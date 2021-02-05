Встать, абсурд идет!

В Бабушкинском суде Москвы началось разбирательство в отношении политика Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Это уже второй у оппозиционера суд за неделю. Процесс должен был начаться еще в августе, но слушания приостановили после отравления Навального и его длительного лечения в Берлине. Оппозиционер категорически не признал вину и заявил, что все дело сфабриковали даже не в Следственном комитете, а «изобрели пиарщики» телеканала RT. Защита настаивает, что в действиях их доверителя нет состава преступления.

Для рассмотрения дела мировая судья Вера Акимова провела выездное заседание в Бабушкинском районном суде. В помещении судебного участка № 320 не удалось бы разместить всех журналистов. Хотя и в зал заседаний тоже все не влезли. Для прессы организовали видеотрансляцию в соседнем кабинете.

Вокруг здания традиционно были усилены меры безопасности, как это было 2 февраля у Мосгорсуда. Территория Бабушкинского суда была оцеплена полицией и Росгвардией. На территорию пускали только журналистов с аккредитацией.

Дело о клевете получило свое развитие еще в июне прошлого года. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло направил в прокуратуру Москвы и в Следственный комитет РФ обращение с просьбой проверить на признаки нарушения ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) комментарий Навального. Его сообщения в Telegram и Twitter касались ролика телеканала Russia Today об одобрении поправок к Конституции общественными деятелями. Тогда оппозиционер раскритиковал деятелей за их участие в этом видео: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести».

Реакция Следственного комитета была молниеносной: 15 июня против Навального возбудили дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

У Бабушкинского суда. Фото: РИА Новости

По версии следствия, Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц». Потерпевшим по делу оказался герой ролика RT 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Хотя помимо ветерана в ролике снимались также дизайнер Артемий Лебедев, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, актер Иван Охлобыстин, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие. Но у них к Навальному не было никаких претензий.

17 июня ветерана опросили в СК. Позднее пресс-служба ведомства сообщила: комментарий Навального «опорочил честь и достоинство ветерана, повлек ухудшение состояния здоровья». Сам Артеменко никаких публичных заявлений об уголовном деле не делал. За все это время слова ветерана прозвучали лишь дважды. Один раз — в агитационном ролике RT. Второй — в видео со страницы его внука Игоря Колесникова, где тот обещал защитить честь деда.

Несмотря на то что статья о клевете сейчас подразумевает лишение свободы до двух лет, к Навальному она применена не будет, поскольку дело возбудили за полгода до введения поправок, ужесточающих наказание за клевету. Таким образом, решение вынесут, исходя из старой редакции статьи, которая подразумевала менее суровое

наказание — штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов.

Защита Алексея Навального у входа в суд. Фото: EPA

20 января судья Вера Акимова отложила слушания из-за того, что на заседание не доставили Навального. Он находился на двухнедельном карантине в СИЗО «Матросская Тишина» после того, как его задержали в аэропорту. 5 февраля рассмотрение дела наконец начали. Находящийся под стражей Навальный присутствовал в зале суда. Перед заседанием он поинтересовался у корреспондента «Медиазоны»:

— Как там Смирнов (главный редактор «Медиазоны», которому накануне суд назначил 25 суток административного ареста. — Ред.)? Сидит?

— Да, сидит.

— Передайте ему от меня привет.

Потерпевший Артеменко участвовал на заседании по видеоконференцсвязи из своей квартиры. Он сидел перед камерой в пиджаке с орденами и в респираторе.

— Ваша честь, может, хватит издеваться над потерпевшим? Зачем он находится дома в маске? Он не доживет до конца процесса! — недоумевал Навальный.

Ветеран Игнат Артеменко выступает из своей квартиры по видеосвязи на суде против Алексея Навального. Кадр видео / РИА Новости

Сторону обвинения в очередной раз представляла прокурор Екатерина Фролова, которая ранее поддержала позицию ФСИН в Мосгорсуде о замене Навальному условного срока на реальный. Судья Акимова начала заседание, уточнив у подсудимого, получал ли он копию обвинительного заключения:

— Я материалы дела вообще не видел, — ответил Навальный.

— Дело находится в суде с августа месяца, — заметила судья, посетовав, что почему-то никто интересовался делом. Она добавила, что в деле пять томов.

— С августа у меня было много дел и не было времени ознакомиться, — парировал Навальный. — У меня протест! Мне противно и невыносимо смотреть, как потерпевший находится в беспомощном состоянии и его используют как куклу. Я ходатайствую, чтобы он снял маску и смог лечь! Он не понимает, что происходит! Родственники им торгуют!

— Игнат Сергеевич, как вы считаете, как вам будет лучше? — к ветерану обратилась судья.

— Он после операции и необходимо соблюдать меры защиты, — ответила за Артеменко его дочь.

Слово передали прокурору Фроловой, которая коротко изложила суть дела, но обвиняемый заявил суду, что не понимает предъявленное обвинение. «Никакого Артеменко не знаю», — добавил Навальный.

По мнению защиты, в действиях Навального отсутствует состав преступления, поскольку заявление политика — это оценочные суждения. В обвинительном заключении отсутствует время и место совершения преступления. Также нарушена территориальная подсудность, продолжает защита, уголовное дело направлено в суд по месту жительства и регистрации потерпевшего, однако по данному адресу предполагаемое преступление, в котором обвиняется их доверитель, не совершено.

— Уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью, критикой деятельности действующего президента Путина, а также с публичными разоблачениями коррупционной деятельности высших должностных лиц РФ. Единственной целью является привлечение к уголовной ответственности политика и общественного деятеля Навального, чтобы остановить его антикоррупционные расследования и исключить возможность его участия в выборах как в Государственную Думу РФ, так и в выборах Президента РФ, — сказал адвокат Вадим Кобзев.

— Дело сфабриковал даже не Следственный комитет, все это дело изобрели пиарщики, журналисты RT <…>, потому что сама конструкция этого дела очень пиаровская. Против меня возбуждают дела, власти всегда испытывают большие проблемы, когда эти дела доходят до судов. Когда происходит процедура [рассмотрения], всем ясно, что правда на моей стороне, потому что я говорю простые вещи, и все согласны. Следователи фабрикуют дела, прокуроры бессовестные люди, суды продажные. И все это знают! <...>

Понадобилась какая-то более хитрая штука. Чтобы противостоял чему-то более важному, чему-то более святому, и возникла идея: давайте найдем ветерана, наденем на него медали и будем его нагло использовать, — считает Навальный.

Он добавил, что в своем комментарии в соцсетях не упоминал фамилию Артеменко.

Выступление самого потерпевшего было коротким. «Я ветеран войны. Полковник в отставке. Участвовал в партизанском движении. Воевал на Белорусском фронте. Потом 39 лет служил в армии. В июне на даче узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, меня это очень огорчило. Я должен защищать свою честь», — рассказал Артеменко и попросил, чтобы Навальный публично извинился. Вместо извинений оппозиционер снова обвинил родственников ветерана в том, что они его используют и передали листочек потерпевшему, чтобы тот прочел свои показания. «Вы будете гореть в аду!» — не унимался Навальный.

Как оказалось, на следствии Артеменко был намного красноречивее — его подробные показания зачитала с выражением прокурор Фролова: «Мне стало очень обидно, что — как так — Навальный меня оклеветал на всю страну. Он оболгал меня, и я не хочу с этим мириться».

Ветеран сказал следователю, что из-за переживаний у него ухудшилось здоровье и начались проблемы с сердцем. Он попросил внука наказать Навального.

Потом прокурор обстоятельно и долго оглашала фронтовую биографию Артеменко.

Затем сделали большой перерыв — потерпевшему стало плохо, ему вызывали скорую. Через час заседание продолжилось, вместо Артеменко на экране появилась свидетельница Галина Маргулис — соседка Артеменко.

— Родственники его убьют сегодня и потом скажут, что его доконал этот процесс, — перешел на крик Навальный.

— До такого состояния его довел Алексей Анатольевич, — прокурор попросила, чтобы ее слова занесли в протокол.

Что же в итоге произошло с потерпевшим, так и осталось за камерой видеотрансляции. О судьбе ветерана судья ничего не сообщила и приступила к допросу Маргулис.

— Мне известно, как Артеменко оболгали… Слышала об этом по телевизору… Познакомилась с ним в Совете ветеранов, — сказала свидетельница обвинения.

— Он выступал против своей чести и родины, он когда-то предавал свою страну? — продолжила допрос прокурор Фролова.

— Ну что вы, никогда.

Вопросы попытался задать и Навальный, но большинство из них судья отклонила:

— Богато ли живут ветераны войны в России?

— Вопрос снят, — прервала судья.

— Вы общаетесь с другими ветеранами?

— Общалась.

— Считаете ли вы предателями родины людей, которые подняли пенсионный возраст?

— Вопрос снят! Ваши вопросы не относятся к делу.

— Какая у вас пенсия? — продолжил Навальный.

— Не могу ответить сколько... Прекратите мне задавать вопросы, которые меня не касаются! — возмутилась свидетельница. — Скажите вы мне, на что вы живете?

— Я живу за казенный счет, три раза в день кормят, — пошутил Навальный.

— Больше не обижайте пожилых людей, — обратилась Маргулис к политику.

Ее допрос завершили, и в зал зашел еще один свидетель обвинения — Владимир Акимов, который и обратился в СК с требованием проверить высказывания оппозиционера. По его словам, он нашел ролик Навального с его комментарием и считает это высказывание клеветой. «Особенно задело слово «предатель», которое применялось к Игнатенко», — свидетель почему-то называл фамилию потерпевшего с ошибкой.

— Я написал про Артеменко или про неопределенный круг лиц? — уточнил Навальный у Акимова.

— Если пошло на то, то на YouTube-канале Smilface есть выдержка, где вы говорите про Игнатенко, что он холуй и предатель, — ответил Акимов и включил этот ролик.

— Произносил ли я фамилию Артеменко?

— Нет, не произносили.

— Все, до свидания! — закончил допрос Навальный.

Алексей Навальный в зале суда. Фото: EPA

Следующей допросили сиделку Артеменко, которая так же, как и сам ветеран, давала показания по видеосвязи. Ее почти не было слышно из-за плохой связи. На это неоднократно обращала внимание защита.

— Полковник (так свидетельница называет потерпевшего. — Ред.) посмотрел комментарий от Навального. Он плакал, говорил, что защищал Родину от фашистов. Ему потом стало плохо. Ночь потерпел, потом позвонил внуку, сказал ему, что стало хуже, вызвали врачей… Я с полковником четыре года живу, и он постоянно рассказывает про войну со слезами на глазах, даже я плачу, — говорила свидетельница.

Потом в зале появился внук потерпевшего Игорь Колесников. И почти сразу началась перепалка с Навальным:

— Постарайтесь оставаться мужчиной! У вас был шанс извиниться! — начал свидетель.

— Дед воспитал внука проститутом! Вы торговец своим дедом! — кричал Навальный. Колесников начал пререкаться в ответ. Судья Акимова не выдержала и предупредила подсудимого, что удалит его с процесса, если он продолжит оскорблять его участников.

После того как все успокоились, внук Артеменко сообщил суду, что после съемок ролика ему начали звонить журналисты и спрашивать, что он думает о комментарии Навального. Он пытался оградить своего деда от общения с прессой и поначалу не хотел показывать ему «оскорбительный комментарий». Колесников настаивает, что деньги за свидетельства в суде ему не платили.

— Дедушке стало нехорошо с сердцем, — отметил внук ветерана, но уточнить, какой конкретный диагноз ему поставили, не смог, потому что не помнит.

— Я сейчас прочел в СМИ, что мне, оказывается, нужно «гореть в аду» и что я «торгую дедушкой». Мои требования такие, чтобы человек [Навальный] публично извинился, — потребовал Колесников.

Оппозиционер пытался задать вопросы внуку Артеменко, но между ними снова началась перебранка:

— Почему вы не имели мужество извиниться перед дедушкой? У вас же был шанс, — злился Колесников.

— Я считаю, что вы ничтожество! — горячился Навальный.

— Вы просто не имеете мужества извиниться!

— Успокойтесь! Не вам говорить про мужество. Вы торгуете своим дедушкой!

— Я прошу удалить из зала Алексея Анатольевича, — прокурор попыталась перекричать шум в зале.

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Судья предоставила пять минут защите для того, чтобы они «привели в чувство» Навального, иначе он «окажется в конвойном помещении». «Возможности это терпеть больше нет», — резюмировала судья.

Накал в зале временно спал, допрос Колесникова продолжили. Навальный уточнил, обращался ли кто-то из его семьи с заявлением в правоохранительные органы. Свидетель ответил отрицательно. Тогда адвокат Кобзев попросил исследовать заявление Колесникова, которое есть в материалах дела.

— Ваша честь, в этом деле все сфабриковано, и там есть заявление Артеменко. Его внук врет. Они все придумали. Следователь сам написал заявление! — Навальный снова перешел на крик.

— Прошу прервать заседание и отложить разбирательство, в связи с окончанием рабочего дня — судебное заседание длится с 10 утра, — попросила прокурор.

— Я вас подловил, и вы теперь просите отложить процесс! — Навальный потребовал закончить допрос Колесникова. Судья попыталась успокоить всех и заверила: письменные материалы будут исследованы позже, и в конце концов сообщила, что продолжит допрос Колесникова 12 февраля.