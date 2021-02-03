Аромат «Божья роса»

Жительница Лондона Дон Стерджес в марте 2018-го умерла после того, как нашла на улице флакончик с духами известной марки. Во флакончике был «Новичок», которым травили Скрипалей. Не могу знать, из какого флакончика доблестные рыцари плаща, гульфика и кинжала наносили яд на одежду Навального 20 августа 2020 года в Томске, но легко представляю, что на нем могло быть написано Yves Rocher. Думаю, это бы соответствовало гэбэшному пониманию того, что называется «прикольно». И логике того, что российские власти продолжают творить с Алексеем Навальным.

В любом случае, в медийном плане эти истории — отравление Навального, его возвращение в Россию, его арест и новый приговор по абсолютно незаконному, целиком сфабрикованному (фр. fabriqué de toutes pièces) делу Yves Rocher — теперь связаны навсегда. И шлейф этот будет тянуться за французским парфюмерно-косметическим гигантом как минимум долгие годы. По крайней мере до тех пор, пока гигант будет продолжать вести себя мелко и пошленько (фр. mesquin).

Последний образец своей продукции компания явила в конце января — уже после того, как в «Новой» вышла заметка «Чем сейчас пахнет французское дело «Ив Роше» и за несколько дней до исторического процесса над Навальным в Мосгорсуде. Компания разродилась пресс-релизом и повесила его на своем французском сайте. Цитирую целиком (перевод «Новой»):

«Вследствие многочисленных запросов и вопросов, которые мы получили, для нас важно ответить вам и объяснить вам ситуацию. Напомним, дело «Олег и Алексей Навальные — Ив Роше Восток (Россия)» относится к 2012 году, к местному коммерческому делу по подозрению в мошенничестве, по которому применены обычные процедуры защиты интересов компании (выделено «Новой». — Ред.) Первый приговор с осуждением братьев Навальных был вынесен 30 декабря 2014 года, затем подтвержден Апелляционным судом Москвы в 2015 году и Верховным судом России в 2018 году. Подозрения в мошенничестве братьев Навальных в отношении частных компаний были подтверждены 3 судебными решениями, так что это дело закрыто, и вернуться к нему уже невозможно. По итогам этих решений Алексей Навальный был приговорен к 3,5-летнему условному сроку с 5-летним испытательным сроком, который заканчивается 30 декабря 2019 года. Похоже, что генеральный прокурор России хочет отменить этот испытательный срок, который в 2017 году был продлен до 29 декабря 2020 года по фактам, которые никоим образом не касаются нашего российского филиала. Ив Роше — абсолютно аполитичное предприятие, мы никогда не участвуем, ни в какой форме, в политических дебатах и поэтому не желаем комментировать российскую ситуацию».

Дело «закрыто и вернуться к нему невозможно», говорите вы, компания Yves Rocher? Понятно, что для вас это было бы самое счастливое разрешение грязного, плохо пахнущего скандала, который начался после того, как в декабре 2012 года руководитель «Ив Роше Восток (Россия)» Брюно Лепру (фр. Bruno Leproux) написал в Следственный комитет РФ заявление на братьев Навальных.

Алексей и Олег Навальные с адвокатом Ольгой Михайловой во время процесса по делу «Ив Роше», декабрь 2014 года. Фото: ТАСС

По каким мотивам он это сделал — то ли руководствуясь ложным пониманием интересов компании (в том смысле, что решил выполнить заказ, чтобы не вступать в конфликт с властной системой коррумпированной страны, — т.е. «действовал нужным образом в предлагаемых обстоятельствах»), то ли став жертвой шантажа и (или) угроз со стороны силовиков, — неизвестно. Господин Лепру не дает никаких комментариев, давно уволился из компании «Ив Роше» и нашел теплое раб. место у гораздо более крупного французского гиганта — LVMH.

Но сама компания «Ив Роше», которая в 2014 году в российском суде заявила, что никакого мошенничества не было и никаких претензий к братьям Навальным она не имеет, сегодня фактически продолжает выступать на стороне обвинения.

Приведенный выше пресс-релиз, вышедший за несколько дней до так называемого суда над Алексеем Навальным, отправившего его на 2 года и 8 месяцев в колонию по «закрытому» «делу Ив Роше», активно цитируется российской пропагандой — от «раши тудэй» до «информагентств», «уполномоченных заявить».

Известно ли компании Yves Rocher, работающей в России уже несколько десятилетий, что здесь пропаганда — активный и важный участник политических процессов?

Знал ли Брюно Лепру с первого же дня о том, что пишет заведомо ложный донос (именно с такой формулировкой братья Навальные обратились во французский суд по этому делу. И во Франции оно пока еще не закончено — Ред.) на братьев Навальных? Вряд ли не знал — если умеет считать на уровне третьего класса средней школы.

Трудно предположить, чтобы такая уважаемая (наверное, кем-то прежде) компания как Yves Rocher, могла назначить руководителем своего огромного филиала человека слабоумного.

Трудно также предположить, чтобы в компании и до сих пор, через восемь с лишним лет, не нашлось ни единого руководителя, который не смог бы понять, что сейчас в России власти творят с невиновным человеком, прикрываясь в том числе бумажкой с подписью Yves Rocher.

Так что предлагаю компании — если она так и не решится прекратить этот позор и честно назвать вещи своими именами — выпустить новый аромат: «Божья роса».

Как это будет по-французски?

La rosée de Dieu?

Красиво.

P.S. Да, кстати, два слова про «абсолютную аполитичность предприятия». Ребята, перечитайте собственный документ под названием «Кодекс поведения и этики»: «...Руководство должно быть образцовым и стремиться к развитию культуры доверия и честности внутри Группы (...); Наши принципы действий и поведения также соответствуют обязательствам, взятым на себя Rocher Group, уважать и поддерживать: — Всеобщую декларацию прав человека; — Конвенцию Международной организации труда; — руководящие принципы ОЭСР, в частности, по борьбе с коррупцией». А пока в России посадили самого известного борца с коррупцией — в нарушение основополагающих принципов Всеобщей декларации прав человека.

*Автор выступает в данном случае исключительно как обозреватель «Новой газеты». Редакция с удовольствием предоставит компании Yves Rocher право на ответ, если у неё возникнет такое желание. Предыдущий наш запрос остался без ответа.