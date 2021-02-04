Отсрочить арест, избежать пытки

Десятки людей в Петербурге (то же самое, насколько мы знаем, происходит в Москве), получивших по суду административный арест за участие в последних акциях протеста, не помещаются в местах, предназначенных для отбытия этого наказания.

Спецприемник на Захарьевской улице, 6, куда отвозят административно арестованных, переполнен.

Арестованных, которых сутками держали в полиции до суда (а есть примеры, когда люди проводили ночь прямо в автозаке), не помещающихся на Захарьевскую, частично развезли в районные управления внутренних дел и поместили в ИВС — изоляторы временного содержания, не приспособленные для отбытия административного ареста.

У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве. Фото: РИА Новости

А часть вообще отправили в Ленинградскую область: сперва в относительно близкую Гатчину, а потом — в далекие Волосово (100 км) и Лугу (160 км). По заснеженным трассам. Несколько часов в один конец.

Формально закон это позволяет сделать: у города и области одно Главное управление МВД. Но это именно тот случай, когда по существу перед нами издевательство. Арестованные двое суток почти не спали, многие жалуются на холод и отсутствие еды и воды.

Где-то их не выпускали даже в туалет, отнимали мобильные телефоны, не разрешали передавать им продукты и одежду.

Происходящее, как патрон в обойму, укладывается в то, что прямо запрещает Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Причем так обращаются не с уголовными преступниками, а с теми, кто всего лишь вышел мирно протестовать на улицу.

Конечно, никаких арестов за это быть вообще не должно.

Но и сейчас есть абсолютно законная возможность не подвергать людей такому обращению. Для этого надо воспользоваться пунктом 1 статьи 31.5 КоАП РФ — «Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания». Он позволяет отложить на срок до месяца исполнение административного наказания, если оно невозможно по объективным причинам.

Ситуация именно такова: спецприемники переполнены, а все прочие способы содержания арестованных как минимум полузаконны, если не прямо незаконны.

Значит, для тех, кому нет мест в городском спецприемнике, надо отложить исполнение административного наказания. Ничто не мешает отбыть эти «сутки» позднее — когда для этого будут законные и нормальные условия. Никакой катастрофы не случится.

С таким предложением — незамедлительно применить положения статьи 31.5 КоАП к тем, кто уже арестован, — выступила большая группа общественных деятелей и правозащитников: кинорежиссер и член СПЧ при президенте РФ Александр Сокуров, член СПЧ и ответственный секретарь Правозащитного совета СПб Наталия Евдокимова, бывший Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, правозащитник и священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко, писатель Нина Катерли, главные редакторы «Новой Газеты» в Петербурге» Диана Качалова и «Эха Москвы» в Петербурге» Валерий Нечай, переводчик и обозреватель «Росбалта» Тамара Иванова-Исаева и автор этих строк.

Аналогичное обращение направил и Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, отметивший, что «исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных», и предложивший применить отсрочку исполнения наказания.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая» в Петербурге

Прошло два дня — и никакой реакции. Суды не приняли ни одного решения по отсрочке наказания. Зато осуществляли ночное и скоростное «расправосудие» — когда задержанных везли в суды вместо того, чтобы отпустить домой, обязав явкой (выступая в ЗакСе на заседании 3 февраля, я говорил, что никакого разумного объяснения этому нет, но, видимо, скоро судить будут прямо в автозаках, организовав «судебный отсек»). И арестованных продолжают помещать в условия, не соответствующие ни закону, ни человечности.

Почему? Напрашивается только один ответ: блюдут честь мундира.

Система не имеет задней передачи. Любое законное человеколюбие будет расценено вышестоящим начальством как недопустимая слабость в условиях, когда вокруг враги. И вообще, арестованные, как объясняет Дмитрий Песков, сами виноваты: нечего было участвовать в незаконных акциях.

Собственно, это и называется полицейским государством.