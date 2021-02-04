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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
«Конец света, моя любовь»
Премию «НОС-2020» получила писательница Алла Горбунова
Алла Горбунова. Фото: фейсбук
Екатерина ПисареваСпециально для «Новой»
Жюри премии «Новая словесность» объявило победителей XII сезона. В этом году из-за пандемии финальные дебаты проходили онлайн под тематикой «Здоровый НОС».
Лучшей книгой 2020 года признали сборник петербургской поэтессы и писательницы Аллы Горбуновой — «Конец света, моя любовь». Это книга рассказов о девяностых–нулевых, о взрослении в России и мире, который похож то на страшную сказку, то на странную быль. Про нее «Новая газета» подробнее рассказывала здесь.
Лауреатом в номинации «Приз читательских симпатий», победитель которой определяется открытым голосованием в интернете, стал роман «Сато» Рагима Джафарова. А региональное жюри премии «Волга/НОС» (Нижний Новгород) присудило премию книге «Другой юг» Шамшада Абдуллаева.
Приз критического сообщества получила писательница и поэтесса Полина Барскова за роман «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов».
Всего на победу претендовало десять номинантов:
- Абдуллаев Шамшад. Другой юг. М.: Носорог, 2020;
- Барскова Полина. Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2020;
- Бурас Мария. Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников. М.: Индивидуум, 2019;
- Гоголев Андрей. Свидетельство. Ижевск: Шелест, 2019;
- Горбунова Алла. Конец света, моя любовь. М.: Новое литературное обозрение, 2020;
- Джафаров Рагим. Сато. СПб: Издательско-торговый дом «Скифия», 2020;
- Дьячков Алексей. Хани, БАМ. М.: Живет и работает, 2019;
- Некрасова Евгения. Сестромам. О тех, кто будет маяться. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019;
- Терлецкий Виталий и «Катя». Собакистан. СПб: Терлецки Комикс, 2019;
- Франко Микита. Дни нашей жизни. М.: Popcorn Books, 2020.
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