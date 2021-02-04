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№ 11 от 3 февраля 2021

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«Конец света, моя любовь»

Премию «НОС-2020» получила писательница Алла Горбунова

Алла Горбунова. Фото: фейсбук

Культура9

Екатерина ПисареваСпециально для «Новой»

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Жюри премии «Новая словесность» объявило победителей XII сезона. В этом году из-за пандемии финальные дебаты проходили онлайн под тематикой «Здоровый НОС».

Лучшей книгой 2020 года признали сборник петербургской поэтессы и писательницы Аллы Горбуновой — «Конец света, моя любовь». Это книга рассказов о девяностых–нулевых, о взрослении в России и мире, который похож то на страшную сказку, то на странную быль. Про нее «Новая газета» подробнее рассказывала здесь. 

Лауреатом в номинации «Приз читательских симпатий», победитель которой определяется открытым голосованием в интернете, стал роман «Сато» Рагима Джафарова. А региональное жюри премии «Волга/НОС» (Нижний Новгород) присудило премию книге «Другой юг» Шамшада Абдуллаева. 

Приз критического сообщества получила писательница и поэтесса Полина Барскова за роман «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов».

Всего на победу претендовало десять номинантов: 

  1. Абдуллаев Шамшад. Другой юг. М.: Носорог, 2020;
  2. Барскова Полина. Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2020;
  3. Бурас Мария. Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников. М.: Индивидуум, 2019;
  4. Гоголев Андрей. Свидетельство. Ижевск: Шелест, 2019;
  5. Горбунова Алла. Конец света, моя любовь. М.: Новое литературное обозрение, 2020;
  6. Джафаров Рагим. Сато. СПб: Издательско-торговый дом «Скифия», 2020;
  7. Дьячков Алексей. Хани, БАМ. М.: Живет и работает, 2019;
  8. Некрасова Евгения. Сестромам. О тех, кто будет маяться. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019;
  9. Терлецкий Виталий и «Катя». Собакистан. СПб: Терлецки Комикс, 2019;
  10. Франко Микита. Дни нашей жизни. М.: Popcorn Books, 2020. 

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Теги:
литература, книги

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