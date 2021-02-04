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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»
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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
Бить — это нормально. Забыть — это нормально
К чему сводятся обесценивающие протест высказывания типа «в Штатах их вообще пристрелили бы»
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
Что хотят увидеть в протестах его противники. Какие возражения противников протестов. В принципе, к такому стремлению увидеть себя, свою жизнь и свою страну внутри нормы сводятся все подобные обесценивающие протест высказывания.
Три с небольшим года назад мне предложили стать куратором выставки, знаменующей пятилетие проекта «Последний адрес».
«Последний адрес», кто не знает, придуман для увековечения памяти жертв советских репрессий. Маленькие железные таблички с именами и годами жизни устанавливаются на домах, откуда людей уводили, чтобы расстрелять или бросить в лагерь на верную смерть. У большинства из них нет персональных могил — таблички «Последнего адреса» восстанавливают их имена, выдергивают их из забвения.
Это один из редких сегодня «низовых», никак не ассоциированных с властями проектов. Люди сами заявляют о желании поставить памятную табличку, сами оплачивают ее производство и сами согласовывают установку таблички с жильцами дома.
Дело это очень сложное и часто провальное (установленных табличек в разы меньше, чем поданных заявок), а на «согласовательных» заседаниях часто разыгрываются настоящие драмы.
Когда ко мне в руки попали записи этих собраний, я сразу подумала, что их надо так или иначе показать на выставке. Мы прекрасно знаем, что говорят активисты, эти таблички устанавливающие. Их аргументы в принципе можно свести к одному: «Мы должны, мы обязаны помнить». Если так же концентрировать пафос их оппонентов, то получится вот что: «А мы хотим забыть». И я решила сделать инсталляцию с репликами, декларирующими это желание забыть: выписала самые часто встречающиеся, «архетипические» доводы противников табличек и мы сделали из них слайд-шоу.
«А может, это у вас имена рецидивистов, и их правильно расстреляли?», «Зачем нашим детям ходить мимо ваших мрачных табличек?», «Хоть бы это известные люди были — а это никому не известные люди!», «Нет дыма без огня. Ничего плохого б не сделали — их бы не расстреляли»… Получилось практически исследование: как именно оправдывают нежелание помнить.
Эта инсталляция стала одной их самых заметных на выставке. Ее множество раз воспроизводили разные СМИ, меня за нее хвалили и критиковали. В основном критика была следующего порядка: в таком некомментированном виде эти фразы безоговорочно выглядят как слова «плохих людей». Мы как бы свели сторонников забвенья только к этим фразам. Не постарались их понять.
И вот сейчас я решила прислушаться к той критике, но на другом материале.
Я собрала в «главные» фразы тех, кто возмущен нынешними протестами
и считает, что ответственность за перекрытые улицы, запертые станции метро, за избиения и забитые полицейские изоляторы, пытки жаждой, голодом и невозможностью сходить в туалет несут протестующие, а не власть.
Важно: сбор информации (в основном в соцсетях, но и в живом общении тоже) происходил не среди тех людей, кто получает информацию из федеральных каналов. Нет, речь идет о хорошо и разнообразно информированных людях, совсем необязательно апологетах путинского режима, которые при этом предпочитают осуждать протестантов, а не тех, кто их бьет, и не тех, кто довел страну до того, что в ней происходит такое.
- «В Штатах их всех давно бы вообще пристрелили!»,
- «Силовики просто честно делают свою работу»,
- «Надо было вовремя и по закону согласовать митинг, а так — сами виноваты»,
- «Что ж они молчали, когда несправедливо судили таких-то и таких–то?»,
- «Любое государство так ведет себя с несогласными»,
- «Пусть идут на выборы и проводят свои законы. Выборы фальсифицируются? Но не все же и не всегда же!»,
- «Они ж знали, что там будут бить, чего ж теперь жалуются», «Посмотрите, как они одеты. Это богатые девочки и мальчики развлекаются!»,
- «Они знали, что из-за них город перекроют, а все равно пошли — на простых людей им плевать».
По данному себе обещанию я должна была постараться понять тех, кто так говорит. И я вела длинные разговоры, слушала объяснения, вдумывалась в аргументы.
Я очень хотела увидеть за этим хоть что-то еще, кроме спасительного самообмана
и тоже спасительной подмены причин и следствия. Я очень хотела увидеть в этом хоть что-то, кроме равнодушия и оправдания своего равнодушия, кроме желания оправдать насилие и нормализировать его, потому что если нет —придется принять то, что весь контекст нашей сегодняшней жизни ненормален. Кстати, в этом смысле очень интересен пример со Штатами, где протестующих «пристрелили бы». Никто ведь не говорит, что «на Гаити их давно бы пристрелили». Нет, берется страна, которая, несмотря на все претензии к ней, все же считается примером нормы и утверждается, что там так же, если не хуже. Ну а если у нас, как в Штатах, значит — норм.
В принципе, к такому стремлению увидеть себя, свою жизнь и свою страну внутри нормы сводятся все подобные обесценивающие протест высказывания.
И сейчас, когда я так много об этом думала, мне кажется, что корень протеста против табличек «Последнего адреса» тоже в этом. Они напоминают о том, что когда-то здесь было «ненормально». А зачем нам такое помнить?
Когда расстреливают невинных — это ненормально. Когда невинных бьют дубинками — это ненормально.
А когда виноватых — это норм.
Так и запишем. Так и запомним. Так и увидим.
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