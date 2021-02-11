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№ 14 от 10 февраля 2021

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«Отпустить «Козу» на радугу»

Спустя четыре месяца после гибели Ирины Славиной прекращает работу «Koza.Press»

Фото: ТАСС

Общество13

Елизавета Антоноваспециально для «Новой»

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Главное независимое издание Нижнего Новгорода, портал «Koza.Press», больше не будет обновляться. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» заявила журналист Маргарита Мурахтаева, дочь погибшей в октябре прошлого года Ирины Славиной. В обращении она поблагодарила всех, кто поддерживал издание после смерти мамы.

«Я как дочь Ирины Славиной приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме», — написала Мурахтаева.

Каких-либо дополнительных комментариев Маргарита давать не стала.

Издатель Ирина Еникеева, принявшая на себя редакторство в «Koza.Press» после трагедии, пояснила, что

закрытие издания связано с личным выбором дочери Ирины Славиной. «На текущий момент она видит себя скорее в социальной сфере, нежели в журналистике».

Запускать новое издание коллеги Ирины пока не планируют: «Если бы хотели создать новое издание — не закрывали бы «Козу», — отметила в разговоре с «Новой» Ирина Еникеева.

Главным автором резонансных расследований «Koza.Press» была сама Ирина Славина. После публикации ее репортажа об аварийном состоянии паллиативного отделения в больнице № 30 в нем сделали ремонт. Об этом, кстати, после гибели Ирины вспоминал губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин. 

Еще одна история, которую подробно и долго освещала Славина, — дело о депортации Висама Аль-Тбахи, многодетного отца, прожившего в Нижнем более 20 лет. Два года назад его фактически лишили российского гражданства, назвав «угрозой национальной безопасности РФ».

Ирину можно было встретить на протестных акциях, за участие в одной из последних — в память убитого политика Бориса Немцова — ей назначили штраф в 20 тысяч рублей. Тогда она прошла по Большой Покровской улице с портретом оппозиционера. В последние годы на журналистку активно давили: штрафовали за посты в «Фейсбуке» по административной статье о «неуважении к власти», затем — за распространение «ложной информации» о том, что глава академии самбо в Кстово заболел коронавирусом и контактировал после этого с людьми.

Ирина Славина совершила самосожжение у здания ГУ МВД по Нижегородской области 2 октября 2020 года. За день до этого у нее провели обыск по уголовному делу «об осуществлении деятельности нежелательной организации». В то же время обыски прошли у ряда местных активистов.

Последними словами Ирины стал пост в «Фейсбуке»: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

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Теги:
самоубийство, журналисты, нижний новгород, славина

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