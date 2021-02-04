Жюри премии «Новая словесность» объявило победителей XII сезона. В этом году из-за пандемии финальные дебаты проходили онлайн под тематикой «Здоровый НОС».

Лучшей книгой 2020 года признали сборник петербургской поэтессы и писательницы Аллы Горбуновой — «Конец света, моя любовь». Это книга рассказов о девяностых–нулевых, о взрослении в России и мире, который похож то на страшную сказку, то на странную быль. Про нее «Новая газета» подробнее рассказывала здесь.

Лауреатом в номинации «Приз читательских симпатий», победитель которой определяется открытым голосованием в интернете, стал роман «Сато» Рагима Джафарова. А региональное жюри премии «Волга/НОС» (Нижний Новгород) присудило премию книге «Другой юг» Шамшада Абдуллаева.

Приз критического сообщества получила писательница и поэтесса Полина Барскова за роман «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов».

Всего на победу претендовало десять номинантов: