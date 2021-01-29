Тухлое дело

В Москве второй день подряд проходят обыски у оппозиционных активистов после митинга 23 января в поддержку Алексея Навального. В результате задержали несколько человек, которые проходят по статье 236 УК РФ «за нарушение эпидемиологических норм». В статусе подозреваемых: Мария Алехина, Любовь Соболь, Анастасия Васильева, Олег Навальный, Анна Велликок, Константинас Янкаускас и Олег Степанов. У некоторых из них изъята компьютерная техника. Дата-отдел «Новой» изучил все опубликованные судебные решения по статье 236 УК начиная с 2010 года. В Москве дела за нарушение эпидемиологических норм возбуждены впервые. По России зафиксировано около 100 обвиняемых. Их судили за массовые отравления в детских садах и в учреждениях общепита. С введением «ковидных» ограничений характер применения статьи резко изменился: сейчас по ней проходят сбежавшие пациенты с подозрением на COVID. Однако без доказательств угрозы заражения окружающих дела прекращают.

С 2010 года уголовные дела за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» в Москве возбуждены впервые. Столичные суды до сих пор ограничивались штрафами по двум административным статьям.

Нарушители санитарных норм до 2020 года проходили по статье 6.3. Кодекса об административных правонарушениях. В столице после введения режима самоизоляции «законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» нарушили 3747 человек, привлеченные к административной ответственности.

Для контроля непростой обстановки в стране правительству уже существующей статьи показалось недостаточно. С введением весенних ограничений в Кодексе об административных правонарушениях появилась еще одна — 20.6.1. По ней в Москве числится 38 586 фигурантов.

Кого судят по 236-й статье УК

Менее половины дел завершены приговорами: 43 из 108 дел. По 31 уголовное преследование прекращено. Это сравнительно низкий показатель: подавляющее большинство уголовных преследований по России заканчиваются обвинительными приговорами.

Мы ознакомились с текстами всех документов, выложенных в интернет. По стране таких решений — 35.

Большинство актов — 28 — приняты до введения режима самоизоляции. Все фигуранты, кроме одного, — должностные лица, которые отвечают за питание в госучреждениях, или владельцы общепитов. В каждом деле присутствуют показания потерпевших, госпитализированных с отравлениями.

Фото: РИА Новости

Около половины обвиняемых отделалась судебными штрафами, максимальный — 40 тысяч рублей — назначен арендатору торгового павильона, сбывавшему некачественное мясо.

Наиболее суровое наказание — семь месяцев исправительных работ — получила повар детского сада. Всего работников общепита — 21 из 28 подсудимых.

Частые потерпевшие — дети, пострадавшие от халатности поваров детсадов, летних лагерей и интернатов.

Типичное преступление по статье 236 УК

По вине владельца кафе в Пермском крае 34 посетителя заведения заразились кишечной инфекцией. Пыстогова О. В. полностью признала вину. Осинский районный суд в 2016 году назначил ей штраф — 70 тысяч рублей — и запретил работать в общепите два года.

Сбежавшие пациенты

После введения «ковидных» ограничений все семь опубликованных уголовных дел возбуждены за нарушение этих правил. По отношению к трем фигурантам преследования были прекращены. Причина — недоказанный ущерб окружающим. Как правило, это больные коронавирусом или с соответствующими симптомами, которые нарушили режим самоизоляции.

Максимальное наказание — год ограничения свободы — получил госпитализированный с подтвержденным заболеванием, который покинул палату. Осужденный после «побега» решил зайти в детское отделение больницы.

Штраф (5 тысяч рублей) был назначен только один раз — медсестре, которая с зафиксированными врачом коронавирусными симптомами вышла на работу.

Преступление, за которое можно было получить реальный срок

Сибилев В. Л. был госпитализирован с подозрением на ковид. Не дождавшись результатов тестов, пациент сбежал из инфекционного отделения. Сотрудники скорой доставили Сибилева обратно, но он снова попытался покинуть больницу. На вмешавшихся чоповцев пациент «стал плеваться слюной, осознавая при этом, что выделения из его рта создают опасность для заражения». Жуковский городской суд Московской области назначил Сибилеву полгода ограничения свободы.

Уголовное преследование за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» теоретически может закончиться для подозреваемых реальным сроком до двух лет.

Все опубликованные дела возбуждены по инициативе хотя бы двух потерпевших. Но главное, что отличает типичных фигурантов статьи 236 от новых подозреваемых, — доказательства угрозы заражения людей.

Во всех опубликованных обвинительных приговорах 2020 года имелись заключения врачей, подтверждающие реальную эпидемиологическую опасность.

Насколько нам известно, в материалах «московского коронавирусного дела» таких заключений нет.