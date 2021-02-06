Задержание на несогласованной акции в поддержку Навального. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Это называется — наконец-то нашел время и место.

Когда в Петербурге больше двух тысяч людей были задержаны на акциях протеста, порой — избиты, отправлены в автозаки, долгие часы (а то и сутки) провели в отделах полиции и получили штрафы и аресты, губернатор Александр Беглов предложил ввести новый городской праздник.

День работника уголовно-исполнительной системы. Отмечать 12 марта.

Мое определение «День вертухая» разошлось по интернету немедленно.

На следующий день прочел в одном из городских СМИ, что так этот праздник прозвали в народе. Сразу вспомнился прекрасный Юлий Черсанович Ким, чью песню «Губы окаянные» когда-то передали по радио как русскую народную. После чего, снимая трубку, он говорил: «Русский народ у телефона».

цитата «Управление ФСИН по Петербургу и области является одной из крупнейших правоохранительных структур... обеспечивающей решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан РФ — жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Это из пояснительной записки к законопроекту (праздники у нас устанавливаются городским законом). Праздник предлагается проводить с «мероприятиями, которые ежегодно финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».

Наверное,

если бы в ближайшем окружении губернатора засели ярые оппозиционеры, им и то не удалось бы достигнуть лучшего для своих целей законодательного эффекта.

Неделю после акции протеста 23 января, когда более 700 человек были задержаны, питерский градоначальник оглушительно молчал. Делая вид, что ничего, достойного его внимания, не случилось.

После акции 31 января — с почти 1200 задержанными — он понял, что продолжение молчания становится уже совсем неприличным. И заявил, что «некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынуждено привело к усилению мер безопасности в городе», что «многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха» и что «незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта».

Вообще-то «усиленные меры безопасности» были приняты за сутки до «массовой прогулки». 30 января я ходил по Невскому проспекту, и возникало полное ощущение, что то ли город оккупирован врагами, то ли готовится к их наступлению.

Именно администрация, а не протестующие, остановила общественный транспорт в центре Петербурга, «помешав его нормальной работе», еще до «прогулки». И люди не успели по своим делам вовсе не из-за протестующих, а из-за того, что подчиненные Беглова перекрыли не только центр, но и все подходы к нему.

А затем протестующих начали избивать и задерживать.

А затем появился законопроект о «Дне вертухая».

Нетрудно предсказать, что его примут, — расклад сил в питерском парламенте таков, что большинство голосов «за» обеспечено. Тем более в нашем ЗакСе регулярно аплодируют речам с трибуны, в которых депутатов призывают кланяться «силовикам» в пояс и ломать шапку. И ставить им памятники.

Но столь же не трудно предсказать, какую реакцию это вызовет у горожан после всего, что они видели в последние две недели.

Разгонять мирные акции в Петербурге начали с весны 2007 года — с первых «маршей несогласных». И за все эти годы был только один случай, когда полицейского наказали за избиение протестующих, хотя примеров было множество. Все остальные остались безнаказанными. И даже узнать, проводится ли доследственная проверка в отношении полицейского, ударившего ногой в живот Маргариту Юдину, пока не удается — Следственный комитет отказывается что-либо сообщать.

Самое время вводить «День вертухая».

Это — свидетельство абсолютной нравственной глухоты в Смольном.

И столь же абсолютной профессиональной непригодности.