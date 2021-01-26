Побили рекорды

Акции протеста 23 января закончились рекордным числом задержаний — больше трех тысяч человек (согласно данным ОВД-Инфо) по всей России (впрочем, в некоторых регионах адвокаты и правозащитники называют большие цифры). Для большинства все закончилось штрафом, некоторые оказались в спецприемниках под административным арестом.

Действия полиции и Росгвардии в регионах различались. Самым жестким стилем задержаний силовики «отличились» в Москве и Санкт-Петербурге — хватали массово и спонтанно. Не церемонились в Красноярске и Владивостоке. В небольших городах задержаний меньше — как правило, это местные политические активисты и координаторы штабов Навального — там акции прошли без столкновений или почти без них. Всего протесты отмечены в 125 городах России, и в некоторых из них заметные акции вообще случились впервые за десятилетия.

Данные о количестве задержаний правозащитный проект «ОВД-Инфо» продолжал обрабатывать все выходные. На момент подготовки материала сообщалось о 3770 задержанных. Москва — 1481 человек, Санкт-Петербург — 567. Масштабы «винтилова» по всей России оказались беспрецедентными за все время работы ОВД-Инфо, причем прошлый рекорд был побит еще на отметке 1908 задержанных.

На попавших в отделы полиции составляли протоколы по нескольким статьям Административного кодекса: ч. 2 ст. 20.2 (нарушение установленного порядка проведения митинга), ч. 6.1 ст. 20.2 (создание помех городской инфраструктуре) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). По разным частям административных статей задержанным грозят штрафы от 10 до 300 тысяч рублей и арест от 15 до 30 суток.

«Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января», — сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, на 25 января в суды Москвы поступило 448 дел об административных правонарушениях. Из этого числа шесть участников акции подвергнуты административному аресту за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, еще 24 человека отправлены под арест за нарушения правил организации либо проведения публичного мероприятия. Сроки арестов, назначенные судами, составляют от 7 до 15 суток. В то же время 64 человека оштрафованы в размере от 10 до 250 тысяч рублей.

Как отмечают в ОВД-Инфо, 23 января силовики задерживали людей жестко, многих с применением силы. По данным правозащитного проекта,

как минимум в 39 городах зафиксированы нарушения прав в отношении задержанных. В отделах сотрудники полиции делали с ними все, что хотели: применяли насилие, отбирали паспорта, не пускали адвокатов,

срок задержания превышал допустимые три часа, некоторые жаловались, что их пытались незаконно сфотографировать и снять отпечатки пальцев. И это не полный список нарушений, которые зафиксировали правозащитники.

Фото: Светлана Виданова \ «Новая»

Протестная суббота началась в четверг

За пару дней до протеста, 21 января, начались первые задержания сторонников Навального. На сотрудника ФБК (организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции «иностранного агента») Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш составили протоколы за призывы к участию в несогласованный акции. Суд им назначил административный арест — 10 и 9 суток соответственно. Как писала в Twitter сама Ярмыш, судье потребовалось всего 4,5 минуты для рассмотрения дела. Юрист ФБК Любовь Соболь была задержана за повторное нарушение правил проведения митингов. Суд оштрафовал ее на 250 тысяч рублей.

Трое суток ареста суд назначил юристу ФБК Владлену Лосю за «неповиновение сотрудникам полиции». По окончании ареста ему было предписано покинуть страну — юристу запретили въезд в Россию на 2,5 года как гражданину Беларуси. После освобождения Лося повторно задержали и увезли в неизвестном направлении. Позже он рассказал, что его вывезли на границу Беларуси в наручниках и с мешком на голове. Лось уточнил, что белорусские власти не стали его задерживать: «Силовики сопроводили меня до аэропорта, я покинул Беларусь и сейчас нахожусь в безопасном месте».

Адвокат Лося Мансур Гильманов не смог оказать юридическую помощь своему доверителю, когда тот находился в отделении полиции в Москве. Защитник позвонил в дежурную часть, представился, сообщил, что находится на КПП, и рассказал о цели визита в ОВД: оказать юридическую помощь своему подзащитному и написать заявление. Сотрудник ответил, что для написания заявления пройти можно. Адвокат направился в дежурную часть, но внезапно его повалили на пол. «Около дежурной части полицейский, находившийся на КПП, нанес мне удар <…>, в связи с чем я упал. Далее он потребовал находиться в лежачем положении, руки положить за спину и не сопротивляться. Я выполнил данные требования сотрудника полиции и не сопротивлялся», — указал в своем заявлении Гильманов.

На него составили протокол по ст. 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Как указано в протоколе, Гильманов самовольно пробежал через контрольно-пропускной пункт к главному входу ОВД и не реагировал на требования полицейских. Позднее суд назначил Гильманову пять суток административного ареста.

Более ста адвокатов подписали обращение к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с требованием освободить Гильманова. «Немотивированное и грубое применение силы к нашему коллеге, его унижение приказом лежать на полу мы расцениваем как очередной плевок сотрудников правоохранительных органов в сторону адвокатуры», — сказано в обращении.

Зачистка регионов

Как только региональные штабы Навального стали готовиться к акции, полиция тоже не обошла их стороной. Были задержаны, оштрафованы или подверглись арестам за «организацию незаконных акций» представители штабов в Омске, Новосибирске, Тюмени, Калининграде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Самаре и Владивостоке.

Ночью 23 января в Кургане задержали координатора штаба Навального Алексея Шварца. Активисту вменили организацию митинга без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Как рассказала «Новой» его адвокат Ольга Шмакова, заседание проходило прямо в отделе полиции по скайпу, суд назначил активисту административный арест на 30 суток.

Координатора штаба Навального в Белгороде Максима Климова после акции остановили сотрудники ДПС, когда он ехал домой. Суд состоялся в тот же день поздно вечером. Климова, по информации его адвоката Руслана Лапшина, обвинили в организации несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и арестовали на девять суток. В качестве свидетелей в Октябрьском районном суде выступили сотрудники администрации Белгорода и студенты, которых попросили прийти в суд в деканате.

Несмешные курьезы

Активно суды назначали административные аресты и рядовым участникам акции. Сейчас некоторым из них уже грозят уголовным преследованием. Так, краснодарскому активисту Владимиру Егорову, которому назначили 10 суток ареста, грозит обвинение в хулиганстве за то, что во время акции залез на памятник Кубанскому казачеству.

Как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела: «Егоров надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок».

Другой курьезный случай произошел в Сыктывкаре с депутатом-коммунистом местного горсовета Болеславом Скроцким.

Полицейские первоначально его задержали якобы по подозрению в ограблении магазина, а позднее обвинили в том, что он выступал на несогласованном митинге и призывал к свержению власти. Скроцкий объяснил, что работает учителем в одной из гимназий, вел уроки до 15 часов и не участвовал в акции. После просмотра камер видеонаблюдения в гимназии коммуниста отпустили.

Фото: РИА Новости

Пока еще не Окрестино

Помимо жестких задержаний во время акции не обошлось и без насилия со стороны сотрудников полиции непосредственно в отделении. Как рассказал журналистам «7x7» один из адвокатов (его имя пока не раскрывается), который находился в отделе полиции № 3 Пензы, он слышал, как один из полицейских избивал задержанных: «Капитан полиции начал на них *** [задирать]: «Вы че, герои, вышли [на шествие]?» Приковал их наручниками к клетке, начал бить по рукам. Я не видел, чем именно бил. Но орали они жестко. <...> После того как избиения закончились, он вернулся за часами, весь запыхавшийся».

Об еще одном избиении пензенским корреспондентам «7x7» сообщил несовершеннолетний. Его задержали трое омоновцев и двое сотрудников в штатском. Юношу, по его словам, два раза ударили по ребрам, один раз — по ноге и между ног. Потом отвезли в городское УМВД. В итоге парня отпустили с протоколом за участие в несогласованной акции, где написали, что он якобы кричал лозунги. Мальчик все отрицает.

Облава на детей

По разным данным, на акциях были задержаны порядка 300 подростков — отчиталась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Больше всего в Москве (около 70) и Санкт-Петербурге (примерно 30). Эти данные разнятся с цифрами ОВД-Инфо; по сведениям правозащитного проекта, 95 детей и подростков задержали в Москве, а в Петербурге — 17. Несовершеннолетних задерживали в том числе во Владивостоке, в Казани, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Уфе, Воронеже, Волгограде, Тюмени. Причем в некоторых случаях задержанные подростки в акциях участия не принимали.

Судебное меню

Как отмечают в ОВД-Инфо, от прошлых крупных протестов в Москве акция 23 января отличилась возбуждением большого количества уголовных дел по разным статьям: начиная от порчи имущества, продолжая — перекрытием дорог и распространением коронавируса, заканчивая — несколькими делами за насилие в отношении полицейских. Во многие отделы полиции приезжали сотрудники Следственного комитета для допроса задержанных. Ездят они с допросами и в спецприемники. Пока длятся административные аресты, следователи получили дополнительное время для поиска доказательств.