Р-17». В отличие от большинства лагерных отделений Карлага, 17-е отделение было окружено рядами колючей проволоки, по периметру стояли вышки охраны. На территории лагеря располагалось озеро, в котором росли камыши. Зимой камышами отапливали бараки.

Местные казахи подкармливали несчастных зэчек, кидали им через проволоку курт, охранники не препятствовали — принимали за камни…

Курт готовится так: молоко сквашивают. Полученный катык помещают в тканевый мешочек и подвешивают в тени на несколько дней. В полученную таким образом сузьму добавляют соль и красный молотый перец. Скатывают шарики величиной примерно с грецкий орех и несколько дней сушат на солнце до твердого состояния, накрыв марлей. Хранят в холстяных мешочках в сухом проветриваемом месте до одного месяца.

Раиса Голубева на основании рассказа бывшей заключенной Гертруды Платайс написала стихотворение «Курт — драгоценный камень».

10 января 1938 года в лагерь поступили первые этапы. Процедура ареста происходила по определенной схеме.

Жен арестовывали позднее мужа, поскольку вынести приговор жене могли только после осуждения мужа. Иногда в число ЧСИР входили и ближайшие родственники — сестры, родители, дети.

Так, например, в одном лагере могли находиться мать и дочь. Заключенных было настолько много, что руководству Карлага пришлось перераспределять последующие этапы ЧСИР в другие отделения лагеря. Позже было создано специальное отделение, которое носило название Спасское.

По не полным данным, число репрессированных превысило 18 000, в том числе по Москве свыше 3000 и по Ленинграду около 1500.

В лагере существовали специальные условия, в частности, была запрещена всяческая переписка, посылки. Действовал специальный запрет на работу по специальности. Музыканты, поэты, учителя были заняты на сельскохозяйственных работах, а также в качестве подсобных рабочих на стройке.

Первые годы существования в лагере были самыми тяжелыми для заключенных. Теснота, тяжелая работа, непривычный быт — все это делало жизнь особенно мучительной. В мае 1939 года был издан приказ по ГУЛАГу, во исполнение которого в течение лета-осени отделения Темлага, Сиблага и Карлага, где были сконцентрированы ЧСИРы, были переведены со «спецрежима» на общелагерный. Женщинам была разрешена переписка, был снят запрет на использование специалистов по их рабочим специальностям, женщины смогли получать посылки. Многие узнали о судьбе своих мужей и детей. Переход на общелагерный режим означал, в частности, что ЧСИР не являются больше «спецконтингентом», который должен быть изолирован от других заключенных. Теперь заключенных можно было переводить в другие лагпункты и лагеря.

В «АЛЖИРе» содержались такие разные люди, как

вдова наркома торговли Вейцера Наталья Сац (впоследствии основатель и главный режиссер знаменитого детского театра),

сестра и невестки маршала Тухачевского (жену расстреляли),

вдова писателя Пильняка,

вдовы видных партийцев Крестинского и Мехоношина, чекиста Петерса…

Жена Аркадия Гайдара, бабушка российского премьера Егора Гайдара Лия Соломянская попала в «АЛЖИР» после расстрела ее второго мужа…

…Так замечательно было все задумано (НКВД специальный приказ издал, подробно расписывающий, как кого арестовывать, как детей — разного возраста — изолировать и куда), но сразу же пошли поправки, уточнения.

Уже 15 августа была издана директива НКВД, конкретизировавшая и несколько смягчившая постановление политбюро от 5 июля.

Во-первых, предписывалось отправлять в лагеря не всех жен «изменников» поголовно, а лишь тех, кто «содействовал контрреволюционной работе мужей» или в отношении которых «имеются данные об антисоветских настроениях».

Во-вторых, несовершеннолетних детей разрешалось передавать на воспитание родственникам, буде таковые найдутся.

27 августа 1938 года НКВД циркулярным письмом разрешил, в виде исключения, односторонний развод с арестованным без его согласия и даже уведомления.

Публичные, через газеты и на собраниях, отречения детей от родителей, надо сказать, практиковались со времен Гражданской войны. Теперь к предательству близких стали подталкивать и супругов.

В декабре 1935 года на встрече передовых комбайнеров с руководством ВКП(б) башкирский колхозник по фамилии Гильба заявил: «Хотя я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян и за построение социализма». Сталин из президиума откликнулся: «Сын за отца не отвечает».

7 ноября 1937 года на обеде у Ворошилова после праздничной демонстрации вождь сказал: «Мы не только уничтожим всех врагов, но и семьи их уничтожим, весь их род до последнего колена».

Как обстояло дело в реальности? И так, и так.

В 1970-х годах писатель Феликс Чуев, получивший возможность обстоятельно общаться с пенсионером Вячеславом Молотовым, спросил его: «Почему репрессии распространялись на жен, детей?»

— Что значит — почему? Они должны были быть изолированы. А так, конечно, они были бы распространителями жалоб всяких, — ответил тот.

Вдова бывшего главы советских профсоюзов, члена «правой оппозиции» Михаила Томского, Мария Ефремова в 1954 году вернулась из ссылки, а спустя два года попросила комиссию партийного контроля о реабилитации и восстановлении в партии. Молотов, узнав о такой «дерзости», распорядился вернуть ее в ссылку. Хрущев отменил распоряжение, но поздно: женщина умерла от инфаркта.

На февральском 1964 года пленуме ЦК КПСС Михаил Суслов упомянул о том, что однажды Молотов на представленном Ежовым списке жен репрессированных партийцев, которых предлагалось отправить в лагерь, против одной из фамилий своей рукой пометил: «расстрелять». На вопрос Чуева Молотов ответил, что такой эпизод имел место, а кто была та женщина, не имеет значения.

6 августа 1941 года Сталин, Молотов, Буденный, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников и Жуков подписали приказ Ставки № 270: «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту…»

Яков Джугашвили

Поскольку сын вождя Яков Джугашвили в это время уже находился в плену, тот в своем кругу изволил пошутить, что теперь, очевидно, следует сослать и его, и он, если можно, выбирает знакомый с дореволюционной поры Туруханский край. Посмеялись.

Вступив в сентябре 1941 года в должность командующего Ленинградским фронтом, Георгий Жуков издал приказ: семьи сдавшихся в плен военнослужащих будут расстреливаться.

Даже по меркам того времени будущий «маршал Победы» проявил самоуправство: никто не уполномочил его распоряжаться жизнями гражданских людей в тылу. Находившемуся в те дни в городе секретарю ЦК Маленкову пришлось вмешаться и своей властью отменить распоряжение.

24 июня 1942 года за подписью Сталина вышло совершенно секретное постановление Государственного комитета обороны «О членах семей изменников Родины», предписывавшее ссылать таковых «в отдаленные районы СССР» — опять-таки без личной вины и на основании неопубликованного подзаконного акта.

***

По инициативе президента Республики Казахстан на месте Акмолинского лагеря открыт мемориал. Основной комплекс окружают памятники, установленные соседними странами, чьи граждане «были» здесь. Россия общую память проигнорировала; надо думать, женщин из России в «АЛЖИРе» не было.