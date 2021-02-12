Администрации закон не писан

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Интернет-платформа Sota.Vision, зарегистрированная как СМИ, подала заявку на участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря и не обнаружила себя в списке аккредитованных СМИ, опубликованном на Kremlin.ru 11 декабря прошлого года. Сейчас список тех счастливчиков уже недоступен, а тогда никаких объяснений для тех, кто не был аккредитован, со стороны администрации президента не последовало.

16 декабря главный редактор «Соты» Алексей Обухов направил в суд административное исковое заявление в порядке главы 22 Кодекса административного судопроизводства («Производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти..., должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»). «Сота» сослалась на ст. 48 Закона о СМИ, которая, в случае соблюдения установленного порядка подачи заявления, не предусматривает возможности отказа в аккредитации.

Только что в редакцию пришло определение судьи Тверского районного суда Москвы Екатерины Коротовой об отказе в приеме иска, датированное 22 января. Судья «установила», что «государственную власть в Российской Федерации осуществляет Президент...», который, согласно ст. 91 Конституции, «неприкосновенен». «В силу Приказа Президента РФ от 22 февраля 2005 года № 198, — рассуждает судья далее, — Администрация Президента является государственным органом...», а «обжалование в судебном порядке действий государственных органов их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении президенту, а также предъявление исков к данным государственным органам на практике означает прямое или косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность Президента..., что недопустимо и нарушает основы Конституционного строя РФ и принцип разделения властей...» (все особенности текста сохранены. — Л. Н.).

Вообще-то президент издает не «приказы», а указы.

Указ № 198 от 22.02.2005 г. в самом деле был им подписан, но в развитие его же указа от 25.03.2004 г., а действует он в последней редакции от 02.10.2018 г. Но ни одна из его многочисленных редакций не превращает администрацию президента в «государственный орган», так как в Конституции есть лишь одно упоминание о ней, а именно, что президент ее «формирует» (пункт «и» ст. 83). Разумеется, президент может делегировать деликатную функцию аккредитации на свои пресс-конференции кому-то из «аппарата», но решения эти чиновники должны принимать от его имени.

Здание Тверского суда. Фото: РИА Новости

В другой раз «администрации» стоит хотя бы как-то вежливо объяснить принцип разделения участников президентских пресс-конференций на «правильных и неправильных». Или там некому заниматься рутиной? Как пояснил мне по телефону главред «Соты», их журналисты не тешили себя надеждой задать вопрос, но хотели лишь побродить в кулуарах и уяснить себе вот этот самый принцип.

Неприкосновенность президента подразумевает, что он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, помимо весьма сложной процедуры отстранения от должности, а в прошлом году такой иммунитет был распространен и на экс-президентов. Но пока еще не на все никак не мотивированные решения всех назначаемых президентом должностных лиц, как хотела бы это трактовать, имея в виду, наверное, и себя лично, судья Коротова!

Ее безграмотное определение должно было бы стать предметом рассмотрения квалификационной коллегии судей. Но едва ли это случится: сегодня судьям важно не знать закон, а правильно понимать «политическую линию». А за это судью Коротову «руководство» может только похвалить.

«Сота» намерена обжаловать определение Тверского суда, а мы будем с интересом следить за прохождением ею «инстанций».